快訊

以「善」出發…大甲鎮瀾宮2026遶境進香 4月17日深夜起駕

幕後黑手現形！台股量價前十大幾乎遭團滅 僅「這3檔」倖存

5位員工起家…床的世界董事長陳燕飛逝世享壽78歲 公司發重訊證實

聽新聞
0:00 / 0:00

「美國打擊伊朗具正當性」澤倫斯基談美伊開戰、推測恐使烏克蘭陷入困境

中央社／ 羅馬3日專電
烏克蘭總統澤倫斯基認為，美國打擊伊朗的軍事目標有正當性，但恐使烏克蘭陷入困境，更難獲得防空飛彈，因為美國與盟友現有迫切需求。美聯社
烏克蘭總統澤倫斯基認為，美國打擊伊朗的軍事目標有正當性，但恐使烏克蘭陷入困境，更難獲得防空飛彈，因為美國與盟友現有迫切需求。美聯社

美伊開火戰事波及整個中東地區，烏克蘭總統澤倫斯基今天接受義大利「晚郵報」專訪指出，他認為美國打擊伊朗的軍事目標有正當性，但恐使烏克蘭陷入困境，更難獲得防空飛彈，因為美國與盟友現有迫切需求。

義大利大報晚郵報（Corriere della Sera）今天刊出澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）專訪，他表示「我認為攻擊伊朗軍事目標是個正確決定，伊朗為俄羅斯生產大量武器，特別是無人機和飛彈。」他相信伊朗以後無法繼續這樣做，或許俄羅斯會反過來武裝伊朗。

不過「美伊開火」恐排擠烏克蘭武器需求，澤倫斯基擔憂，「我們可能難以獲得保衛領空的導彈和武器，美國及其中東盟友可能需要這些武器來自我防衛，例如愛國者飛彈。」他表示目前「烏克蘭優先需求清單」（PURL）機制讓該國可用歐洲資金購買美國武器，但美國現在自身軍武需求恐將大增。

澤倫斯基舉例，就像去年6月，「當時以色列遭伊朗攻擊，烏克蘭接收導彈的計劃也因此放緩。這種情況目前還沒發生，但我擔心會重演。」

俄羅斯與伊朗是盟友，但澤倫斯基評估俄羅斯不會介入伊朗戰爭。他表示，俄總統普丁（VladimirPutin）對伊朗「只會說、不會做」，就像敘利亞前總統阿塞德（Bashar al-Assad）被推翻時，俄羅斯最終只給了阿塞德庇護。「俄羅斯還可能歸還一些伊朗提供的武器，例如俄羅斯在德黑蘭兩家工廠生產的伊朗「見證者」（Shahed）無人機。」

對於有人認為美伊開火與俄烏戰爭同屬違反國際法的「侵略行為」，澤倫斯基強調，他認為這是「兩種完全不同情況」，美以攻擊的是一個製造原子彈的政權，烏克蘭則是遭地面部隊入侵，俄羅斯在過去12年來一直試圖佔領烏克蘭。

他表示，「在伊朗問題上，我認為戰爭延長會帶來嚴重問題。如果不採取對話，平民死亡人數將不斷增加。伊朗社會已分裂成支持和反對政權的兩派。」他希望伊朗危機只是小規模衝突，不會演變成曠日持久戰爭，「我們親身經歷過戰爭帶來的血腥後果」。

鑒於無人機在新型戰爭中扮演關鍵角色，澤倫斯基表示，「我們在戰爭之中，但隨時準備提供幫助。我們擁有優秀的無人機作戰專家，願意與盟友分享知識，從英國、美國到義大利、法國、德國等。」

他表示，烏克蘭是歐洲防線，歐洲人對此心知肚明，因此自衝突以來歐洲各國一直幫助烏克蘭。「你們現在在中東也看到了，光靠飛機飛彈不足以對抗伊朗無人機。任何投資烏克蘭無人機產業者，都將獲得我們在該領域的知識與經驗作為回報。」

至於美伊開火是否將影響俄烏談判進程，澤倫斯基表示，目前沒有任何推遲計畫，他相信下次談判可在5或6日如期舉行，他希望地點選在日內瓦或至少在歐洲。

被問到是否將再度角逐下次烏克蘭大選，澤倫斯基說，「真正問題是何時才能舉行選舉？選舉肯定會在戰爭結束後舉行，不是在臨時停火期間。」他表示不確定自己是否會再參選，他會看烏克蘭人民的意願。

談到與義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）的關係，澤倫斯基稱讚她很聰明，義大利盡其所能在軍事上幫助烏克蘭，但資源有限，「這是許多歐洲國家面臨的共同問題，你們沒有足夠武器來保衛領空，但梅洛尼站在歷史正確一方。」

伊朗 俄羅斯 烏克蘭 義大利 美國 澤倫斯基

延伸閱讀

伊朗遭美攻擊後 外媒：中伊關係遠比外界認為的更失衡

美伊衝突添變數 澤倫斯基：烏俄美三方談判未定

伊朗新戰術曝光！低階武器消耗敵方攔截飛彈 打持久戰

美以聯手攻擊伊朗 多國籲克制立即緩和局勢

相關新聞

美以獵殺哈米尼內幕曝！以色列滲透德黑蘭天網 CIA人肉情報成關鍵助攻

金融時報訪問超過6名以色列前、現任情報官員揭露，以色列情報機構摩薩德（Mossad）長年滲透德黑蘭「天網」，駭入全城幾乎所有交通號誌監視器取得影像，再利用人工智慧（AI）演算法將大量影像建檔轉為情資，從而掌握伊朗最高領袖哈米尼行程及其貼身保鑣的的住址、通勤路線與護衛對象；結合美國中央情報局（CIA）提供最關鍵的「人肉內線情資」，美以兩國最終完成交叉驗證，拍板擊斃哈米尼。

「川普總是臨陣退縮」再現？美國改口非為讓伊朗政權改變 釋放縮短戰事訊號

隨著中東衝突範圍擴大，有演變成區域性戰爭的跡象，美國高級官員2日發表了一些耐人尋味的談話，似乎是在為「川普總是陣前退縮（TACO）」鋪路，顯示美國可能已經放棄使伊朗「政權改變（regime change）」的目的，也預示這場戰爭的持續時間可能比預期要短。

美英關係走下坡？川普指責英國拒絕協助首波伊朗攻擊：令人遺憾

路透3日報導，美國總統川普2日接受英國太陽報電話訪問時說，英國首相施凱爾起初拒絕對打擊伊朗的行動提供軍事支持，很遺憾看到美國和英國的關係已不如以往。

影／伊朗無人機與飛彈襲擊巴林美軍基地 宣稱「摧毀基地指揮總部」

伊朗革命衛隊（IRGC）3日透過伊朗伊斯蘭共和國通訊社（IRNA）發布聲明表示，已對鄰國巴林境內一處美國空軍基地發動攻擊。美方則尚未回應。

美伊大戰「中東核心航道半癱瘓」 這票避關稅壁壘陸企慘了

美國和以色列襲擊伊朗，伊朗隨後封鎖荷莫茲海峽。正為中東開齋節市場準備的中國外貿商對於不能如期出貨感到焦慮。此外，多家中企...

卡達「斷氣」 歐天然氣期貨暴漲逾30% 亞洲急尋替代來源

歐洲天然氣價格3日連續第二天飆漲，一度暴漲近34%，卡達全球最大的液化天然氣（LNG）出口設施出貨暫停時間仍不確定，以對全球能源供應的影響也尚不明朗。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。