快訊

中東戰事牽連台股下跌771點 卓榮泰：國安基金「這情況」進場

卓榮泰台美關稅備詢…男突闖立院大樓 狂嗆警「沒讀書」遭壓制

美以獵殺哈米尼內幕曝…以色列滲透德黑蘭天網 CIA人肉情報成關鍵助攻

聽新聞
0:00 / 0:00

陸外交部籲各方 維護荷姆茲海峽航道安全

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
大陸外交部發言人毛寧3日表示，中方對戰事外溢、波及周邊國家深表關切，並敦促各方停止軍事行動。各方都有責任確保能源供應穩定暢通，敦促各方維護荷姆茲海峽的航道安全。美聯社資料照
大陸外交部發言人毛寧3日表示，中方對戰事外溢、波及周邊國家深表關切，並敦促各方停止軍事行動。各方都有責任確保能源供應穩定暢通，敦促各方維護荷姆茲海峽的航道安全。美聯社資料照

美國以色列伊朗發動軍事打擊後，衝突蔓延中東多地。針對相關情勢，大陸外交部3日下午表示，中方對戰事外溢、波及周邊國家深表關切，並敦促各方停止軍事行動。大陸外交部同時指出，各方都有責任確保能源供應穩定暢通，中方敦促各方維護荷姆茲海峽的航道安全。

在3月3日下午大陸外交部例行記者會上，針對記者問及，美國和以色列對伊朗發動軍事打擊後，衝突正在中東地區蔓延。據報導，以色列同時將德黑蘭和貝魯特作為打擊目標，而伊朗也對幾個設有美國基地的鄰國進行了報復性的打擊。中方對此有何評論？

大陸外交部發言人毛寧指出，美國和以色列未經聯合國安理會授權對伊朗發動軍事打擊，違反國際法。中方對戰事外溢波及周邊國家深表關切。中方認為，海灣各國的主權安全和領土完整也應當得到充分的尊重。中方敦促各方停止軍事行動，防止戰火進一步蔓延。

毛寧還回應關於荷姆茲海峽航道受阻的問題，她表示能源安全對世界經濟非常重要，各方都有責任確保能源供應穩定暢通。中方敦促各方立即停止軍事行動，避免緊張發展升級，維護荷姆茲海峽的航道安全，防止對全球經濟造成更大影響。

據了解，荷姆茲海峽是中東主要產油國的原油及液化天然氣唯一海上通道，承載全球約五分之一石油貿易量。

另外，針對2日一名中國公民在德黑蘭不幸遇難的事件，有記者詢問外交部是否掌握伊朗及海灣地區其他中國公民的傷亡情況，以及自攻擊事件發生以來有多少中國公民已成功撤離。

毛寧回應稱，「昨天（2日）我介紹了有關情況，目前我們沒有得到更多中國公民傷亡的資訊。」她表示，自伊朗安全形勢緊張以來，已有3,000多名中國公民自伊朗撤離。最新的數據中方也在隨時的更新，會適時的發布消息。她補充，「我們的駐伊朗周邊國家的使領館已經派出了工作小組赴口岸接應，將繼續為從伊朗撤離的中國公民提供協助。」

此前一日，毛寧於例行記者會上證實，日前在伊朗首都德黑蘭的一名中國公民在軍事衝突中受到波及，不幸喪生。大陸外交部已指導駐伊朗使館為涉事人員及家屬提供協助。她當時重申，考慮到伊朗當前嚴峻的安全情勢，再次鄭重提醒，在伊朗的中國公民加強自身防範，盡快安全撤離。

以色列 伊朗 外交部 美國 毛寧

延伸閱讀

伊朗遭美攻擊後 外媒：中伊關係遠比外界認為的更失衡

大陸公民在伊朗遇難 外交部對戰事升級表達關切

王毅與伊朗等三國外長通話：已敦促美國、以色列立即停止軍事行動

陸外交部證實已有3000多名大陸民眾自伊朗撤離 1人不幸罹難

相關新聞

美以獵殺哈米尼內幕曝！以色列滲透德黑蘭天網 CIA人肉情報成關鍵助攻

金融時報訪問超過6名以色列前、現任情報官員揭露，以色列情報機構摩薩德（Mossad）長年滲透德黑蘭「天網」，駭入全城幾乎所有交通號誌監視器取得影像，再利用人工智慧（AI）演算法將大量影像建檔轉為情資，從而掌握伊朗最高領袖哈米尼行程及其貼身保鑣的的住址、通勤路線與護衛對象；結合美國中央情報局（CIA）提供最關鍵的「人肉內線情資」，美以兩國最終完成交叉驗證，拍板擊斃哈米尼。

「川普總是臨陣退縮」再現？美國改口非為讓伊朗政權改變 釋放縮短戰事訊號

隨著中東衝突範圍擴大，有演變成區域性戰爭的跡象，美國高級官員2日發表了一些耐人尋味的談話，似乎是在為「川普總是陣前退縮（TACO）」鋪路，顯示美國可能已經放棄使伊朗「政權改變（regime change）」的目的，也預示這場戰爭的持續時間可能比預期要短。

美英關係走下坡？川普指責英國拒絕協助首波伊朗攻擊：令人遺憾

路透3日報導，美國總統川普2日接受英國太陽報電話訪問時說，英國首相施凱爾起初拒絕對打擊伊朗的行動提供軍事支持，很遺憾看到美國和英國的關係已不如以往。

影／伊朗無人機與飛彈襲擊巴林美軍基地 宣稱「摧毀基地指揮總部」

伊朗革命衛隊（IRGC）3日透過伊朗伊斯蘭共和國通訊社（IRNA）發布聲明表示，已對鄰國巴林境內一處美國空軍基地發動攻擊。美方則尚未回應。

美伊大戰「中東核心航道半癱瘓」 這票避關稅壁壘陸企慘了

美國和以色列襲擊伊朗，伊朗隨後封鎖荷莫茲海峽。正為中東開齋節市場準備的中國外貿商對於不能如期出貨感到焦慮。此外，多家中企...

二度打擊陸重要夥伴！美國對伊朗發動攻擊 有望助川普會晤習近平前占上風

美軍對伊朗發動攻擊，使中國國家主席習近平在與美國總統川普舉行預定峰會前居於劣勢。這是川普於短短兩個月內，第二度下令美軍打...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。