聽新聞
0:00 / 0:00
卡達國企停產液化天然氣後 部分下游產品生產也喊卡
卡達兩座天然氣處理廠遭伊朗攻擊後，國營的卡達能源公司（QatarEnergy）昨天停產液化天然氣（LNG），公司今天再宣布，將進一步停止生產部分下游產品。
法新社報導，卡達能源公司在聲明中表示：「繼決定停止生產LNG及相關產品後，卡達能源公司將停止在卡達生產部分下游產品，包括尿素、聚合物、甲醇、鋁和其他產品。」
上月28日，美國聯手以色列攻擊伊朗，擊斃伊朗最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）。作為回應，伊朗鎖定美國在波斯灣的盟友發動攻擊。
卡達外交部發言人安薩里（Majed al-Ansari）今天表示，卡達軍方挫敗了對杜哈哈馬德國際機場（Hamad International Airport）的攻擊行動，「沒有任何一枚飛彈抵達機場」。
他補充道，自攻擊發生以來，卡達未與伊朗有任何聯繫。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。