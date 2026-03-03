快訊

以「善」出發…大甲鎮瀾宮2026遶境進香 4月17日深夜起駕

幕後黑手現形！台股量價前十大幾乎遭團滅 僅「這3檔」倖存

5位員工起家…床的世界董事長陳燕飛逝世享壽78歲 公司發重訊證實

聽新聞
0:00 / 0:00

中東戰事擴大…義大利急洽包機撤離滯留旅客 防長妻兒也受困

中央社／ 羅馬3日專電

美伊中東戰事蔓延，義大利政府緊急動員，以包機方式協助部分滯留旅客、學生返國。昨晚第一批包機從阿曼載運127人返回羅馬機場，今天另一班包機預計載運200人從阿布達比飛回米蘭。

義大利外交部發布新聞稿指出，在駐阿曼、駐阿拉伯聯合大公國使館協調下，一家阿曼航空營運的波音737客機昨晚協助載運滯留該區的義大利旅客返回羅馬。

根據義大利通訊社安莎（ANSA）報導，首批返國旅客包括義大利國防部長克羅塞托（Guido Crosetto）的妻子與小孩，克羅塞托與家人上週末前往杜拜度假，巧遇戰事爆發，讓克羅塞托遭義國反對黨重炮抨擊「狀況外」，克羅塞托1日已先搭乘軍機返國。

不過，義大利政府僅能優先協助急需返國的旅客和學生，義大利外交部長塔加尼（Antonio Tajani）昨天向國會說明，目前中東地區有超過7萬名義大利人，其中永久居民佔近80%，而在杜拜、阿布達比的義大利短期居留者就有約3萬人，另有約2萬名持有義大利護照的居民在以色列

塔加尼強調，義大利公民安全是重中之重，除了已經起飛的包機航班，後續從阿曼飛往義大利的航班仍在繼續安排。

安莎報導，包機航班調度不易，因為歐洲航空公司被禁止飛往中東戰亂地區，義大利航空的航班都無法前往，軍用飛機除非經過許可，也被禁止飛往這些地區，只有波斯灣國家航空公司才被允許飛往這些地區。

報導指出，另有許多義大利旅客仍滯留在MSCEuribia號郵輪上，郵輪原擬前往卡達首都杜哈（Doha），讓旅客搭機回到義大利，途中因戰事航班被取消，目前郵輪仍停靠在杜拜。

美伊中東戰事蔓延，義大利政府緊急動員，以包機方式協助部分滯留旅客、學生返國。首批返國旅客包括義大利國防部長克羅塞托（圖）的妻子與小孩。美聯社資料照
美伊中東戰事蔓延，義大利政府緊急動員，以包機方式協助部分滯留旅客、學生返國。首批返國旅客包括義大利國防部長克羅塞托（圖）的妻子與小孩。美聯社資料照

以色列 伊朗 義大利 美國

延伸閱讀

杜拜機場復飛！美伊開戰後「阿聯酋班機成功離境」吸近14萬人追蹤

中東空運有限開放 大批旅客受困第3天難返鄉

中東衝突擾亂航班 數千旅客被迫滯留泰國

地緣衝突情勢緊張 雄獅、鳳凰等旅行社全面停賣中東商品

相關新聞

美以獵殺哈米尼內幕曝！以色列滲透德黑蘭天網 CIA人肉情報成關鍵助攻

金融時報訪問超過6名以色列前、現任情報官員揭露，以色列情報機構摩薩德（Mossad）長年滲透德黑蘭「天網」，駭入全城幾乎所有交通號誌監視器取得影像，再利用人工智慧（AI）演算法將大量影像建檔轉為情資，從而掌握伊朗最高領袖哈米尼行程及其貼身保鑣的的住址、通勤路線與護衛對象；結合美國中央情報局（CIA）提供最關鍵的「人肉內線情資」，美以兩國最終完成交叉驗證，拍板擊斃哈米尼。

「川普總是臨陣退縮」再現？美國改口非為讓伊朗政權改變 釋放縮短戰事訊號

隨著中東衝突範圍擴大，有演變成區域性戰爭的跡象，美國高級官員2日發表了一些耐人尋味的談話，似乎是在為「川普總是陣前退縮（TACO）」鋪路，顯示美國可能已經放棄使伊朗「政權改變（regime change）」的目的，也預示這場戰爭的持續時間可能比預期要短。

美英關係走下坡？川普指責英國拒絕協助首波伊朗攻擊：令人遺憾

路透3日報導，美國總統川普2日接受英國太陽報電話訪問時說，英國首相施凱爾起初拒絕對打擊伊朗的行動提供軍事支持，很遺憾看到美國和英國的關係已不如以往。

影／伊朗無人機與飛彈襲擊巴林美軍基地 宣稱「摧毀基地指揮總部」

伊朗革命衛隊（IRGC）3日透過伊朗伊斯蘭共和國通訊社（IRNA）發布聲明表示，已對鄰國巴林境內一處美國空軍基地發動攻擊。美方則尚未回應。

美伊大戰「中東核心航道半癱瘓」 這票避關稅壁壘陸企慘了

美國和以色列襲擊伊朗，伊朗隨後封鎖荷莫茲海峽。正為中東開齋節市場準備的中國外貿商對於不能如期出貨感到焦慮。此外，多家中企...

卡達「斷氣」 歐天然氣期貨暴漲逾30% 亞洲急尋替代來源

歐洲天然氣價格3日連續第二天飆漲，一度暴漲近34%，卡達全球最大的液化天然氣（LNG）出口設施出貨暫停時間仍不確定，以對全球能源供應的影響也尚不明朗。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。