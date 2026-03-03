夜襲伊朗總統府！以色列軍方出動100架戰機 投放逾250枚炸彈

快訊

聯合報／ 邊詣高詣軒／即時報導
伊朗德黑蘭一座警察局在空襲後毀壞，3日可見一片狼藉。路透
以色列時報3日報導，以軍聲稱，以色列空軍已在夜間襲擊伊朗總統辦公室所在的政府高層建築群，約100架戰機向該建築群已投下逾250枚炸彈

該建築群位於首都德黑蘭，其中還設有最高國家安全委員會的總部、一個伊朗最高層級會議的議場，以及一個軍官訓練機構。

以軍稱，該建築群是伊朗最受保護安全的資產之一，橫跨德黑蘭市中心多條街道，是伊朗「恐怖政權」最重要且最核心的總部，德黑蘭高層和安全官員經常在該地開會，討論伊朗核計畫和「摧毀以色列的計畫進展」等。

另據法新社報導，伊朗紅新月會說，自美國和以色列2月28日空襲伊朗以來，伊朗已有787人喪生；法新社暫無法核實該數字。

美以獵殺哈米尼內幕曝！以色列滲透德黑蘭天網 CIA人肉情報成關鍵助攻

金融時報訪問超過6名以色列前、現任情報官員揭露，以色列情報機構摩薩德（Mossad）長年滲透德黑蘭「天網」，駭入全城幾乎所有交通號誌監視器取得影像，再利用人工智慧（AI）演算法將大量影像建檔轉為情資，從而掌握伊朗最高領袖哈米尼行程及其貼身保鑣的的住址、通勤路線與護衛對象；結合美國中央情報局（CIA）提供最關鍵的「人肉內線情資」，美以兩國最終完成交叉驗證，拍板擊斃哈米尼。

「川普總是臨陣退縮」再現？美國改口非為讓伊朗政權改變 釋放縮短戰事訊號

隨著中東衝突範圍擴大，有演變成區域性戰爭的跡象，美國高級官員2日發表了一些耐人尋味的談話，似乎是在為「川普總是陣前退縮（TACO）」鋪路，顯示美國可能已經放棄使伊朗「政權改變（regime change）」的目的，也預示這場戰爭的持續時間可能比預期要短。

美英關係走下坡？川普指責英國拒絕協助首波伊朗攻擊：令人遺憾

路透3日報導，美國總統川普2日接受英國太陽報電話訪問時說，英國首相施凱爾起初拒絕對打擊伊朗的行動提供軍事支持，很遺憾看到美國和英國的關係已不如以往。

影／伊朗無人機與飛彈襲擊巴林美軍基地 宣稱「摧毀基地指揮總部」

伊朗革命衛隊（IRGC）3日透過伊朗伊斯蘭共和國通訊社（IRNA）發布聲明表示，已對鄰國巴林境內一處美國空軍基地發動攻擊。美方則尚未回應。

中東戰火波及股市…道瓊期指崩逾900點 KOSPI指數暴跌7.2%全亞最慘

美股在美以聯手攻擊伊朗後的第一個交易日以平盤驚險度過，但3日美股期指開低走低，道瓊期指一度跌逾900點或1.9%，那斯達克100期指跌逾2%。

