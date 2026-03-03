福特號剛造訪…喬治亞籍男疑監控美軍基地、伊朗聯繫 遭希臘拘押

最高領導人哈米尼遇襲身亡，大批軍政高層官員被殺死，伊朗在美國、以色列聯合發起的大規模軍事行動中可謂一敗塗地。在去年夏天的「十二日戰爭」中，面對以色列和美國的空襲...

2026-03-03 20:42