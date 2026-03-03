美伊戰火背景下「川習會」怎解？2國官員下周會晤 專家：陸傾向觀望

美國和以色列襲擊伊朗，擊斃了伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）；伊朗政府隨即反擊，波及周邊各國，中東局勢繼續升級。據美國總統川普週一（3月2日）在白宮記者會的說法，這波軍事行動可能還會持續4週以上；不過，他接下來就要出訪中國，外界關注他此與中國國家主席習近平的「川習會」是否會受影響。

川普曾於去年10月在韓國釜山與習近平會晤，但他上一次造訪北京是2017年。這次川普出訪中國，白宮已宣布日期為3月31日至4月2日，但中國官方尚未證實。中國外交部發言人毛寧3月2日被問及此事時僅稱「中美就兩國元首互動保持著溝通」；對於川普這次出訪，「目前沒有可以提供的信息」。

消息指美中貿易官員將先在巴黎會面

據彭博社引述專家分析，在美國抓捕了委內瑞拉的馬杜洛，又擊斃伊朗的哈米尼之後，習近平少了兩個盟友；雖然伊朗和委內瑞拉都稱不上中國重要的貿易或防務夥伴，但川普的行動接連觸發他國改朝換代的可能性，他接下來會不會對其他跟習近平關係更密切的領袖下手，引發討論。

諮詢公司亞洲集團（The Asia Group）合夥人陳澍（George Chen）說：「習近平怎能覺得一切如常、開心準備迎接川普？對於川普此行赴中能達到的成果，投資人應該控制期望……如果他還有要去的話。」

不過，彭博社3日的新消息指，美國財長貝森特（Scott Bessent）和中國副總理何立峰預計3月中旬在法國巴黎會晤，這表示川習會的安排可能仍在進行當中。在巴黎，兩人預計討論一些商業協議，例如中國採購波音飛機、美國大豆等；川普以打擊芬太尼為由的關稅措施未來走向如何，以及台灣議題，也可能在討論議程之內。

《南華早報》報導則稱，美中雙方已針對恢復雙向投資展開磋商。若是成真，這將成為川普此行訪中的少數實質成果。

自去年以來，美中在日內瓦、倫敦、斯德哥爾摩、馬德裡、吉隆坡等地展開多輪貿易談判，兩國正處於貿易戰休兵。今年2月，川普曾與習近平通話，當時川普稱兩人談得很深入，涉及貿易、軍事、台灣、俄烏戰爭、伊朗局勢，也談到中國考慮對大豆等美國農產品擴大採購。

專家：中東局勢對川習會影響不大

有專家指出，中東局勢本就不是中國第一要務，不太可能因此導致川習會取消。據台灣中央社報導，中國人民大學學者時殷弘指，即使是先前美國宣布對台110億美元軍售，川普訪中行程也沒有因而被取消，如今「怎麼可能因為美國打擊伊朗最高領袖而作廢呢？」另一位中國專家李慶四說，若川普赴中，「一定是談中美關係與各自關心的利益，台灣應該是更重要的」。

至於中東局勢是否影響台海，華府智庫德國馬歇爾基金會印太計畫主任葛來儀（Bonnie Glaser）在X平台表示影響不大。

台灣國防安全研究院的戰略專家蘇紫雲撰文寫道：「中東戰火背景下的川習會性質已十分清楚，並非『關係改善』的高峰時刻，而是作為避免戰略誤判的危機管理會談……川習會雖不至於『交易台灣』，但也不必然是安全保證，台灣議題最可能的狀態是作為『避免升高衝突』的框架，再次說明台灣安全的底限來自自身準備，而非他人善意。」

中國審慎考慮如何因應伊朗局勢

路透社分析指，上週美國最高法院裁定川普多項關稅措施無效，局面看似較不利於即將訪中的川普；然而，如今恐怕是習近平居於被動且措手不及，要設法針對美國自伊拉克戰爭以來最大規模的軍事行動，做出強硬回應。

哈米尼死後，中國官方陸續發表批評美國的言論。中國外交部長王毅與俄羅斯外長拉夫羅夫通電話時提到伊朗局勢，對美國和以色列語氣強硬：「公然擊殺一個主權國家領導人、鼓動政權更迭不可接受……中東局勢有可能被推向危險的深淵，中方對此高度關切。」

儘管如此，許多觀察都指出，中國對伊朗大致僅限於口頭上的支持，暫無更進一步在軍事上出手協助的跡象。前美國駐中國大使伯恩斯（Nicholas Burns）在X平台寫道：「中國和俄羅斯都證明了，對他們的威權盟友來說，他們都是無能的盟友。」

美國也在押注對伊軍事行動不會引發中國的軍事回應。一位美國官員向路透社表示，美方預期中國不會在此期間提供物質的援助給伊朗，也不認為會因美國持續關注中東，而鼓舞中國短期內在印太地區進一步軍事擴張。該官員稱，美方主要的憂慮在於彈藥儲備難以快速補充，中期而言，可能削弱美國面對中國侵台威脅的威懾力。

專家認為，由於中國抗衡美國全球軍事部署的能力受限，中方可能傾向觀望，讓美國自行承擔中東動盪的後果。這也有利於強化中國的論述，把美國形塑為魯莽、破壞穩定的角色。北京大學能源安全專家查道炯表示，中國官員不會覺得有必要在衝突中援助伊朗，反而會反駁西方所謂中國與伊朗存在同盟關係的說法。「衝突的直接當事方會自食其果，」他說。

