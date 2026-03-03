快訊

中東戰事升溫 捷克與斯洛伐克派專機撤離滯留海外公民

中央社／ 布拉格3日專電
圖為3月2日，一架阿聯酋航空的空中巴士A380客機停靠在捷克布拉格的哈維爾機場。歐新社
隨著美伊中東戰事擴大，布拉格多班飛往中東的航班相繼取消。由於多國關閉領空與航班停飛，數以千計的捷克旅客滯留中東。捷克政府與斯洛伐克政府合作，派遣專機前往仍在運作的機場，接回滯留海外的捷克與斯洛伐克公民。

美伊中東戰事升溫，共有17班從布拉格哈維爾機場（Vaclav Havel Airport）出發、前往中東的航班於2日被取消，1日則有32班飛往中東的航班取消。取消的航班包括前往特拉維夫、杜拜、阿布達比與多哈。

哈維爾機場發言人海特曼科娃（Denisa Hejtmánková）告訴捷克新聞通訊社（ČTK），多數旅客已得知航班受阻情況並留在家中。

伊朗、以色列與伊拉克於上週宣布關閉領空，卡達、科威特與阿拉伯聯合大公國隨後也採取領空限制措施，數千名捷克公民因此滯留中東。

捷克總理巴比斯（Andrej Babis）2日上午召開國家安全委員會會議後表示，2架空中巴士客機與8架CASA軍機已待命執行遣返任務，今日安排3班遣返航班。此行動正與斯洛伐克政府協調進行，以便協助斯洛伐克公民與其他歐洲國家公民。

斯洛伐克也協助捷克旅客。一班從約旦阿卡巴（Aqaba）出發的斯洛伐克航班2日接回3名捷克公民。斯洛伐克當局表示，今日將從安曼再接回另外10名捷克公民。

許多滯留中東的捷克旅客正嘗試前往仍在營運的機場。對此，捷克外交部建議，身處高風險地區的捷克公民應留在原地，遵守安全指示，不要擅自行動，並透過危機專線聯繫當地捷克大使館或領事館以取得協助。

根據布拉格國際廣播電台（Radio Prague International）的引述，外交部長馬欽卡（Petr Macinka）表示，外交部預期這將是一項可能持續數週的大規模行動，並呼籲捷克公民遵守目前發布的旅遊警示。除伊朗與以色列外，旅遊警示現也適用於黎巴嫩、科威特、卡達、巴林與阿拉伯聯合大公國。

根據捷克外交部資料，目前在外交部旅遊登記系統Drozd中的捷克公民超過6650人，其中約3500人在阿拉伯聯合大公國，約900人在阿曼，另有數百人在約旦與以色列，約100人在沙烏地阿拉伯，數十人在黎巴嫩、巴林與科威特。另伊朗有4人、伊拉克3人、敘利亞2人。

捷克旅遊登記系統Drozd旨在於危機發生時，向旅客提供即時資訊與協助，已登記於系統的公民將自動收到相關資訊。

中東 以色列 捷克

相關新聞

美以獵殺哈米尼內幕曝！以色列滲透德黑蘭天網 CIA人肉情報成關鍵助攻

金融時報訪問超過6名以色列前、現任情報官員揭露，以色列情報機構摩薩德（Mossad）長年滲透德黑蘭「天網」，駭入全城幾乎所有交通號誌監視器取得影像，再利用人工智慧（AI）演算法將大量影像建檔轉為情資，從而掌握伊朗最高領袖哈米尼行程及其貼身保鑣的的住址、通勤路線與護衛對象；結合美國中央情報局（CIA）提供最關鍵的「人肉內線情資」，美以兩國最終完成交叉驗證，拍板擊斃哈米尼。

夜襲伊朗總統府！以色列軍方出動100架戰機 投放逾250枚炸彈

以色列時報3日報導，以軍聲稱，以色列空軍已在夜間襲擊伊朗總統辦公室所在的政府高層建築群，約100架戰機向該建築群已投下逾250枚炸彈。

「川普總是臨陣退縮」再現？美國改口非為讓伊朗政權改變 釋放縮短戰事訊號

隨著中東衝突範圍擴大，有演變成區域性戰爭的跡象，美國高級官員2日發表了一些耐人尋味的談話，似乎是在為「川普總是陣前退縮（TACO）」鋪路，顯示美國可能已經放棄使伊朗「政權改變（regime change）」的目的，也預示這場戰爭的持續時間可能比預期要短。

美英關係走下坡？川普指責英國拒絕協助首波伊朗攻擊：令人遺憾

路透3日報導，美國總統川普2日接受英國太陽報電話訪問時說，英國首相施凱爾起初拒絕對打擊伊朗的行動提供軍事支持，很遺憾看到美國和英國的關係已不如以往。

影／伊朗無人機與飛彈襲擊巴林美軍基地 宣稱「摧毀基地指揮總部」

伊朗革命衛隊（IRGC）3日透過伊朗伊斯蘭共和國通訊社（IRNA）發布聲明表示，已對鄰國巴林境內一處美國空軍基地發動攻擊。美方則尚未回應。

中東戰火波及股市…道瓊期指崩逾900點 KOSPI指數暴跌7.2%全亞最慘

美股在美以聯手攻擊伊朗後的第一個交易日以平盤驚險度過，但3日美股期指開低走低，道瓊期指一度跌逾900點或1.9%，那斯達克100期指跌逾2%。

