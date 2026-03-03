快訊

卡達國企停產液化天然氣後 部分下游產品生產也喊卡

中央社／ 杜哈3日綜合外電報導
圖為3月2日，卡達國家石油公司QatarEnergy總部。歐新社
卡達兩座天然氣處理廠遭伊朗攻擊後，國營的卡達能源公司（QatarEnergy）昨天停產液化天然氣（LNG），公司今天再宣布，將進一步停止生產部分下游產品。

法新社報導，卡達能源公司在聲明中表示：「繼決定停止生產LNG及相關產品後，卡達能源公司將停止在卡達生產部分下游產品，包括尿素、聚合物、甲醇、鋁和其他產品。」

上月28日，美國聯手以色列攻擊伊朗，擊斃伊朗最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）。作為回應，伊朗鎖定美國在波斯灣的盟友發動攻擊。

卡達外交部發言人安薩里（Majed al-Ansari）今天表示，卡達軍方挫敗了對杜哈哈馬德國際機場（Hamad International Airport）的攻擊行動，「沒有任何一枚飛彈抵達機場」。

他補充道，自攻擊發生以來，卡達未與伊朗有任何聯繫。

