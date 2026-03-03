美英關係走下坡？川普指責英國拒絕協助首波伊朗攻擊：令人遺憾

路透3日報導，美國總統川普2日接受英國太陽報電話訪問時說，英國首相施凱爾起初拒絕對打擊伊朗的行動提供軍事支持，很遺憾看到美國和英國的關係已不如以往。

川普說，法國等國提供更多支持，而他從未預見曾是「最堅實」的美英關係會有這種改變，「看到兩國關係顯然不如從前，令人非常難過」。

路透說，這是川普數天內第2次接受英國報紙採訪時批評施凱爾。英國軍事基地並未用於對伊朗首波攻擊。施凱爾1日說，將允許美國利用英國基地從事防禦性襲擊。

川普向太陽報說，美國在中東開戰不必須有英國協助，「這無關緊要，但施凱爾當時應該幫忙」。川普還說，法國「一直很棒。他們都很棒。英國和其他國家大不相同」。

對川普最新言論，英國首相首席秘書瓊斯接受泰晤士電台訪問說，美英關係仍至關重要，但英國已從2003年伊拉克戰爭吸取幾項教訓，這包括「參與這類事件時，最好與國際夥伴統一步調，且如我所說，相關計畫必須有明確法律基礎」。

施凱爾2日曾在國會說，川普已對英方不參與最初對伊朗打擊行動的決定表示異議，「但我有責任判斷什麼符合英國國家利益。我就是這麼做，我堅持我的決定」。