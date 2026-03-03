快訊

卡達「斷氣」 歐天然氣期貨暴漲逾30% 亞洲急尋替代來源

經濟日報／ 編譯廖玉玲／綜合外電

歐洲天然氣價格3日連續第二天飆漲，一度暴漲近34%，卡達全球最大的液化天然氣（LNG）出口設施出貨暫停時間仍不確定，以對全球能源供應的影響也尚不明朗。

卡達的能源設施遭伊朗無人機襲擊後，2日被迫關閉，亞洲多國正緊急尋找替代來源。多家買家要求提前交付液化天然氣，以滿足當前需求。中國敦促各方立即停止軍事行動，避免緊張事態升級，維護荷莫茲海峽的航道安全。彭博資訊報導，天然氣產業高層表示，中國正在向伊朗官員施壓，要求他們避免任何可能擾亂卡達天然氣出口或其他行經荷莫茲海峽之能源運輸的行動。

市場面臨的最大問題是，這場戰爭會持續多久。這場戰爭究竟持續多久，美國不斷釋出相互矛盾的信號，川普誓言要「不惜一切」。

自上周五（2月27日）收盤以來，歐洲天然氣價格已上漲超過70%，自2022年能源危機以來未曾有過如此大的波動幅度。歐洲正進入冬季尾聲，龐大的天然氣存儲庫存已被大幅消耗，即將到來的庫存補充季節，可能進一步加劇全球對氣源的競爭。交易員也在質疑對卡達該設施遭襲的嚴重程度，這是市場有史以來最嚴重的計畫外停產事件之一。

彭博資訊報導，知情人士透露，船東和經紀商目前對大西洋地區的LNG運輸船開出的每日費用，已超過20萬美元，大約是不到一天前報價的兩倍。  

這些報價至少是航運公司Spark Commodities 2日稍早對LNG運輸船最新評估價格61,500美元的三倍多。

Precision LNG Consulting的顧問Richard Pratt表示，除非卡達和阿布達比等地的停產措施持續下去，否則實際成交的船舶租賃價格不太可能飆升。他還指出，從美國到亞洲航行所需的額外航程，也可能是一個影響因素。

伊朗 彭博 卡達 美國 天然氣

