伊朗核談判遭砲火打斷 王毅熱線以外長：反對以和美對伊軍事打擊

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
中共外長王毅3日應約與以色列外長通話，針對美以攻擊伊朗，表示「反對以方和美國對伊朗發起軍事打擊」。圖為王毅去年11月2日訪問莫斯科會晤俄羅斯外長時畫面。歐新社
中共外長王毅3日應約與以色列外長通話，針對美以攻擊伊朗，表示「反對以方和美國對伊朗發起軍事打擊」。圖為王毅去年11月2日訪問莫斯科會晤俄羅斯外長時畫面。歐新社

伊朗戰火燃起之際，大陸外長近日接連與多國外長溝通，3日他與以色列外長通電話時，表示伊核問題政治解決進程已被砲火打斷，大陸反對以方和美國對伊朗發起軍事打擊。呼籲立即停止軍事行動，防止戰火進一步蔓延失控。

據央視新聞，王毅3日「應約」與以色列外長薩爾通電話。在聽取薩爾介紹以方對當前局勢的立場後，王毅表示，大陸一貫主張通過對話協商解決國際和地區熱點問題，各方都應遵守聯合國憲章宗旨和原則，不在國際關係中使用或威脅使用武力，這也符合包括以色列在內各方的根本利益。

他指出，多年來，大陸致力於推動伊核問題政治解決，近期的伊美談判正在取得明顯進展，其中也涵蓋以方的安全關切，「遺憾的是，這一進程已被炮火打斷」。他明確表態稱，大陸「反對以方和美國對伊朗發起軍事打擊」。武力無法真正解決問題，反而會帶來新的問題和嚴重後遺症。

王毅指出，軍事實力的真正價值不在戰場，而在於預防戰爭。大陸呼籲立即停止軍事行動，防止戰火進一步蔓延失控。他並稱，大陸在中東問題上始終堅持公正立場，「我們將繼續為推動局勢緩和發揮建設性作用」。王毅要求以方採取切實措施確保大陸人員和機構安全，薩爾表示以方高度重視並將保護好大陸人員和機構安全。

3月1日以來，王毅已經分別和俄羅斯外長拉夫羅夫、阿曼外交大臣巴德爾、法國外長巴羅、伊朗外長阿拉格齊通電話。

稍早，大陸外交部發言人毛寧3日下午在記者會上，也多次回應伊朗相關議題。她指出美國和以色列未經安理會授權對伊朗發動軍事打擊，違反國際法。海灣各國主權安全和領土完整都應得到充分尊重，任何攻擊無辜平民和非軍事目標的行為都應受到譴責。

毛寧對於大陸石油供給問題也表示，能源安全對世界經濟非常重要，各方都應當確保能源供應穩定暢通。大陸「將採取必要的措施保障自身能源安全」。對於美媒報導大陸正向伊朗施壓要求不要封鎖荷莫茲海峽，毛寧說，「中方敦促各方立即停止軍事行動，避免緊張事態升級，維護荷莫茲海峽的航道安全，防止對全球經濟造成更大的影響」。

