福特號剛造訪…喬治亞籍男疑監控美軍基地、伊朗聯繫 遭希臘拘押
希臘警方與情報消息人士今天表示，希臘當局拘押一名36歲男子，他涉嫌監控設於希臘克里特島的美國海軍基地，此處為美國在東地中海的戰略據點。
路透社報導，克里特島（Crete）索達灣（Souda Bay）設有希臘、美國及北大西洋公約組織（NATO）的軍事設施，美軍航艦福特號（USS Gerald R. Ford）最近才造訪當地基地，進行補給後駛向中東地區。
據報導，希臘當局獲得情報機構提供的資訊後，於雅典機場拘押這名男子。前述官員指稱，希臘當局已對此案展開調查，正檢視相關數位證據。
一名希臘情報消息人士表示，當局發現嫌犯手機內存有美國航空母艦的照片，正調查他與一名伊朗人士透過手機應用程式聯繫的潛在關聯。
據報導，這名男子為喬治亞籍，2月3日自德國抵達希臘，上月曾入住索達附近一家旅館。
