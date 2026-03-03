美伊大戰超出預期 法國巴黎銀行財富管理分析3情境「油價恐飆破每桶100美元」

法國巴黎銀行財富管理新聞雙周刊分析美伊戰事三種情境，同時指出美軍「史詩怒火」（Epic Fury）行動的規模，以及伊朗的回應，都超出市場原先預期。這也使油價面臨可能長期維持高檔的風險，最壞情況下甚至可能突破每桶100美元。不過，只要這項風險未真正發生，目前事件將不會對經濟與企業獲利造成持續性的負面影響。

美國與以色列於2月28日聯手對伊朗發動軍事攻擊，地緣政治風險升溫，預料將推升油氣價格。法國巴黎銀行財富管理指出，市場高度關注伊朗是否報復性封鎖荷姆茲海峽，此處為全球逾兩成原油與液化天然氣運輸要道。雖然伊朗目前並未主動封鎖，但因油輪與保險公司不願承擔風險，海峽實際呈現暫時停航狀態。

法國巴黎銀行財富管理分析以下三種可能情境：

第一種基準情境下，研判軍事行動屬短期性（僅持續數日或數周），情勢可望快速落幕，不會出現政權更迭，也不致造成長期能源中斷。雖短期軍事與政治不確定性偏高，但航道與能源出口大致維持運作。隨著緊張情勢緩和，市場風險溢酬將回落，油價可望重返近期每桶60至70美元區間，股市也有望迅速反彈。 第二種負面情境下，若軍事衝突升級或持續時間較長，並伴隨能源與物流持續受干擾，油價可能進一步攀升、甚至突破每桶100美元，通膨隨之升溫，經濟衰退風險加大，股市也可能出現明顯修正。 第三種建設性情境，若伊朗政權出現變動，並轉向與西方國家合作、重啟核協議，同時解除出口制裁，市場前景將轉趨正面；不過，該情境的發生機率偏低。

法國巴黎銀行財富管理表示，考量荷莫茲海峽可能出現持續性干擾的風險，法國巴黎銀行財富管理將對原油的看法從「偏空」上調至「中性」，並將布蘭特原油短期目標價上修至每桶80美元。不過，中期（12個月）油價目標區間仍維持在每桶60至70美元，因為一旦伊朗相關干擾風險消退，市場焦點將重新回到全球原油市場仍存在的潛在產能過剩。

在總體經濟方面，主要風險在於通膨走高與不確定性延續，這並非基準情境所預設。然而，在其他兩種替代情境中，通膨壓力都有上行空間，且歐元區面臨的風險相對更高。所幸，目前歐元區通膨水準偏低，且明顯低於美國，這將有助於支撐美元並限制下行空間。在這些情境下，預期主要央行將認為通膨上升僅屬短期衝擊，不太可能會做出政策反應。

回顧歷史，此類地緣政治事件多半未能重挫經濟趨勢，通常僅導致市場出現暫時性修正。統計自1990年以來所有與原油或中東相關的主要地緣政治事件，標普500指數平均跌幅僅約 5%，且市場平均不到41天即可收復失土。因此，這次事件也不例外，若市場出現較長期的疲軟走勢，反而應將其視為長線布局的買進機會。

就產業面而言，能源及防禦性類股如預期上漲。相對地，消費相關類股（尤其是旅遊與休閒等非必需消費領域）則面臨拋售壓力；能源密集型企業與物流網路業者表現亦受壓。

法國巴黎銀行財富管理表示，目前判斷這些產業是否會受到長期影響仍為時過早，這將取決於此波油價上升的幅度與持續時間。若要針對下行風險進行避險，首選國防與石油服務類股。國防類股正受惠於結構性利多，且在美伊衝突局勢下進一步強化，因無論結果如何，都可能推動國防支出增加。至於石油服務相關類股，若因石油基礎設施嚴重受損而對石油生產巨頭造成壓力，將可望從中受益。各國為了降低對荷姆茲海峽這一戰略要衝的依賴而增加的投資，將為該類股提供較長期的支撐。