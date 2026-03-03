同步空襲伊朗、黎巴嫩首都！以色列軍隊在黎國南部推進：防止邊境遇砲火

以色列軍方3日證實，已對伊朗首都德黑蘭、黎巴嫩首都貝魯特的軍事目標展開同步針對性襲擊。以軍阿拉伯語發言人阿德雷稍早說，正進行一波規模廣泛的空襲。

美國有線電視新聞網（CNN）報導引述的影片顯示，德黑蘭以東的衛星城市帕迪斯冒出濃煙，可聽見爆炸聲並可看到濃煙從山區升起。伊朗半官方梅爾通訊社說，伊朗中部伊斯法罕省多地3日上午也傳出幾次爆炸，西部城市坎加瓦爾、中南部城市希拉茲也都傳出遇襲。

以色列稍早說，其目標是伊朗的飛彈發射裝置和防空系統。以軍方發言人修夏尼3日在記者會說，已摧毀數百枚彈道飛彈，也看見伊朗火力基礎減弱中，「我們已削弱他們向我們和區域發射飛彈的能力」，伊朗如今缺乏大量發射武器的能力。

另據英國廣播公司（BBC）報導，幾張照片顯示，貝魯特南部郊區也升起濃濃黑煙。以軍說，其目標是貝魯特的黎巴嫩真主黨指揮中心和武器庫。

以國國防部長卡茲聲明，他和總理內唐亞胡「已授權以軍推進並占領黎巴嫩境內更多戰略地區，來防止以國邊境社區遭遇砲火」，以軍將繼續對黎巴嫩境內的真主黨目標採取強力行動，該組織將持續為其向以國開火付出沉重代價。

一位黎巴嫩官員3日向路透說，以軍正入侵以黎邊境沿線部分地區。幾名目擊者說，黎國軍隊已撤出至少7個邊境沿線的前線作戰據點。

紐約時報報導，修夏尼說，以軍已進一步控制黎國南部幾個地區，並說這些地方鄰近兩國邊境。此話暗示以軍尚未推進至黎國境內太深；數月以來，以國已持續掌控黎南局部地區，聲稱這是針對真主黨的防禦性舉措。

真主黨是伊朗支持的代理人團體之一，2日已曾向以國發射飛彈和無人機，以國高階將領則說將加強空襲黎巴嫩。