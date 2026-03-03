「美國打擊伊朗具正當性」澤倫斯基談美伊開戰、推測恐使烏克蘭陷入困境

美伊開火戰事波及整個中東地區，烏克蘭總統澤倫斯基今天接受義大利「晚郵報」專訪指出，他認為美國打擊伊朗的軍事目標有正當性，但恐使烏克蘭陷入困境，更難獲得防空飛彈，因為美國與盟友現有迫切需求。

義大利大報晚郵報（Corriere della Sera）今天刊出澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）專訪，他表示「我認為攻擊伊朗軍事目標是個正確決定，伊朗為俄羅斯生產大量武器，特別是無人機和飛彈。」他相信伊朗以後無法繼續這樣做，或許俄羅斯會反過來武裝伊朗。

不過「美伊開火」恐排擠烏克蘭武器需求，澤倫斯基擔憂，「我們可能難以獲得保衛領空的導彈和武器，美國及其中東盟友可能需要這些武器來自我防衛，例如愛國者飛彈。」他表示目前「烏克蘭優先需求清單」（PURL）機制讓該國可用歐洲資金購買美國武器，但美國現在自身軍武需求恐將大增。

澤倫斯基舉例，就像去年6月，「當時以色列遭伊朗攻擊，烏克蘭接收導彈的計劃也因此放緩。這種情況目前還沒發生，但我擔心會重演。」

俄羅斯與伊朗是盟友，但澤倫斯基評估俄羅斯不會介入伊朗戰爭。他表示，俄總統普丁（VladimirPutin）對伊朗「只會說、不會做」，就像敘利亞前總統阿塞德（Bashar al-Assad）被推翻時，俄羅斯最終只給了阿塞德庇護。「俄羅斯還可能歸還一些伊朗提供的武器，例如俄羅斯在德黑蘭兩家工廠生產的伊朗「見證者」（Shahed）無人機。」

對於有人認為美伊開火與俄烏戰爭同屬違反國際法的「侵略行為」，澤倫斯基強調，他認為這是「兩種完全不同情況」，美以攻擊的是一個製造原子彈的政權，烏克蘭則是遭地面部隊入侵，俄羅斯在過去12年來一直試圖佔領烏克蘭。

他表示，「在伊朗問題上，我認為戰爭延長會帶來嚴重問題。如果不採取對話，平民死亡人數將不斷增加。伊朗社會已分裂成支持和反對政權的兩派。」他希望伊朗危機只是小規模衝突，不會演變成曠日持久戰爭，「我們親身經歷過戰爭帶來的血腥後果」。

鑒於無人機在新型戰爭中扮演關鍵角色，澤倫斯基表示，「我們在戰爭之中，但隨時準備提供幫助。我們擁有優秀的無人機作戰專家，願意與盟友分享知識，從英國、美國到義大利、法國、德國等。」

他表示，烏克蘭是歐洲防線，歐洲人對此心知肚明，因此自衝突以來歐洲各國一直幫助烏克蘭。「你們現在在中東也看到了，光靠飛機飛彈不足以對抗伊朗無人機。任何投資烏克蘭無人機產業者，都將獲得我們在該領域的知識與經驗作為回報。」

至於美伊開火是否將影響俄烏談判進程，澤倫斯基表示，目前沒有任何推遲計畫，他相信下次談判可在5或6日如期舉行，他希望地點選在日內瓦或至少在歐洲。

被問到是否將再度角逐下次烏克蘭大選，澤倫斯基說，「真正問題是何時才能舉行選舉？選舉肯定會在戰爭結束後舉行，不是在臨時停火期間。」他表示不確定自己是否會再參選，他會看烏克蘭人民的意願。

談到與義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）的關係，澤倫斯基稱讚她很聰明，義大利盡其所能在軍事上幫助烏克蘭，但資源有限，「這是許多歐洲國家面臨的共同問題，你們沒有足夠武器來保衛領空，但梅洛尼站在歷史正確一方。」