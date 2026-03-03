二度打擊陸重要夥伴！美國對伊朗發動攻擊 有望助川普會晤習近平前占上風

美軍對伊朗發動攻擊，使中國國家主席習近平在與美國總統川普舉行預定峰會前居於劣勢。這是川普於短短兩個月內，第二度下令美軍打擊北京的重要夥伴國家之一。

路透社報導，川普（Donald Trump）預計3月底前往北京會晤習近平。美國1月突襲委內瑞拉首都卡拉卡斯（Caracas）並抓捕時任總統馬杜洛（Nicolas Maduro）；美國和以色列2月28日聯手發動空襲，擊斃伊朗最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）。這兩國都是中國主要的石油供應來源。

如今「川習會」將如何進行，或甚至是否仍會如期舉行，目前仍充滿不確定性。川普政府曾表示，這場會談將聚焦討論貿易議題。

外界上週還認為，在美國最高法院裁定川普的對等關稅無效後，川普前往北京時似乎將處於弱勢。然而，現在或許是習近平感到措手不及，難以強勢回應這場美軍自伊拉克戰爭以來的最大規模行動。

專家指出，儘管北京譴責美國主導的行動「不可接受」並呼籲各方克制，這樣謹慎的回應顯示中國影響美軍行動的能力有限，並反映其外交夥伴關係偏向利益交換。

習近平如今面臨尷尬前景：若非在國際舞台上隆重接待川普，就是取消兩人擬於3月31日至4月2日期間舉行的峰會。北京迄今尚未確認峰會日期。

如果習近平決定按原定計畫召開峰會，他或許是押注長遠來看，若美國長期深陷中東衝突泥淖，華府最終會被削弱。

川普曾提到，打擊伊朗的軍事行動可能持續約4週，接近他的中國行前夕。

●中國面臨獨特風險

中國是全球最大的伊朗石油買家，去年自伊朗進口的海運石油占其總體石油進口量13.4%。因此隨著衝突持續進行，一旦供應中斷，中國的處境將格外脆弱，尤其是在全球最重要石油出口航道荷莫茲海峽（Hormuz Strait）被封鎖的情況下。

分析人士談到，儘管中國可分散進口來源，失去伊朗石油短期內仍會造成顯著價格壓力，進而壓縮中國經濟高度倚賴的製造業的利潤空間。

美國空襲伊朗也提醒北京及其夥伴，美軍不僅能在自身勢力範圍內出擊，也能跨足全球進行打擊。

上海復旦大學國際關係專家趙明昊指出：「打擊伊朗以及可能引發的政權更迭，將嚴重衝擊中國利益。」

趙明昊說：「中國正評估美國對委內瑞拉及伊朗行動背後的深層意圖，同時，美國可能透過控制國際能源市場，加強對中國施壓。」

●美國寄望中國反應有限

美國目前押注，美軍打擊伊朗不會引發中國採取軍事行動。

一名美國官員告訴路透社，預期中國不會在美方行動期間向伊朗提供實質支援，且美國持續把注意力放在中東，短期內不致促使北京在印太地區採取大膽行動。

這名官員提到，美國主要的擔憂在於，美軍難以迅速補充彈藥儲備，恐削弱對共軍犯台威脅的「中期嚇阻能力」。

分析人士表示，由於反制美軍全球影響力的能力有限，中國很可能選擇袖手旁觀，讓美國自行承擔中東亂局後果，同時強化北京關於華府輕率魯莽、破壞穩定的敘事。

北京大學能源安全專家查道炯告訴路透社，中國官員不會覺得有義務在這場衝突中幫助伊朗，並可能反駁西方所謂的「中伊同盟」說法，稱那只是西方的政治敘事。