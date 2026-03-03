快訊

感謝擊斃哈米尼…伊朗人大跳「川普舞」慶祝 民眾嗨：人生最美好的一天

中央社／ 紐約2日綜合外電報導
圖為美國總統川普（Donald Trump）跳起自己標誌性的「川普舞」。法新社
全球各地的伊朗人近日在社群媒體上瘋傳影片，模仿美國總統川普（Donald Trump）標誌性的舞步，以此慶祝美國主導的空襲行動擊斃伊朗最高領袖哈米尼（AliKhamenei）。

「紐約郵報」（New York Post）報導，這些所謂「川普舞」的影片在2月28日致命空襲後於網路上廣泛流傳，有些人甚至讚譽哈米尼被擊斃是「我這輩子最美好的一天」。

慶祝影片中，民眾隨著川普競選活動常用的歌曲YMCA起舞歡唱，用誇張的手部動作模仿川普在造勢大會上的著名舞步。

其中一段影片，一名身穿短版上衣、迷你裙和牛仔靴的年輕女性在社群平台X上吸引數百萬人次觀看。

其他影片則拍到數十人聚集在廣場或建築物外齊跳川普舞，一同讚揚美國總統。

另一名女子一邊跳舞一邊自拍寫道：「我是伊朗人，今天是我人生最美好的一天。這個獨裁者、殺人凶手哈米尼死了。」

川普誇張舞步近來在全球掀起熱潮，運動員及各界人士模仿他搖臀、揮拳的舞姿，頻頻在網路上爆紅。

