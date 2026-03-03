聽新聞
美、伊衝突在中東蔓延 美國下令非緊急人員撤離中東多國
美國今天下令非緊急政府人員及其家屬撤離卡達、科威特、巴林、伊拉克及約旦，並關閉中東多個外交館處，因為與伊朗的緊張局勢持續升高。
路透社報導，在遭無人機攻擊後，美國駐沙烏地阿拉伯館處今天關閉，當局並要求人在吉達（Jeddah）、利雅德（Riyadh）、達蘭（Dhahran）的美國人繼續就地避難。
美國駐科威特大使館也宣布，將持續關閉至另行通知為止，所有常規與緊急領事服務預約已取消。
伊朗昨天對科威特發動攻擊後，法新社記者曾目擊美國大使館冒出濃煙。
在以色列，美國大使館表示無法安排撤離或直接協助欲離境的美國人，建議公民自行做好安全規劃。
美國、以色列、伊朗的衝突在中東蔓延，促使美國各外交機構加強安全防範，並限制前往軍事設施的非必要旅行。
