同步空襲伊朗、黎巴嫩首都！以色列軍隊在黎國南部推進：防止邊境遇砲火

聯合報／ 編譯高詣軒／即時報導
伊朗首都德黑蘭傳出爆炸聲，3日可見濃煙竄出。法新社
伊朗首都德黑蘭傳出爆炸聲，3日可見濃煙竄出。法新社

以色列軍方3日證實，已對伊朗首都德黑蘭、黎巴嫩首都貝魯特的軍事目標展開同步針對性襲擊。以軍阿拉伯語發言人阿德雷稍早說，正進行一波規模廣泛的空襲。

美國有線電視新聞網（CNN）報導引述的影片顯示，德黑蘭以東的衛星城市帕迪斯冒出濃煙，可聽見爆炸聲並可看到濃煙從山區升起。伊朗半官方梅爾通訊社說，伊朗中部伊斯法罕省多地3日上午也傳出幾次爆炸，西部城市坎加瓦爾、中南部城市希拉茲也都傳出遇襲。

以色列稍早說，其目標是伊朗的飛彈發射裝置和防空系統。以軍方發言人修夏尼3日在記者會說，已摧毀數百枚彈道飛彈，也看見伊朗火力基礎減弱中，「我們已削弱他們向我們和區域發射飛彈的能力」，伊朗如今缺乏大量發射武器的能力。

另據英國廣播公司（BBC）報導，幾張照片顯示，貝魯特南部郊區也升起濃濃黑煙。以軍說，其目標是貝魯特的黎巴嫩真主黨指揮中心和武器庫。

以國國防部長卡茲聲明，他和總理內唐亞胡「已授權以軍推進並占領黎巴嫩境內更多戰略地區，來防止以國邊境社區遭遇砲火」，以軍將繼續對黎巴嫩境內的真主黨目標採取強力行動，該組織將持續為其向以國開火付出沉重代價。

一位黎巴嫩官員3日向路透說，以軍正入侵以黎邊境沿線部分地區。幾名目擊者說，黎國軍隊已撤出至少7個邊境沿線的前線作戰據點。

紐約時報報導，修夏尼說，以軍已進一步控制黎國南部幾個地區，並說這些地方鄰近兩國邊境。此話暗示以軍尚未推進至黎國境內太深；數月以來，以國已持續掌控黎南局部地區，聲稱這是針對真主黨的防禦性舉措。

真主黨是伊朗支持的代理人團體之一，2日已曾向以國發射飛彈和無人機，以國高階將領則說將加強空襲黎巴嫩。

中東戰局擴大…伊朗反擊 美大使館遇襲

以色列空襲黎巴嫩 傳真主黨國會黨團領袖身亡

伊朗代理勢力真主黨參戰！以色列北部遇襲 美憂恐攻波及本土

伊朗報復襲擊中東多國 波及帆船飯店

美以獵殺哈米尼內幕曝！以色列滲透德黑蘭天網 CIA人肉情報成關鍵助攻

金融時報訪問超過6名以色列前、現任情報官員揭露，以色列情報機構摩薩德（Mossad）長年滲透德黑蘭「天網」，駭入全城幾乎所有交通號誌監視器取得影像，再利用人工智慧（AI）演算法將大量影像建檔轉為情資，從而掌握伊朗最高領袖哈米尼行程及其貼身保鑣的的住址、通勤路線與護衛對象；結合美國中央情報局（CIA）提供最關鍵的「人肉內線情資」，美以兩國最終完成交叉驗證，拍板擊斃哈米尼。

「川普總是臨陣退縮」再現？美國改口非為讓伊朗政權改變 釋放縮短戰事訊號

隨著中東衝突範圍擴大，有演變成區域性戰爭的跡象，美國高級官員2日發表了一些耐人尋味的談話，似乎是在為「川普總是陣前退縮（TACO）」鋪路，顯示美國可能已經放棄使伊朗「政權改變（regime change）」的目的，也預示這場戰爭的持續時間可能比預期要短。

美英關係走下坡？川普指責英國拒絕協助首波伊朗攻擊：令人遺憾

路透3日報導，美國總統川普2日接受英國太陽報電話訪問時說，英國首相施凱爾起初拒絕對打擊伊朗的行動提供軍事支持，很遺憾看到美國和英國的關係已不如以往。

影／伊朗無人機與飛彈襲擊巴林美軍基地 宣稱「摧毀基地指揮總部」

伊朗革命衛隊（IRGC）3日透過伊朗伊斯蘭共和國通訊社（IRNA）發布聲明表示，已對鄰國巴林境內一處美國空軍基地發動攻擊。美方則尚未回應。

美伊大戰「中東核心航道半癱瘓」 這票避關稅壁壘陸企慘了

美國和以色列襲擊伊朗，伊朗隨後封鎖荷莫茲海峽。正為中東開齋節市場準備的中國外貿商對於不能如期出貨感到焦慮。此外，多家中企...

卡達「斷氣」 歐天然氣期貨暴漲逾30% 亞洲急尋替代來源

歐洲天然氣價格3日連續第二天飆漲，一度暴漲近34%，卡達全球最大的液化天然氣（LNG）出口設施出貨暫停時間仍不確定，以對全球能源供應的影響也尚不明朗。

