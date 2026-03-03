中東戰事擴大…義大利急洽包機撤離滯留旅客 防長妻兒也受困

美伊中東戰事蔓延，義大利政府緊急動員，以包機方式協助部分滯留旅客、學生返國。昨晚第一批包機從阿曼載運127人返回羅馬機場，今天另一班包機預計載運200人從阿布達比飛回米蘭。

義大利外交部發布新聞稿指出，在駐阿曼、駐阿拉伯聯合大公國使館協調下，一家阿曼航空營運的波音737客機昨晚協助載運滯留該區的義大利旅客返回羅馬。

根據義大利通訊社安莎（ANSA）報導，首批返國旅客包括義大利國防部長克羅塞托（Guido Crosetto）的妻子與小孩，克羅塞托與家人上週末前往杜拜度假，巧遇戰事爆發，讓克羅塞托遭義國反對黨重炮抨擊「狀況外」，克羅塞托1日已先搭乘軍機返國。

不過，義大利政府僅能優先協助急需返國的旅客和學生，義大利外交部長塔加尼（Antonio Tajani）昨天向國會說明，目前中東地區有超過7萬名義大利人，其中永久居民佔近80%，而在杜拜、阿布達比的義大利短期居留者就有約3萬人，另有約2萬名持有義大利護照的居民在以色列。

塔加尼強調，義大利公民安全是重中之重，除了已經起飛的包機航班，後續從阿曼飛往義大利的航班仍在繼續安排。

安莎報導，包機航班調度不易，因為歐洲航空公司被禁止飛往中東戰亂地區，義大利航空的航班都無法前往，軍用飛機除非經過許可，也被禁止飛往這些地區，只有波斯灣國家航空公司才被允許飛往這些地區。

報導指出，另有許多義大利旅客仍滯留在MSCEuribia號郵輪上，郵輪原擬前往卡達首都杜哈（Doha），讓旅客搭機回到義大利，途中因戰事航班被取消，目前郵輪仍停靠在杜拜。