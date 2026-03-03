中東戰事擴大 花旗：香港安全金融樞紐吸引力提升

中東戰事持續，花旗指出，油價上漲可能使中國工業生產者出廠價格指數（PPI）按年轉正時點提前；若美元反彈，人民銀行可暫時緩解人民幣升值壓力。若中東金融中心遭打擊，資金避險需求或提升香港及新加坡金融樞紐吸引力，中國資產可能受益。

綜合信報、香港01等港媒報導，美國和以色列上周六對伊朗發動數十年來最猛烈的打擊，中東局勢引發全球連鎖反應，航運、航空及石油行業均受衝擊，全球面臨能源成本攀升以及海灣地區商業活動受阻的威脅。

花旗指出，若中東的金融中心遭遇任何升級的打擊，可能會改變全球資本配置格局，而資金的避險需求有望提升香港及新加坡作為安全金融樞紐的吸引力，中國資產很可能成為這一資本轉移的受益者。

花旗表示，不斷演變的地緣政治局勢也為美國總統川普訪華帶來新的變量，但當前環境可能增強中美在擴大中國採購美國能源方面的共識。鑑於川普訪華安排在約四周之後，近期事態可能為籌備工作增添變數，對取得重大突破不宜期待過高。

此前，美國白宮官員曾表示，川普將於3月31日至4月2日到中國訪問，但中國方面尚未官方宣布具體時間。

在油價方面，花旗將三個月內的布蘭特油價預期由每桶70美元上調至85美元，並指出油價每上漲10%。這將推動中國PPI和居民消費價格指數（CPI）分別上升約1.15及0.23個百分點，推斷中國PPI按年轉正時點可能早於此前預估的6月，而CPI受影響程度有限。

此外，花旗指出，美元潛在上漲與大陸央行上周將遠期售匯風險準備金率歸零的舉措相呼應，有助於為人民銀行應對人民幣升值壓力提供短暫緩衝。花旗分析稱，適度人民幣升值有利外部再平衡，但不利國內再平衡，因此人民銀行對人民幣過快升值保持謹慎態度。

此前，香港財政司長陳茂波1日在香港電視廣播有限公司節目中表示，中東戰事雖對香港直接貿易影響有限，但可能帶來金融市場波動，當地資金或尋求安全港而來到香港，港府已充分預案應對資金流與市場風險，並密切監測金價、油價及運輸成本變化。

另外，香港商務及經濟發展局長丘應樺亦表示，中東局勢近日升溫，為全球帶來衝擊，需要深思研究這對未來全球經濟發展、供應鏈，以及美國會否降息等影響。由於這些不穩定因素，全球多國加強與中國合作，香港可受惠於大陸國家整體經濟發展，做好超級聯繫人角色。