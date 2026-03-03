快訊

夜襲伊朗總統府！以色列軍方出動100架戰機 投放逾250枚炸彈

牙齒藏追蹤器？哈米尼遭精準擊斃身亡 網爆伊朗高層團滅內幕掀論戰

5位員工起家…床的世界董事長陳燕飛逝世享壽78歲 公司發重訊證實

聽新聞
0:00 / 0:00

牙齒藏追蹤器？哈米尼遭精準擊斃身亡 網爆伊朗高層團滅內幕掀論戰

聯合新聞網／ 綜合報導
86歲的伊朗最高領袖哈米尼在2月28日美以攻伊空襲身亡。圖／法新社
86歲的伊朗最高領袖哈米尼在2月28日美以攻伊空襲身亡。圖／法新社

中東局勢陷入動盪，美國以色列聯手對伊朗發動歷來最激烈的「史詩怒火」行動（Operation Epic Fury），震撼全球。美國總統川普於2月28日在社群媒體「真實社群」（Truth Social）證實，伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）已在行動中喪生，並稱其為「史上最邪惡的人之一」。

然而，在哈米尼死訊傳出後，關於以色列情報機構「摩薩德」（Mossad）如何精準鎖定目標的傳聞也開始在網路瘋傳。猶太組織「Israel Now」總監溫斯坦（Meir Weinstein）在X（原為Twitter）爆料一段令人難以置信的諜報內幕，指出摩薩德早已滲透伊朗多年。

溫斯坦指出，過去幾年來，摩薩德探員偽裝成醫生與牙醫潛入伊朗，並優先為伊朗軍方及政界精英人員提供醫療服務。消息稱，這些「偽裝牙醫」在進行例行牙科檢查或補牙手術時，祕密將追蹤裝置植入目標的牙齒中，甚至胃腸科醫生也在精英患者體內植入了類似設備。溫斯坦聲稱，這正是為什麼以色列能在攻擊發動瞬間，精準掌握包括哈米尼家屬在內等超過400名軍政高層的位置，並發射飛彈將其殲滅。

這項極具戲劇性的情節曝光後，立刻引發熱烈討論。大部分網友不相信此說法，「會有人相信這麼誇張的說詞？」、「我是一名牙醫，因為牙齒空間不足，所以我認為絕對不可能透過植牙放入追蹤器」、「現在就透露這件事，不會太早嗎？如果是真的，可能還有一些偽裝牙醫留在當地誒」、「想像一下，剛補的牙齒時不時閃爍紅燈，卻沒被身體主人發現，這件事有可能嗎？根本是胡扯吧」。但也有另一派觀點認為，「在BB Call爆炸事件之後，不管發生什麼，我都會相信」。

以色列 伊朗 牙醫 美國 哈米尼

延伸閱讀

影／伊朗無人機與飛彈襲擊巴林美軍基地 宣稱「摧毀基地指揮總部」

美以獵殺哈米尼內幕曝！以色列滲透德黑蘭天網 CIA人肉情報成關鍵助攻

被財神爺推下床？ 女大生「拿1美元」壓線買彩券爽中百萬頭獎

英國男持雙刀欲闖幼兒園！全身血大鬧店家 與警對峙7小時釀2傷

相關新聞

美以獵殺哈米尼內幕曝！以色列滲透德黑蘭天網 CIA人肉情報成關鍵助攻

金融時報訪問超過6名以色列前、現任情報官員揭露，以色列情報機構摩薩德（Mossad）長年滲透德黑蘭「天網」，駭入全城幾乎所有交通號誌監視器取得影像，再利用人工智慧（AI）演算法將大量影像建檔轉為情資，從而掌握伊朗最高領袖哈米尼行程及其貼身保鑣的的住址、通勤路線與護衛對象；結合美國中央情報局（CIA）提供最關鍵的「人肉內線情資」，美以兩國最終完成交叉驗證，拍板擊斃哈米尼。

夜襲伊朗總統府！以色列軍方出動100架戰機 投放逾250枚炸彈

以色列時報3日報導，以軍聲稱，以色列空軍已在夜間襲擊伊朗總統辦公室所在的政府高層建築群，約100架戰機向該建築群已投下逾250枚炸彈。

「川普總是臨陣退縮」再現？美國改口非為讓伊朗政權改變 釋放縮短戰事訊號

隨著中東衝突範圍擴大，有演變成區域性戰爭的跡象，美國高級官員2日發表了一些耐人尋味的談話，似乎是在為「川普總是陣前退縮（TACO）」鋪路，顯示美國可能已經放棄使伊朗「政權改變（regime change）」的目的，也預示這場戰爭的持續時間可能比預期要短。

美英關係走下坡？川普指責英國拒絕協助首波伊朗攻擊：令人遺憾

路透3日報導，美國總統川普2日接受英國太陽報電話訪問時說，英國首相施凱爾起初拒絕對打擊伊朗的行動提供軍事支持，很遺憾看到美國和英國的關係已不如以往。

影／伊朗無人機與飛彈襲擊巴林美軍基地 宣稱「摧毀基地指揮總部」

伊朗革命衛隊（IRGC）3日透過伊朗伊斯蘭共和國通訊社（IRNA）發布聲明表示，已對鄰國巴林境內一處美國空軍基地發動攻擊。美方則尚未回應。

中東戰火波及股市…道瓊期指崩逾900點 KOSPI指數暴跌7.2%全亞最慘

美股在美以聯手攻擊伊朗後的第一個交易日以平盤驚險度過，但3日美股期指開低走低，道瓊期指一度跌逾900點或1.9%，那斯達克100期指跌逾2%。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。