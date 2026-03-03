二度打擊陸重要夥伴！美國對伊朗發動攻擊 有望助川普會晤習近平前占上風

快訊

中央社／ 華盛頓/北京3日綜合外電報導

美軍對伊朗發動攻擊，使中國國家主席習近平在與美國總統川普舉行預定峰會前居於劣勢。這是川普於短短兩個月內，第二度下令美軍打擊北京的重要夥伴國家之一。

路透社報導，川普（Donald Trump）預計3月底前往北京會晤習近平。美國1月突襲委內瑞拉首都卡拉卡斯（Caracas）並抓捕時任總統馬杜洛（Nicolas Maduro）；美國和以色列2月28日聯手發動空襲，擊斃伊朗最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）。這兩國都是中國主要的石油供應來源。

如今「川習會」將如何進行，或甚至是否仍會如期舉行，目前仍充滿不確定性。川普政府曾表示，這場會談將聚焦討論貿易議題。

外界上週還認為，在美國最高法院裁定川普的對等關稅無效後，川普前往北京時似乎將處於弱勢。然而，現在或許是習近平感到措手不及，難以強勢回應這場美軍自伊拉克戰爭以來的最大規模行動。

專家指出，儘管北京譴責美國主導的行動「不可接受」並呼籲各方克制，這樣謹慎的回應顯示中國影響美軍行動的能力有限，並反映其外交夥伴關係偏向利益交換。

習近平如今面臨尷尬前景：若非在國際舞台上隆重接待川普，就是取消兩人擬於3月31日至4月2日期間舉行的峰會。北京迄今尚未確認峰會日期。

如果習近平決定按原定計畫召開峰會，他或許是押注長遠來看，若美國長期深陷中東衝突泥淖，華府最終會被削弱。

川普曾提到，打擊伊朗的軍事行動可能持續約4週，接近他的中國行前夕。

●中國面臨獨特風險

中國是全球最大的伊朗石油買家，去年自伊朗進口的海運石油占其總體石油進口量13.4%。因此隨著衝突持續進行，一旦供應中斷，中國的處境將格外脆弱，尤其是在全球最重要石油出口航道荷莫茲海峽（Hormuz Strait）被封鎖的情況下。

分析人士談到，儘管中國可分散進口來源，失去伊朗石油短期內仍會造成顯著價格壓力，進而壓縮中國經濟高度倚賴的製造業的利潤空間。

美國空襲伊朗也提醒北京及其夥伴，美軍不僅能在自身勢力範圍內出擊，也能跨足全球進行打擊。

上海復旦大學國際關係專家趙明昊指出：「打擊伊朗以及可能引發的政權更迭，將嚴重衝擊中國利益。」

趙明昊說：「中國正評估美國對委內瑞拉及伊朗行動背後的深層意圖，同時，美國可能透過控制國際能源市場，加強對中國施壓。」

●美國寄望中國反應有限

美國目前押注，美軍打擊伊朗不會引發中國採取軍事行動。

一名美國官員告訴路透社，預期中國不會在美方行動期間向伊朗提供實質支援，且美國持續把注意力放在中東，短期內不致促使北京在印太地區採取大膽行動。

這名官員提到，美國主要的擔憂在於，美軍難以迅速補充彈藥儲備，恐削弱對共軍犯台威脅的「中期嚇阻能力」。

分析人士表示，由於反制美軍全球影響力的能力有限，中國很可能選擇袖手旁觀，讓美國自行承擔中東亂局後果，同時強化北京關於華府輕率魯莽、破壞穩定的敘事。

北京大學能源安全專家查道炯告訴路透社，中國官員不會覺得有義務在這場衝突中幫助伊朗，並可能反駁西方所謂的「中伊同盟」說法，稱那只是西方的政治敘事。

伊朗 北京 川普 習近平 馬杜洛 美國 荷莫茲海峽

華府智庫分析：川普攻伊朗 破壞北京在台海布局

聯合報社論／美以聯手攻打伊朗，開戰容易收攤難

川普政府官員坦承 無情報顯示伊朗會先攻美

大陸公民在伊朗遇難 外交部對戰事升級表達關切

美以獵殺哈米尼內幕曝！以色列滲透德黑蘭天網 CIA人肉情報成關鍵助攻

金融時報訪問超過6名以色列前、現任情報官員揭露，以色列情報機構摩薩德（Mossad）長年滲透德黑蘭「天網」，駭入全城幾乎所有交通號誌監視器取得影像，再利用人工智慧（AI）演算法將大量影像建檔轉為情資，從而掌握伊朗最高領袖哈米尼行程及其貼身保鑣的的住址、通勤路線與護衛對象；結合美國中央情報局（CIA）提供最關鍵的「人肉內線情資」，美以兩國最終完成交叉驗證，拍板擊斃哈米尼。

「川普總是臨陣退縮」再現？美國改口非為讓伊朗政權改變 釋放縮短戰事訊號

隨著中東衝突範圍擴大，有演變成區域性戰爭的跡象，美國高級官員2日發表了一些耐人尋味的談話，似乎是在為「川普總是陣前退縮（TACO）」鋪路，顯示美國可能已經放棄使伊朗「政權改變（regime change）」的目的，也預示這場戰爭的持續時間可能比預期要短。

美英關係走下坡？川普指責英國拒絕協助首波伊朗攻擊：令人遺憾

路透3日報導，美國總統川普2日接受英國太陽報電話訪問時說，英國首相施凱爾起初拒絕對打擊伊朗的行動提供軍事支持，很遺憾看到美國和英國的關係已不如以往。

影／伊朗無人機與飛彈襲擊巴林美軍基地 宣稱「摧毀基地指揮總部」

伊朗革命衛隊（IRGC）3日透過伊朗伊斯蘭共和國通訊社（IRNA）發布聲明表示，已對鄰國巴林境內一處美國空軍基地發動攻擊。美方則尚未回應。

美伊大戰「中東核心航道半癱瘓」 這票避關稅壁壘陸企慘了

美國和以色列襲擊伊朗，伊朗隨後封鎖荷莫茲海峽。正為中東開齋節市場準備的中國外貿商對於不能如期出貨感到焦慮。此外，多家中企...

二度打擊陸重要夥伴！美國對伊朗發動攻擊 有望助川普會晤習近平前占上風

美軍對伊朗發動攻擊，使中國國家主席習近平在與美國總統川普舉行預定峰會前居於劣勢。這是川普於短短兩個月內，第二度下令美軍打...

