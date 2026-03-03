快訊

以「善」出發…大甲鎮瀾宮2026遶境進香 4月17日深夜起駕

幕後黑手現形！台股量價前十大幾乎遭團滅 僅「這3檔」倖存

5位員工起家…床的世界董事長陳燕飛逝世享壽78歲 公司發重訊證實

空襲伊朗成美國新武器驗證場 新型PrSM首度實戰…特色曝光

聯合報／ 記者張鈺琪／即時報導
美國此次對伊朗發動的軍事行動，也成為美國新武器的驗證場。圖為海馬士系統發射PrSM導彈畫面。（圖／美國中央司令部）

美國以色列日前對伊朗發動聯合空襲。綜合美國媒體報導，美軍在此次行動中除動用黑色塗裝的「戰斧」巡弋飛彈外，也投入「盧卡斯」（LUCAS）自殺式無人機，並在公開影像中出現新一代「精準打擊飛彈」（PrSM）的發射畫面。

美國《軍事時報》3月1日引述美軍中央司令部官員表示，「盧卡斯」自殺式無人機已在行動中實際投入使用，攻擊目標包括伊朗伊斯蘭革命衛隊的指揮管制設施、防空飛彈陣地、無人機發射場與軍用機場。該型無人機以低成本、可大量部署為主要設計特性，被視為近年消耗型無人作戰模式的一環。

「盧卡斯」被外界認為其設計概念與Shahed-136相近。該型無人機最初作為靶機使用，後轉為攻擊用途。公開資料顯示，其射程約500英里，可搭載高爆戰鬥部，單價約3.5萬美元。相較部分高價精準彈藥，屬成本較低的作戰載具。目前該型無人機配屬中央司令部新成立的「蠍子打擊」特遣隊，負責無人機相關任務。

至於PrSM，美軍中央司令部同日於社群媒體發布「史詩憤怒」行動前24小時影像，其中包含M142「海馬斯」（HIMARS）多管火箭系統發射飛彈的畫面。國防專欄作家貝德瓦（Colby Badhwar）指出，照片中飛彈尾翼形狀與配置不同於傳統「陸軍戰術飛彈系統」（ATACMS），外型特徵與PrSM相符。《動力・戰區》與《防務博客》等軍事網站亦分析認為，相關影像顯示PrSM可能已投入實戰。不過，美國軍方尚未證實具體發射時間與地點。

PrSM為ATACMS的接替型號，射程已突破500公里，顯著高於ATACMS約300公里的上限。由於彈體尺寸縮小，單一發射艙可裝填兩枚飛彈，使「海馬斯」與M270多管火箭系統的攜彈量提升。相較亞音速巡弋飛彈，彈道飛彈在終端俯衝階段具備高速特性，攔截難度較高，也較適合打擊地下或加固設施。

影／伊朗無人機與飛彈襲擊巴林美軍基地 宣稱「摧毀基地指揮總部」

讓美備多力分並陷消耗戰 伊朗靠飛彈無人機續命

美國400萬美元愛國者迎戰伊朗2萬美元無人機！美伊比拚軍火庫誰先見底

美拚伊朗行動速戰速決 以免彈藥耗盡

美以獵殺哈米尼內幕曝！以色列滲透德黑蘭天網 CIA人肉情報成關鍵助攻

金融時報訪問超過6名以色列前、現任情報官員揭露，以色列情報機構摩薩德（Mossad）長年滲透德黑蘭「天網」，駭入全城幾乎所有交通號誌監視器取得影像，再利用人工智慧（AI）演算法將大量影像建檔轉為情資，從而掌握伊朗最高領袖哈米尼行程及其貼身保鑣的的住址、通勤路線與護衛對象；結合美國中央情報局（CIA）提供最關鍵的「人肉內線情資」，美以兩國最終完成交叉驗證，拍板擊斃哈米尼。

「川普總是臨陣退縮」再現？美國改口非為讓伊朗政權改變 釋放縮短戰事訊號

隨著中東衝突範圍擴大，有演變成區域性戰爭的跡象，美國高級官員2日發表了一些耐人尋味的談話，似乎是在為「川普總是陣前退縮（TACO）」鋪路，顯示美國可能已經放棄使伊朗「政權改變（regime change）」的目的，也預示這場戰爭的持續時間可能比預期要短。

美英關係走下坡？川普指責英國拒絕協助首波伊朗攻擊：令人遺憾

路透3日報導，美國總統川普2日接受英國太陽報電話訪問時說，英國首相施凱爾起初拒絕對打擊伊朗的行動提供軍事支持，很遺憾看到美國和英國的關係已不如以往。

影／伊朗無人機與飛彈襲擊巴林美軍基地 宣稱「摧毀基地指揮總部」

伊朗革命衛隊（IRGC）3日透過伊朗伊斯蘭共和國通訊社（IRNA）發布聲明表示，已對鄰國巴林境內一處美國空軍基地發動攻擊。美方則尚未回應。

美伊大戰「中東核心航道半癱瘓」 這票避關稅壁壘陸企慘了

美國和以色列襲擊伊朗，伊朗隨後封鎖荷莫茲海峽。正為中東開齋節市場準備的中國外貿商對於不能如期出貨感到焦慮。此外，多家中企...

卡達「斷氣」 歐天然氣期貨暴漲逾30% 亞洲急尋替代來源

歐洲天然氣價格3日連續第二天飆漲，一度暴漲近34%，卡達全球最大的液化天然氣（LNG）出口設施出貨暫停時間仍不確定，以對全球能源供應的影響也尚不明朗。

