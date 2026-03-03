下手為強！伊朗曾密謀刺殺 哈米尼身亡後川普直言：他們試過2次但我先出手

美國總統川普日前宣布伊朗最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）身亡後不久向美媒指出：「在他對我動手前，我先下手為強。」川普指的是伊朗曾密謀於2024年美國總統競選活動期間刺殺他。

美國廣播公司新聞網（ABC News）報導，川普說：「他們（伊朗）試過兩次，但最後是我先出手。」

2024年夏天，美國情報單位認為伊朗政府正密謀刺殺當時還是總統候選人的川普（Donald Trump）。

此外，川普本月1日深夜告訴ABC首席華府特派員卡爾（Jonathan Karl），伊朗已在上輪美伊談判中做出顯著讓步。

川普表示，他之所以決定終止談判並下令攻擊，部分原因在於美國先前的軍事行動取得成功，例如美軍1月抓捕委內瑞拉時任總統馬杜洛（Nicolas Maduro），以及去年夏天與以色列合作打擊伊朗核設施。

他坦言：「如果是1年前，接受這樣的協議對我來說會是很棒的事，但我們現在已被（這些成功經驗）慣壞了。」

川普還向卡爾提到，伊朗政府內部有人曾與他聯繫，但他不願透露對方身分。