福特號剛造訪…喬治亞籍男疑監控美軍基地、伊朗聯繫 遭希臘拘押

中央社／ 雅典2日綜合外電報導
克里特島索達灣設有希臘、美國及北大西洋公約組織的軍事設施，美軍航艦福特號（USS Gerald R. Ford）最近才造訪當地基地。圖為美國海軍「福特號」航空母艦離開希臘克里特島蘇達灣。路透社資料照
克里特島索達灣設有希臘、美國及北大西洋公約組織的軍事設施，美軍航艦福特號（USS Gerald R. Ford）最近才造訪當地基地。圖為美國海軍「福特號」航空母艦離開希臘克里特島蘇達灣。路透社資料照

希臘警方與情報消息人士今天表示，希臘當局拘押一名36歲男子，他涉嫌監控設於希臘克里特島的美國海軍基地，此處為美國在東地中海的戰略據點。

路透社報導，克里特島（Crete）索達灣（Souda Bay）設有希臘、美國及北大西洋公約組織（NATO）的軍事設施，美軍航艦福特號（USS Gerald R. Ford）最近才造訪當地基地，進行補給後駛向中東地區。

據報導，希臘當局獲得情報機構提供的資訊後，於雅典機場拘押這名男子。前述官員指稱，希臘當局已對此案展開調查，正檢視相關數位證據。

一名希臘情報消息人士表示，當局發現嫌犯手機內存有美國航空母艦的照片，正調查他與一名伊朗人士透過手機應用程式聯繫的潛在關聯。

據報導，這名男子為喬治亞籍，2月3日自德國抵達希臘，上月曾入住索達附近一家旅館。

相關新聞

正要選新任最高領袖 伊朗「專家會議」大樓遭炸毀

路透3日引述伊朗媒體報導，位於伊朗首都德黑蘭以南科姆市（Qom）的「專家會議」大樓已遭空襲夷平。專家會議由88位法學家組成，負責選出伊朗新任最高領袖。

夜襲伊朗總統府！以色列軍方出動100架戰機 投放逾250枚炸彈

以色列時報3日報導，以軍聲稱，以色列空軍已在夜間襲擊伊朗總統辦公室所在的政府高層建築群，約100架戰機向該建築群已投下逾250枚炸彈。

牙齒藏追蹤器？哈米尼遭精準擊斃身亡 網爆伊朗高層團滅內幕掀論戰

中東局勢陷入動盪，美國與以色列聯手對伊朗發動歷來最激烈的「史詩怒火」行動（Operation Epic Fury），震撼全球。美國總統川普於2月28日在社群媒體「真實社群」（Truth Social）

中東戰火波及股市…道瓊期指崩逾900點 KOSPI指數暴跌7.2%全亞最慘

美股在美以聯手攻擊伊朗後的第一個交易日以平盤驚險度過，但3日美股期指開低走低，道瓊期指一度跌逾900點或1.9%，那斯達克100期指跌逾2%。

美國降維打擊！哈米尼死亡、軍政高層幾團滅 伊朗為何一敗塗地

最高領導人哈米尼遇襲身亡，大批軍政高層官員被殺死，伊朗在美國、以色列聯合發起的大規模軍事行動中可謂一敗塗地。在去年夏天的「十二日戰爭」中，面對以色列和美國的空襲...

美英關係走下坡？川普指責英國拒絕協助首波伊朗攻擊：令人遺憾

路透3日報導，美國總統川普2日接受英國太陽報電話訪問時說，英國首相施凱爾起初拒絕對打擊伊朗的行動提供軍事支持，很遺憾看到美國和英國的關係已不如以往。

