快訊

文化部長李遠不慎跌倒左手臂骨折 文化部：一切平安請各界放心

影／雨過天青迎主燈！台灣燈會璀璨開燈 近百萬人潮元宵夜嗨翻天

不是第一次？西門町伴手禮店遭爆「坑殺外國客」 韓客怒秀收據勸同鄉別來

聽新聞
0:00 / 0:00

伊朗襲波斯灣報復美以攻擊 法國出動戰機保護駐紮於阿聯基地

中央社／ 巴黎3日綜合外電報導
法國外交部長巴霍（圖）今天表示，法國派飆風戰鬥機（Rafale）至阿拉伯聯合大公國上空，以保護法方海軍及空軍基地不受伊朗的攻擊。美聯社
法國外交部長巴霍（圖）今天表示，法國派飆風戰鬥機（Rafale）至阿拉伯聯合大公國上空，以保護法方海軍及空軍基地不受伊朗的攻擊。美聯社

法國外交部長巴霍（Jean-Noel Barrot）今天表示，法國派飆風戰鬥機（Rafale）至阿拉伯聯合大公國上空，以保護法方海軍及空軍基地不受伊朗的攻擊。

法新社報導，法國有數百名陸海空軍人員派駐在阿聯，而飆風戰鬥機駐紮在阿聯首都阿布達比附近的迪哈夫拉（Dhafra）基地。

巴霍今天接受BFM電視台（BFMTV）訪問時，被問及法國上週末在阿聯採取行動以消除伊朗無人機的威脅，他回答：「這些飆風戰鬥機及其飛行員被調派去確保我方設施安全。」

「他們執行任務，維護我們基地上方空域的安全。」

巴霍並指出，阿聯境內一座法國基地的一處機棚1日遭無人機襲擊。

與此同時，路透社引述賽普勒斯新聞社（CNA）報導，在賽普勒斯境內的英國空軍基地遭無人機攻擊後，法國計劃派一艘巡防艦並運送反飛彈、反無人機系統至賽普勒斯。

報導並指，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）今晨向賽普勒斯總統克里斯托多里底斯（Nikos Christodoulides）表達此意。

上月28日，美國聯手以色列對伊朗發動攻擊，擊斃伊朗最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）。

作為回應，伊朗攻擊了美國在波斯灣的盟友，公然威脅要推升能源價格，此舉恐衝擊全球經濟。

以色列 伊朗 法國 無人機

延伸閱讀

影／伊朗無人機與飛彈襲擊巴林美軍基地 宣稱「摧毀基地指揮總部」

美以伊戰火72小時燒遍中東 英媒：波灣國家防空彈藥恐「彈盡援絕」

英國才把軍事基地借給美國打伊朗！駐賽普勒斯基地突遭不明無人機襲擊

伊朗報復襲擊中東多國 波及帆船飯店

相關新聞

夜襲伊朗總統府！以色列軍方出動100架戰機 投放逾250枚炸彈

以色列時報3日報導，以軍聲稱，以色列空軍已在夜間襲擊伊朗總統辦公室所在的政府高層建築群，約100架戰機向該建築群已投下逾250枚炸彈。

牙齒藏追蹤器？哈米尼遭精準擊斃身亡 網爆伊朗高層團滅內幕掀論戰

中東局勢陷入動盪，美國與以色列聯手對伊朗發動歷來最激烈的「史詩怒火」行動（Operation Epic Fury），震撼全球。美國總統川普於2月28日在社群媒體「真實社群」（Truth Social）

中東戰火波及股市…道瓊期指崩逾900點 KOSPI指數暴跌7.2%全亞最慘

美股在美以聯手攻擊伊朗後的第一個交易日以平盤驚險度過，但3日美股期指開低走低，道瓊期指一度跌逾900點或1.9%，那斯達克100期指跌逾2%。

美國降維打擊！哈米尼死亡、軍政高層幾團滅 伊朗為何一敗塗地

最高領導人哈米尼遇襲身亡，大批軍政高層官員被殺死，伊朗在美國、以色列聯合發起的大規模軍事行動中可謂一敗塗地。在去年夏天的「十二日戰爭」中，面對以色列和美國的空襲...

美英關係走下坡？川普指責英國拒絕協助首波伊朗攻擊：令人遺憾

路透3日報導，美國總統川普2日接受英國太陽報電話訪問時說，英國首相施凱爾起初拒絕對打擊伊朗的行動提供軍事支持，很遺憾看到美國和英國的關係已不如以往。

伊朗海軍基地遭重創 衛星影像揭4軍艦燃燒「逾24小時」

「紐約時報」分析的衛星影像顯示，伊朗海軍在南部阿巴斯港的基地遇襲。根據今天公布的照片，至少有4艘軍艦冒出濃煙，並已持續燃...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。