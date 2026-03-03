快訊

不能再置身事外？伊朗彈襲波斯灣報復美以 「避風港」杜拜面臨考驗

中央社／ 杜拜3日綜合外電報導
圖為3月2日，兩個人在杜拜棕櫚朱美拉的一片空無的海灘上散步。法新社
圖為3月2日，兩個人在杜拜棕櫚朱美拉的一片空無的海灘上散步。法新社

中東地區過去發生衝突，杜拜似乎總能置身事外，但在美國以色列聯手空襲伊朗後，引發伊朗發射飛彈攻擊境內設有美軍基地的波斯灣國家，杜拜的避風港地位正面臨考驗。

路透社報導，阿拉伯聯合大公國為美國的親密盟友，境內大城杜拜數十年來以璀璨天際線、免稅待遇及友善商業環境作為賣點。

此外，杜拜還有一種無形優勢，那是一種不言而喻的承諾，無論中東其他地方局勢如何動盪，與眾不同的杜拜似乎總能置身事外，不受導致區域動盪的衝突波及。

但到了今年2月28日，情勢驟然生變，伊朗在波斯灣地區發動報復攻擊，波及杜拜的關鍵產業，機場、飯店與港口接連遭到攻擊。

伊朗攻擊的更深層衝擊在於心理層面，杜拜耗費40年在全球打造出的安全與可靠形象，在動盪環境中顯得尤為脆弱。

阿拉伯聯合大公國事後迅速採取行動，力圖處理實體損害，同時穩住外界信心。阿聯國家緊急危機與災害管理局指出，情勢仍在掌控之中。

但在投資人與居民眼見杜拜遭飛彈攻擊、開始進行囤貨等應對方式之際，官方保證雖已到位，卻未必足以消弭疑慮。

美國萊斯大學（Rice University）貝克研究所學者克蘭（Jim Krane）表示：「實際破壞可能有限，迄今大部分痛苦仍屬心理層面。但杜拜作為外籍人士及其企業避風港的地位正日益受到質疑。」

克蘭指出：「戰爭拖得越久，尋找其他替代地點的需求就越急迫。杜拜需要這場戰爭早日結束，國際資本流動性極高。」

中東 以色列 伊朗 杜拜 美國

相關新聞

美以獵殺哈米尼內幕曝！以色列滲透德黑蘭天網 CIA人肉情報成關鍵助攻

金融時報訪問超過6名以色列前、現任情報官員揭露，以色列情報機構摩薩德（Mossad）長年滲透德黑蘭「天網」，駭入全城幾乎所有交通號誌監視器取得影像，再利用人工智慧（AI）演算法將大量影像建檔轉為情資，從而掌握伊朗最高領袖哈米尼行程及其貼身保鑣的的住址、通勤路線與護衛對象；結合美國中央情報局（CIA）提供最關鍵的「人肉內線情資」，美以兩國最終完成交叉驗證，拍板擊斃哈米尼。

夜襲伊朗總統府！以色列軍方出動100架戰機 投放逾250枚炸彈

以色列時報3日報導，以軍聲稱，以色列空軍已在夜間襲擊伊朗總統辦公室所在的政府高層建築群，約100架戰機向該建築群已投下逾250枚炸彈。

「川普總是臨陣退縮」再現？美國改口非為讓伊朗政權改變 釋放縮短戰事訊號

隨著中東衝突範圍擴大，有演變成區域性戰爭的跡象，美國高級官員2日發表了一些耐人尋味的談話，似乎是在為「川普總是陣前退縮（TACO）」鋪路，顯示美國可能已經放棄使伊朗「政權改變（regime change）」的目的，也預示這場戰爭的持續時間可能比預期要短。

美英關係走下坡？川普指責英國拒絕協助首波伊朗攻擊：令人遺憾

路透3日報導，美國總統川普2日接受英國太陽報電話訪問時說，英國首相施凱爾起初拒絕對打擊伊朗的行動提供軍事支持，很遺憾看到美國和英國的關係已不如以往。

影／伊朗無人機與飛彈襲擊巴林美軍基地 宣稱「摧毀基地指揮總部」

伊朗革命衛隊（IRGC）3日透過伊朗伊斯蘭共和國通訊社（IRNA）發布聲明表示，已對鄰國巴林境內一處美國空軍基地發動攻擊。美方則尚未回應。

中東戰火波及股市…道瓊期指崩逾900點 KOSPI指數暴跌7.2%全亞最慘

美股在美以聯手攻擊伊朗後的第一個交易日以平盤驚險度過，但3日美股期指開低走低，道瓊期指一度跌逾900點或1.9%，那斯達克100期指跌逾2%。

