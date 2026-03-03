多數在伊朗大陸公民已撤離 中共黨媒指剩約200人不願走

快訊

中央社／ 記者廖文綺台北3日電
美國、以色列和伊朗的軍事衝突目前已進入第4天。當地時間2日下午至3日凌晨，美國、以色列對伊朗德黑蘭發起新一輪空襲，德黑蘭市區多次響起爆炸聲。歐新社
美國、以色列和伊朗的軍事衝突目前已進入第4天。當地時間2日下午至3日凌晨，美國、以色列對伊朗德黑蘭發起新一輪空襲，德黑蘭市區多次響起爆炸聲。歐新社

中共黨媒人民日報報導，大部分在伊朗的中國公民已陸續撤離，剩餘200名左右中國公民因自身意願暫不選擇撤離。伊朗華人華僑聯合會撤離工作臨時小組預計將於當地時間3日完成最後撤離。

報導指出，伊朗華人華僑聯合會是伊朗目前唯一有中國公民撤離組織能力的當地華人華僑機構。報導引述聯合會副會長、撤離工作臨時小組負責人譚小林表示，2日撤退了最後兩批、總計210人左右的當地中國公民。

據報目前在伊朗大不里士（Tabriz）、科姆（Qom）等地還有約200名中國公民，因工作安排及自身意願，暫不選擇撤離。

報導還引述伊朗華人華僑聯合會會長談凱表示，「自2月28日美國以色列和伊朗的軍事衝突爆發以來，我們總共安排了5批人撤退，累計400人左右。而自去年底伊朗局勢複雜化以來，已累計撤離中國公民超過3000人」。

談凱指出，絕大多數在伊中國人聚集在德黑蘭及其周邊地區，撤離人員在德黑蘭集中後，統一搭乘巴士6至8小時，抵達伊朗北部的阿斯塔拉（Astara）口岸，進入亞塞拜然。絕大多數中國人抵達亞塞拜然後會選擇乘坐飛機回國。

報導還指出，美國、以色列和伊朗的軍事衝突目前已進入第4天。當地時間2日下午至3日凌晨，美國、以色列對伊朗德黑蘭發起新一輪空襲，德黑蘭市區多次響起爆炸聲。

中共 以色列 伊朗 德黑蘭 美國

相關新聞

美以獵殺哈米尼內幕曝！以色列滲透德黑蘭天網 CIA人肉情報成關鍵助攻

金融時報訪問超過6名以色列前、現任情報官員揭露，以色列情報機構摩薩德（Mossad）長年滲透德黑蘭「天網」，駭入全城幾乎所有交通號誌監視器取得影像，再利用人工智慧（AI）演算法將大量影像建檔轉為情資，從而掌握伊朗最高領袖哈米尼行程及其貼身保鑣的的住址、通勤路線與護衛對象；結合美國中央情報局（CIA）提供最關鍵的「人肉內線情資」，美以兩國最終完成交叉驗證，拍板擊斃哈米尼。

夜襲伊朗總統府！以色列軍方出動100架戰機 投放逾250枚炸彈

以色列時報3日報導，以軍聲稱，以色列空軍已在夜間襲擊伊朗總統辦公室所在的政府高層建築群，約100架戰機向該建築群已投下逾250枚炸彈。

「川普總是臨陣退縮」再現？美國改口非為讓伊朗政權改變 釋放縮短戰事訊號

隨著中東衝突範圍擴大，有演變成區域性戰爭的跡象，美國高級官員2日發表了一些耐人尋味的談話，似乎是在為「川普總是陣前退縮（TACO）」鋪路，顯示美國可能已經放棄使伊朗「政權改變（regime change）」的目的，也預示這場戰爭的持續時間可能比預期要短。

美英關係走下坡？川普指責英國拒絕協助首波伊朗攻擊：令人遺憾

路透3日報導，美國總統川普2日接受英國太陽報電話訪問時說，英國首相施凱爾起初拒絕對打擊伊朗的行動提供軍事支持，很遺憾看到美國和英國的關係已不如以往。

影／伊朗無人機與飛彈襲擊巴林美軍基地 宣稱「摧毀基地指揮總部」

伊朗革命衛隊（IRGC）3日透過伊朗伊斯蘭共和國通訊社（IRNA）發布聲明表示，已對鄰國巴林境內一處美國空軍基地發動攻擊。美方則尚未回應。

中東戰火波及股市…道瓊期指崩逾900點 KOSPI指數暴跌7.2%全亞最慘

美股在美以聯手攻擊伊朗後的第一個交易日以平盤驚險度過，但3日美股期指開低走低，道瓊期指一度跌逾900點或1.9%，那斯達克100期指跌逾2%。

