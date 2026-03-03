快訊

美英關係走下坡？川普指責英國拒絕協助首波伊朗攻擊：令人遺憾

聯合報／ 編譯高詣軒／即時報導
美國總統川普2日在白宮發言。美聯社
美國總統川普2日在白宮發言。美聯社

路透3日報導，美國總統川普2日接受英國太陽報電話訪問時說，英國首相施凱爾起初拒絕對打擊伊朗的行動提供軍事支持，很遺憾看到美國和英國的關係已不如以往。

川普說，法國等國提供更多支持，而他從未預見曾是「最堅實」的美英關係會有這種改變，「看到兩國關係顯然不如從前，令人非常難過」。

路透說，這是川普數天內第2次接受英國報紙採訪時批評施凱爾。英國軍事基地並未用於對伊朗首波攻擊。施凱爾1日說，將允許美國利用英國基地從事防禦性襲擊。

川普向太陽報說，美國在中東開戰不必須有英國協助，「這無關緊要，但施凱爾當時應該幫忙」。川普還說，法國「一直很棒。他們都很棒。英國和其他國家大不相同」。

對川普最新言論，英國首相首席秘書瓊斯接受泰晤士電台訪問說，美英關係仍至關重要，但英國已從2003年伊拉克戰爭吸取幾項教訓，這包括「參與這類事件時，最好與國際夥伴統一步調，且如我所說，相關計畫必須有明確法律基礎」。

施凱爾2日曾在國會說，川普已對英方不參與最初對伊朗打擊行動的決定表示異議，「但我有責任判斷什麼符合英國國家利益。我就是這麼做，我堅持我的決定」。

英相稱「不相信從天空改變政權」 允美使用基地卻遭川普嫌等太久

美襲伊朗之初英相禁美國使用英軍事基地 川普表失望

美伊開火 英稱不參戰歐籲勿升級土耳其局部關閉邊界

川普警告：對伊朗戰爭將持續4周 恐有更多人死亡

美以獵殺哈米尼內幕曝！以色列滲透德黑蘭天網 CIA人肉情報成關鍵助攻

金融時報訪問超過6名以色列前、現任情報官員揭露，以色列情報機構摩薩德（Mossad）長年滲透德黑蘭「天網」，駭入全城幾乎所有交通號誌監視器取得影像，再利用人工智慧（AI）演算法將大量影像建檔轉為情資，從而掌握伊朗最高領袖哈米尼行程及其貼身保鑣的的住址、通勤路線與護衛對象；結合美國中央情報局（CIA）提供最關鍵的「人肉內線情資」，美以兩國最終完成交叉驗證，拍板擊斃哈米尼。

「川普總是臨陣退縮」再現？美國改口非為讓伊朗政權改變 釋放縮短戰事訊號

隨著中東衝突範圍擴大，有演變成區域性戰爭的跡象，美國高級官員2日發表了一些耐人尋味的談話，似乎是在為「川普總是陣前退縮（TACO）」鋪路，顯示美國可能已經放棄使伊朗「政權改變（regime change）」的目的，也預示這場戰爭的持續時間可能比預期要短。

影／伊朗無人機與飛彈襲擊巴林美軍基地 宣稱「摧毀基地指揮總部」

伊朗革命衛隊（IRGC）3日透過伊朗伊斯蘭共和國通訊社（IRNA）發布聲明表示，已對鄰國巴林境內一處美國空軍基地發動攻擊。美方則尚未回應。

美伊大戰「中東核心航道半癱瘓」 這票避關稅壁壘陸企慘了

美國和以色列襲擊伊朗，伊朗隨後封鎖荷莫茲海峽。正為中東開齋節市場準備的中國外貿商對於不能如期出貨感到焦慮。此外，多家中企...

英國拒幫首波伊朗攻擊 川普：法國很棒、美英關係走下坡令人遺憾

二度打擊陸重要夥伴！美國對伊朗發動攻擊 有望助川普會晤習近平前占上風

美軍對伊朗發動攻擊，使中國國家主席習近平在與美國總統川普舉行預定峰會前居於劣勢。這是川普於短短兩個月內，第二度下令美軍打...

