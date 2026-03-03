快訊

文化部長李遠不慎跌倒左手臂骨折 文化部：一切平安請各界放心

影／雨過天青迎主燈！台灣燈會璀璨開燈 近百萬人潮元宵夜嗨翻天

不是第一次？西門町伴手禮店遭爆「坑殺外國客」 韓客怒秀收據勸同鄉別來

聽新聞
0:00 / 0:00

伊朗海軍基地遭重創 衛星影像揭4軍艦燃燒「逾24小時」

中央社／ 紐約2日綜合外電報導
伊朗阿巴斯港（Bandar Abbas）在美以衝突期間遭到攻擊，衛星影像顯示當時景象。路透社
伊朗阿巴斯港（Bandar Abbas）在美以衝突期間遭到攻擊，衛星影像顯示當時景象。路透社

「紐約時報」分析的衛星影像顯示，伊朗海軍在南部阿巴斯港的基地遇襲。根據今天公布的照片，至少有4艘軍艦冒出濃煙，並已持續燃燒逾24小時。現場目前未見明顯的搶救行動跡象。

紐約時報（The New York Times）報導，昨天上午拍攝的影像畫面包括兩艘正在燃燒的巡防艦，其中一艘位於乾船塢。其他軍艦及海上基地艦馬克蘭號（IRINS Makran）也冒出濃煙，後者是伊朗最大型軍艦之一。

美國以色列2月28日對伊朗展開攻勢數小時前，一名海軍分析人士才指出，伊朗海軍並未對其船艦進行疏散或防護作業。

美國軍事網站「戰區」（The War Zone）自衛星公司星球實驗室（Planet Labs）取得阿巴斯港（Bandar Abbas）的夜間影像，其中可見伊朗位於當地的海軍基地嚴重受損，馬克蘭號也有起火情形。

阿巴斯港不只是伊朗海軍的主要總部，也是伊朗控制荷莫茲海峽（Hormuz Strait）的關鍵設施。

比對3月2日及先前的衛星影像，可能有1艘、甚至2艘巡防艦級軍艦遇襲。這些艦艇顯然是阿巴斯港最具戰略價值的打擊目標之一。

美國總統川普（Donald Trump）表示，「殲滅」伊朗海軍力量是華府所謂「史詩怒火行動」（Operation Epic Fury）的核心目標，且目前已有10艘伊朗艦艇被「擊毀」。

以色列 華府 美國

延伸閱讀

影像曝光！伊朗核計畫主要設施遇襲 美、以聯手攻擊納坦茲

伊朗阿曼灣11軍艦被打到剩0艘 川普：美已摧毀海軍總部

美軍首批陣亡增至6死！CNN爆料「伊朗直接命中毫無警報」 衛星影像曝

攻擊伊朗擬持續4至5周 川普：美國有能力打更久

相關新聞

夜襲伊朗總統府！以色列軍方出動100架戰機 投放逾250枚炸彈

以色列時報3日報導，以軍聲稱，以色列空軍已在夜間襲擊伊朗總統辦公室所在的政府高層建築群，約100架戰機向該建築群已投下逾250枚炸彈。

牙齒藏追蹤器？哈米尼遭精準擊斃身亡 網爆伊朗高層團滅內幕掀論戰

中東局勢陷入動盪，美國與以色列聯手對伊朗發動歷來最激烈的「史詩怒火」行動（Operation Epic Fury），震撼全球。美國總統川普於2月28日在社群媒體「真實社群」（Truth Social）

中東戰火波及股市…道瓊期指崩逾900點 KOSPI指數暴跌7.2%全亞最慘

美股在美以聯手攻擊伊朗後的第一個交易日以平盤驚險度過，但3日美股期指開低走低，道瓊期指一度跌逾900點或1.9%，那斯達克100期指跌逾2%。

美國降維打擊！哈米尼死亡、軍政高層幾團滅 伊朗為何一敗塗地

最高領導人哈米尼遇襲身亡，大批軍政高層官員被殺死，伊朗在美國、以色列聯合發起的大規模軍事行動中可謂一敗塗地。在去年夏天的「十二日戰爭」中，面對以色列和美國的空襲...

美英關係走下坡？川普指責英國拒絕協助首波伊朗攻擊：令人遺憾

路透3日報導，美國總統川普2日接受英國太陽報電話訪問時說，英國首相施凱爾起初拒絕對打擊伊朗的行動提供軍事支持，很遺憾看到美國和英國的關係已不如以往。

伊朗海軍基地遭重創 衛星影像揭4軍艦燃燒「逾24小時」

「紐約時報」分析的衛星影像顯示，伊朗海軍在南部阿巴斯港的基地遇襲。根據今天公布的照片，至少有4艘軍艦冒出濃煙，並已持續燃...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。