美伊大戰「中東核心航道半癱瘓」 這票避關稅壁壘陸企慘了

美國和以色列襲擊伊朗，伊朗隨後封鎖荷莫茲海峽。正為中東開齋節市場準備的中國外貿商對於不能如期出貨感到焦慮。此外，多家中企在中東有太陽能和電池產業重大投資項目，如今也面臨經營風險。

隨著荷莫茲海峽（Hormuz Strait）被封鎖，以及伊朗支持的葉門胡塞武裝宣布恢復對紅海商船的襲擊，中東地區的核心航運走廊已陷入半癱瘓狀態。

經濟觀察網2日引述深圳貨運代理公司業者何先生說，航道封鎖影響外貿商的不只是錢的問題，還有貨期。他的客戶中有不少是做季節性貿易的。目前正值外貿商備戰中東開齋節市場的關鍵期，如果貨物不能按時靠港交付，這批產品在當地市場的價值將大打折扣。

何先生的一名客戶甚至面臨資金回籠的難題。他有兩台發往中東的大型挖掘機目前正滯留在中轉港的貨櫃內，因為無法清關，剩餘30%的合約尾款不知如何收回。

報導說，因應當前局勢，多家國際船運公司正實施緊急衝突附加費（ECS）、戰爭風險附加費（WRS）等，受影響區域的貨物被徵收每櫃2000至3000美元不等的費用，特種箱及冷藏箱的加價幅度則達到3500美元。

另一名業者王先生表示，雖然大連、天津、青島等港口運營正常，但不同行業的貨主感受截然不同。

他說，大連港出貨以機械設備、鋼材和化工品為主，這些貨主現在盯著歐地航線的路徑在調整；天津港是太陽能組件、鋰電池出口的重鎮，現在歐地航線的運費已經明顯漲起來了，很多新能源企業可能需要重新核算物流成本。

在地緣政治風險持續走高的背景下，外界關注深耕中東市場的中國上市公司如何應對。

報導說，中國太陽能企業是布局中東最為積極的群體之一。晶科能源在沙烏地阿拉伯投資近10億美元建設的10GW高效太陽能電池及組件項目，預計今年初投產，這將是中國太陽能行業在海外最大的製造基地。

其餘還有晶澳科技在阿曼的電池組件項目在進行，鈞達股份在阿曼規劃了5GW電池片基地項目，以及多家太陽能玻璃公司在埃及公布了重大建廠計劃等。

報導說，這些項目初衷是利用中東的地理優勢輻射歐美市場，規避貿易壁壘。但現在航道受阻，運費在跳漲，貨期也沒有保障。如果當地物流環境持續惡化，這些投入巨大的基地，反而會因為高額的運輸支出和交貨延誤，增加企業的經營風險。