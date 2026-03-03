快訊

下手為強！伊朗曾密謀刺殺 哈米尼身亡後川普直言：他們試過2次但我先出手

中央社／ 華盛頓3日綜合外電報導
美國總統川普日前宣布伊朗最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）身亡後不久向美媒指出：「在他對我動手前，我先下手為強。」路透社
美國總統川普日前宣布伊朗最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）身亡後不久向美媒指出：「在他對我動手前，我先下手為強。」路透社

美國總統川普日前宣布伊朗最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）身亡後不久向美媒指出：「在他對我動手前，我先下手為強。」川普指的是伊朗曾密謀於2024年美國總統競選活動期間刺殺他。

美國廣播公司新聞網（ABC News）報導，川普說：「他們（伊朗）試過兩次，但最後是我先出手。」

2024年夏天，美國情報單位認為伊朗政府正密謀刺殺當時還是總統候選人的川普（Donald Trump）。

此外，川普本月1日深夜告訴ABC首席華府特派員卡爾（Jonathan Karl），伊朗已在上輪美伊談判中做出顯著讓步。

川普表示，他之所以決定終止談判並下令攻擊，部分原因在於美國先前的軍事行動取得成功，例如美軍1月抓捕委內瑞拉時任總統馬杜洛（Nicolas Maduro），以及去年夏天與以色列合作打擊伊朗核設施。

他坦言：「如果是1年前，接受這樣的協議對我來說會是很棒的事，但我們現在已被（這些成功經驗）慣壞了。」

川普還向卡爾提到，伊朗政府內部有人曾與他聯繫，但他不願透露對方身分。

正要選新任最高領袖 伊朗「專家會議」大樓遭炸毀

路透3日引述伊朗媒體報導，位於伊朗首都德黑蘭以南科姆市（Qom）的「專家會議」大樓已遭空襲夷平。專家會議由88位法學家組成，負責選出伊朗新任最高領袖。

夜襲伊朗總統府！以色列軍方出動100架戰機 投放逾250枚炸彈

以色列時報3日報導，以軍聲稱，以色列空軍已在夜間襲擊伊朗總統辦公室所在的政府高層建築群，約100架戰機向該建築群已投下逾250枚炸彈。

牙齒藏追蹤器？哈米尼遭精準擊斃身亡 網爆伊朗高層團滅內幕掀論戰

中東局勢陷入動盪，美國與以色列聯手對伊朗發動歷來最激烈的「史詩怒火」行動（Operation Epic Fury），震撼全球。美國總統川普於2月28日在社群媒體「真實社群」（Truth Social）

中東戰火波及股市…道瓊期指崩逾900點 KOSPI指數暴跌7.2%全亞最慘

美股在美以聯手攻擊伊朗後的第一個交易日以平盤驚險度過，但3日美股期指開低走低，道瓊期指一度跌逾900點或1.9%，那斯達克100期指跌逾2%。

美國降維打擊！哈米尼死亡、軍政高層幾團滅 伊朗為何一敗塗地

最高領導人哈米尼遇襲身亡，大批軍政高層官員被殺死，伊朗在美國、以色列聯合發起的大規模軍事行動中可謂一敗塗地。在去年夏天的「十二日戰爭」中，面對以色列和美國的空襲...

美英關係走下坡？川普指責英國拒絕協助首波伊朗攻擊：令人遺憾

路透3日報導，美國總統川普2日接受英國太陽報電話訪問時說，英國首相施凱爾起初拒絕對打擊伊朗的行動提供軍事支持，很遺憾看到美國和英國的關係已不如以往。

