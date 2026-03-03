多數在伊朗大陸公民已撤離 中共黨媒指剩約200人不願走

中共黨媒人民日報報導，大部分在伊朗的中國公民已陸續撤離，剩餘200名左右中國公民因自身意願暫不選擇撤離。伊朗華人華僑聯合會撤離工作臨時小組預計將於當地時間3日完成最後撤離。

報導指出，伊朗華人華僑聯合會是伊朗目前唯一有中國公民撤離組織能力的當地華人華僑機構。報導引述聯合會副會長、撤離工作臨時小組負責人譚小林表示，2日撤退了最後兩批、總計210人左右的當地中國公民。

據報目前在伊朗大不里士（Tabriz）、科姆（Qom）等地還有約200名中國公民，因工作安排及自身意願，暫不選擇撤離。

報導還引述伊朗華人華僑聯合會會長談凱表示，「自2月28日美國、以色列和伊朗的軍事衝突爆發以來，我們總共安排了5批人撤退，累計400人左右。而自去年底伊朗局勢複雜化以來，已累計撤離中國公民超過3000人」。

談凱指出，絕大多數在伊中國人聚集在德黑蘭及其周邊地區，撤離人員在德黑蘭集中後，統一搭乘巴士6至8小時，抵達伊朗北部的阿斯塔拉（Astara）口岸，進入亞塞拜然。絕大多數中國人抵達亞塞拜然後會選擇乘坐飛機回國。

報導還指出，美國、以色列和伊朗的軍事衝突目前已進入第4天。當地時間2日下午至3日凌晨，美國、以色列對伊朗德黑蘭發起新一輪空襲，德黑蘭市區多次響起爆炸聲。