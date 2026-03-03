陸外交部籲各方 維護荷姆茲海峽航道安全

美國與以色列對伊朗發動軍事打擊後，衝突蔓延中東多地。針對相關情勢，大陸外交部3日下午表示，中方對戰事外溢、波及周邊國家深表關切，並敦促各方停止軍事行動。大陸外交部同時指出，各方都有責任確保能源供應穩定暢通，中方敦促各方維護荷姆茲海峽的航道安全。

在3月3日下午大陸外交部例行記者會上，針對記者問及，美國和以色列對伊朗發動軍事打擊後，衝突正在中東地區蔓延。據報導，以色列同時將德黑蘭和貝魯特作為打擊目標，而伊朗也對幾個設有美國基地的鄰國進行了報復性的打擊。中方對此有何評論？

大陸外交部發言人毛寧指出，美國和以色列未經聯合國安理會授權對伊朗發動軍事打擊，違反國際法。中方對戰事外溢波及周邊國家深表關切。中方認為，海灣各國的主權安全和領土完整也應當得到充分的尊重。中方敦促各方停止軍事行動，防止戰火進一步蔓延。

毛寧還回應關於荷姆茲海峽航道受阻的問題，她表示能源安全對世界經濟非常重要，各方都有責任確保能源供應穩定暢通。中方敦促各方立即停止軍事行動，避免緊張發展升級，維護荷姆茲海峽的航道安全，防止對全球經濟造成更大影響。

據了解，荷姆茲海峽是中東主要產油國的原油及液化天然氣唯一海上通道，承載全球約五分之一石油貿易量。

另外，針對2日一名中國公民在德黑蘭不幸遇難的事件，有記者詢問外交部是否掌握伊朗及海灣地區其他中國公民的傷亡情況，以及自攻擊事件發生以來有多少中國公民已成功撤離。

毛寧回應稱，「昨天（2日）我介紹了有關情況，目前我們沒有得到更多中國公民傷亡的資訊。」她表示，自伊朗安全形勢緊張以來，已有3,000多名中國公民自伊朗撤離。最新的數據中方也在隨時的更新，會適時的發布消息。她補充，「我們的駐伊朗周邊國家的使領館已經派出了工作小組赴口岸接應，將繼續為從伊朗撤離的中國公民提供協助。」

此前一日，毛寧於例行記者會上證實，日前在伊朗首都德黑蘭的一名中國公民在軍事衝突中受到波及，不幸喪生。大陸外交部已指導駐伊朗使館為涉事人員及家屬提供協助。她當時重申，考慮到伊朗當前嚴峻的安全情勢，再次鄭重提醒，在伊朗的中國公民加強自身防範，盡快安全撤離。