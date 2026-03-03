聽新聞
0:00 / 0:00
中東戰火瀰漫亂航班 國泰取消飛杜拜和利雅得航班至下周六
中東戰火彌漫，航空交通大受影響，香港機場連續數日公布取消航班，國泰航空則宣布，取消往返杜拜及利雅得的航班，直到十四日止。
香港機場管理局公布，受中東局勢影響，截至三日上午十一時，全日有十四班航班取消。
國泰航空則宣布，鑑於中東局勢最新發展，將取消今日至本月十四日間，往返杜拜及利雅得的航班。國泰指，會密切關注事態發展，旅客和機組人員的安全是首要考量，因此於未來數天航班時間表，或需要進一步調整。
國泰航空說已啟動特別票務安排，為乘客提供靈活選擇。已預訂本月十四日或之前往返香港與杜拜及利雅得國泰航班的乘客，如需重新訂位、更改航點或選擇退款，均可獲豁免相關手續費。十五日以後的航班，建議乘客於啟程前瀏覽國泰航空網站及查閱最新的航班資訊和其他公告。
香港一間旅行社縱橫遊說，目前有二個旅行團、共約二十名旅客在杜拜，預計未能按原定計畫返港，需要滯留在杜拜。縱橫遊常務董事袁振寧說，多個中東主要機場仍在封閉，杜拜觀光局要求旅客自星期日起留在酒店，但今日能恢復外出觀光，相信襲擊主要發生在近美軍基地附近，不影響觀光景點。
香港足球總會說，由於中東局勢持續緊張，正在阿聯酋杜拜參與「Pink Ladies Cup 2026」賽事的香港女子足球隊，將退出比賽。香港足總表示，球隊現時已停止一切外出活動，並留守在當地酒店，確保人身安全。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。