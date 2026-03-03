不能再置身事外？伊朗彈襲波斯灣報復美以 「避風港」杜拜面臨考驗

中東地區過去發生衝突，杜拜似乎總能置身事外，但在美國與以色列聯手空襲伊朗後，引發伊朗發射飛彈攻擊境內設有美軍基地的波斯灣國家，杜拜的避風港地位正面臨考驗。

路透社報導，阿拉伯聯合大公國為美國的親密盟友，境內大城杜拜數十年來以璀璨天際線、免稅待遇及友善商業環境作為賣點。

此外，杜拜還有一種無形優勢，那是一種不言而喻的承諾，無論中東其他地方局勢如何動盪，與眾不同的杜拜似乎總能置身事外，不受導致區域動盪的衝突波及。

但到了今年2月28日，情勢驟然生變，伊朗在波斯灣地區發動報復攻擊，波及杜拜的關鍵產業，機場、飯店與港口接連遭到攻擊。

伊朗攻擊的更深層衝擊在於心理層面，杜拜耗費40年在全球打造出的安全與可靠形象，在動盪環境中顯得尤為脆弱。

阿拉伯聯合大公國事後迅速採取行動，力圖處理實體損害，同時穩住外界信心。阿聯國家緊急危機與災害管理局指出，情勢仍在掌控之中。

但在投資人與居民眼見杜拜遭飛彈攻擊、開始進行囤貨等應對方式之際，官方保證雖已到位，卻未必足以消弭疑慮。

美國萊斯大學（Rice University）貝克研究所學者克蘭（Jim Krane）表示：「實際破壞可能有限，迄今大部分痛苦仍屬心理層面。但杜拜作為外籍人士及其企業避風港的地位正日益受到質疑。」

克蘭指出：「戰爭拖得越久，尋找其他替代地點的需求就越急迫。杜拜需要這場戰爭早日結束，國際資本流動性極高。」