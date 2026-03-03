美、伊開火油輪動彈不得 印度液化石油氣恐撐不到2周

美國聯手以色列對伊朗發動軍事行動，油輪在荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）動彈不得，能源供給幾近癱瘓，若狀況持續，印度目前的液化石油氣（LPG）庫存，只能讓國內撐不到2週。

海事情報公司Windward數據顯示，荷莫茲海峽雖未正式關閉，但1日僅3艘油輪敢冒險行經當地，3艘船共載280萬桶原油，與2026年荷莫茲海峽每天平均1980萬桶的吞吐量相比，驟降了86%。

新德里電視台（NDTV）報導，目前約有706艘非伊朗籍油輪滯留在荷莫茲海峽兩岸，這條國際石油運輸的重要航道，2日清晨僅1艘小型油輪和1艘小型貨船經過，另外還有數百艘油輪停在阿曼灣（Gulf of Oman）。

若情況持續，行經荷莫茲海峽運油的風險居高不下，成本也將提高，會直接反映在全球燃油的價格上。

亞洲和歐洲的油商正爭相從美國、西非、巴西和俄羅斯尋找替代原油，而高度仰賴進口原油的中國和印度，將面臨最直接、最高度的風險。

印度正對能源供應可能出現的短缺，制訂緊急因應措施。新德里電視台指，如果供應持續中斷，印度可能限制汽油和柴油出口，以確保國內所需，也可能會增加自俄羅斯進口的原油，並採取液化石油氣配給等管理舉措。

印度所需的液化石油氣，有80%到85%仰賴進口，其中大部分需經荷莫茲海峽運送，若供應中斷，現有的庫存只能維持不到2週。

荷莫茲海峽位於伊朗和阿曼之間，連接波斯灣（Persian Gulf）、阿曼灣和阿拉伯海（Arabian Sea），最窄處僅寬33公里，各航向的航道寬度均不到3公里。

印度斯坦時報（Hindustan Times）指出，儘管荷莫茲海峽範圍不大，但全球約20%的石油和天然氣供應每天都要經過這裡，它也是液化天然氣（LNG）的重要運輸通道，使其成為世界上最具戰略意義的貿易通道之一。

事實上，包括沙烏地阿拉伯、伊拉克、科威特、阿拉伯聯合大公國和伊朗等國生產的石油，大部分都是經荷莫茲海峽輸出，卡達幾乎所有的液化天然氣出口也是經由荷莫茲海峽外銷。

美國總統川普（Donald Trump）警告，中東的衝突「可能會持續數週，而非數日」，若其言成真，印度將必需盡快為維護能源安全做好準備。