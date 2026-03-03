聽新聞
夜襲伊朗總統府！以色列軍方出動100架戰機 投放逾250枚炸彈
以色列時報3日報導，以軍聲稱，以色列空軍已在夜間襲擊伊朗總統辦公室所在的政府高層建築群，約100架戰機向該建築群已投下逾250枚炸彈。
該建築群位於首都德黑蘭，其中還設有最高國家安全委員會的總部、一個伊朗最高層級會議的議場，以及一個軍官訓練機構。
以軍稱，該建築群是伊朗最受保護安全的資產之一，橫跨德黑蘭市中心多條街道，是伊朗「恐怖政權」最重要且最核心的總部，德黑蘭高層和安全官員經常在該地開會，討論伊朗核計畫和「摧毀以色列的計畫進展」等。
另據法新社報導，伊朗紅新月會說，自美國和以色列2月28日空襲伊朗以來，伊朗已有787人喪生；法新社暫無法核實該數字。
