聽新聞
0:00 / 0:00
影像曝光！伊朗核計畫主要設施遇襲 美、以聯手攻擊納坦茲
美國研究機構「科學與國際安全研究所」今天表示，商用衛星影像拍攝到自美國與以色列空襲以來，首度已知對伊朗核設施的攻擊跡象。
路透社報導，科學與國際安全研究所（Institute for Science and International Security）指出，根據位在美國科羅拉多州Vantor公司提供的影像顯示，伊朗地下鈾濃縮廠納坦茲（Natanz）的出入口遭到兩次襲擊。這座設施去年6月曾遭美軍攻擊。
前聯合國督察員、該研究所創辦人歐布萊特（David Albright）表示，根據其團隊檢視的衛星影像，這些攻擊行動疑似發生在當地時間2月28日下午至3月1日上午之間。
他無法判斷納坦茲設施是遭到美軍還是以色列攻擊，納坦茲是伊朗核計畫的主要設施之一。
美國與以色列於2月28日清晨對伊朗發動空襲，引發伊朗在區域內的報復性攻擊。
歐布萊特的調查結果似乎呼應伊朗駐聯合國原子能監督機構「國際原子能總署」（IAEA）大使納加菲（Reza Najafi）早先的聲明，納加菲稱納坦茲於2月8日遭到攻擊。
國際原子能總署未立即回應置評請求。白宮與美國中央司令部也沒有回應。
伊朗的核計畫一直被美國與以色列列為發動攻擊的理由之一，兩國指控伊朗正逐漸逼近擁有核彈製造能力。伊朗則一再否認企圖發展核武。
歐布萊特的報告指出，Vantor的影像顯示納坦茲有3棟建築遭到摧毀。當中兩棟是通往兩個地下大廳的人員出入口，這些大廳內設有數千台離心機。離心機可以根據運轉時間，將鈾濃縮用於核電廠或武器。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。