牙齒藏追蹤器？哈米尼遭精準擊斃身亡 網爆伊朗高層團滅內幕掀論戰

中東局勢陷入動盪，美國與以色列聯手對伊朗發動歷來最激烈的「史詩怒火」行動（Operation Epic Fury），震撼全球。美國總統川普於2月28日在社群媒體「真實社群」（Truth Social）證實，伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）已在行動中喪生，並稱其為「史上最邪惡的人之一」。

然而，在哈米尼死訊傳出後，關於以色列情報機構「摩薩德」（Mossad）如何精準鎖定目標的傳聞也開始在網路瘋傳。猶太組織「Israel Now」總監溫斯坦（Meir Weinstein）在X（原為Twitter）爆料一段令人難以置信的諜報內幕，指出摩薩德早已滲透伊朗多年。

溫斯坦指出，過去幾年來，摩薩德探員偽裝成醫生與牙醫潛入伊朗，並優先為伊朗軍方及政界精英人員提供醫療服務。消息稱，這些「偽裝牙醫」在進行例行牙科檢查或補牙手術時，祕密將追蹤裝置植入目標的牙齒中，甚至胃腸科醫生也在精英患者體內植入了類似設備。溫斯坦聲稱，這正是為什麼以色列能在攻擊發動瞬間，精準掌握包括哈米尼家屬在內等超過400名軍政高層的位置，並發射飛彈將其殲滅。

這項極具戲劇性的情節曝光後，立刻引發熱烈討論。大部分網友不相信此說法，「會有人相信這麼誇張的說詞？」、「我是一名牙醫，因為牙齒空間不足，所以我認為絕對不可能透過植牙放入追蹤器」、「現在就透露這件事，不會太早嗎？如果是真的，可能還有一些偽裝牙醫留在當地誒」、「想像一下，剛補的牙齒時不時閃爍紅燈，卻沒被身體主人發現，這件事有可能嗎？根本是胡扯吧」。但也有另一派觀點認為，「在BB Call爆炸事件之後，不管發生什麼，我都會相信」。