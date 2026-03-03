聽新聞
伊朗襲波斯灣報復美以攻擊 法國出動戰機保護駐紮於阿聯基地
法國外交部長巴霍（Jean-Noel Barrot）今天表示，法國派飆風戰鬥機（Rafale）至阿拉伯聯合大公國上空，以保護法方海軍及空軍基地不受伊朗的攻擊。
法新社報導，法國有數百名陸海空軍人員派駐在阿聯，而飆風戰鬥機駐紮在阿聯首都阿布達比附近的迪哈夫拉（Dhafra）基地。
巴霍今天接受BFM電視台（BFMTV）訪問時，被問及法國上週末在阿聯採取行動以消除伊朗無人機的威脅，他回答：「這些飆風戰鬥機及其飛行員被調派去確保我方設施安全。」
「他們執行任務，維護我們基地上方空域的安全。」
巴霍並指出，阿聯境內一座法國基地的一處機棚1日遭無人機襲擊。
與此同時，路透社引述賽普勒斯新聞社（CNA）報導，在賽普勒斯境內的英國空軍基地遭無人機攻擊後，法國計劃派一艘巡防艦並運送反飛彈、反無人機系統至賽普勒斯。
報導並指，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）今晨向賽普勒斯總統克里斯托多里底斯（Nikos Christodoulides）表達此意。
上月28日，美國聯手以色列對伊朗發動攻擊，擊斃伊朗最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）。
作為回應，伊朗攻擊了美國在波斯灣的盟友，公然威脅要推升能源價格，此舉恐衝擊全球經濟。
