能源咽喉被封鎖…若荷莫茲海峽運中東油氣被關斷供 亞洲受創最重

中央社／ 紐約2日綜合外電報導
伊朗革命衛隊2日宣布封鎖全球能源咽喉荷莫茲海峽（Strait of Hormuz），揚言將攻擊任何試圖通過的船舶。圖為3月2日在荷姆茲海峽上的船隻小心翼翼前行。路透 路透通訊社
伊朗革命衛隊2日宣布封鎖全球能源咽喉荷莫茲海峽（Strait of Hormuz），揚言將攻擊任何試圖通過的船舶。圖為3月2日在荷姆茲海峽上的船隻小心翼翼前行。路透 路透通訊社

伊朗革命衛隊2日宣布封鎖全球能源咽喉荷莫茲海峽（Strait of Hormuz），揚言將攻擊任何試圖通過的船舶。此舉引發全球能源市場劇震，市場分析亞洲承受的衝擊將最為嚴重。

美國財經新聞網CNBC報導，位於阿曼與伊朗間的荷姆茲海峽是全球石油貿易重要動脈。能源諮詢公司Kpler的數據顯示，2025年平均每天約有1300萬桶石油經此通行，約占全球海運原油量的31%。

國際油價基準之一的布倫特原油（Brent）在美、以攻擊伊朗以來上漲近10%，逼近每桶80美元；一些分析師預測油價可能飆破每桶100美元。

Kpler的數據顯示，來自波斯灣地區、約全球液化天然氣出口的20%現面臨風險，其中主要來自卡達。卡達是全球最大液化天然氣供應國之一，在伊朗無人機攻擊當地相關基礎設施後，2日已暫時停產。

野村證券（Nomura）今天在一份報告裡說：「在亞洲，泰國、印度、韓國與菲律賓因高度依賴進口，將最易受油價上漲衝擊；身為能源出口國的馬來西亞相對則可能受益。」

● 南亞：實體供應立即吃緊

分析師指出，南亞面臨的衝擊最嚴重，尤其在液化天然氣供應方面。根據Kpler數據，卡達與阿拉伯聯合大公國合計占巴基斯坦液化天然氣進口的99%、孟加拉的72%及印度的53%。

Kpler分析師表示，巴基斯坦與孟加拉的儲存能力有限、採購彈性不足，代表一旦斷供很可能迅速導致供電拉警報。

印度有超過一半液化天然氣從波斯灣進口、60%石油來自中東，若荷莫茲海峽持續被封，將進一步放大能源進口成本與經常帳壓力。

● 日韓：高度依賴能源進口　價格極易波動

根據瑞士聯合私人銀行（UBP）數據，中東佔日本75%的石油進口、佔南韓約70%。不過液化天然氣方面，日韓兩國對波斯灣的依賴低於南亞。Kpler估算，南韓14%的 液化天然氣來自卡達與阿聯，日本則為6%。

但即便未出現實體短缺，價格衝擊仍可能相當嚴重，特別是高度依賴能源進口的經濟體如日韓等。此外兩國的庫存同樣有限，據Kpler數據顯示，韓國與日本的液化天然氣庫存僅足以支撐約2至4週的穩定需求。

● 中國：曝險大但有緩衝

Kpler數據顯示，中國是全球最大原油進口國，並購買超過80%的伊朗石油；另據UBP資料，中國約30%液化天然氣進口來自卡達與阿聯，約40%的石油進口需經荷莫茲海峽。

不過Kpler分析師認為，中國的曝險程度高，但更具彈性。截至2月底，中國的液化天然氣庫存為760萬噸，可提供短期保障。

能源研究與商情公司Rystad Energy表示，沙烏地阿拉伯近幾週已增加原油裝載量，加上包括中國在內主要消費國持有的戰略石油儲備，能為市場提供暫時的緩衝；UBP表示，儘管中國是波灣地區的能源大買家，但未必是最容易受供應衝擊的國家。

● 東南亞：泰國恐受創最大

產業專家指出，對東南亞多數國家而言，首要衝擊將是成本上漲與通膨，而非立即性的供應短缺。

野村證券的評估認為，泰國石油淨進口占國內生產總值（GDP）達4.7%，是亞洲最高，油價每上漲10%恐惡化GDP約0.5個百分點，是油價上漲「重災戶」；反觀馬來西亞因身為能源出口國，有獲益空間。

相關新聞

美以獵殺哈米尼內幕曝！以色列滲透德黑蘭天網 CIA人肉情報成關鍵助攻

金融時報訪問超過6名以色列前、現任情報官員揭露，以色列情報機構摩薩德（Mossad）長年滲透德黑蘭「天網」，駭入全城幾乎所有交通號誌監視器取得影像，再利用人工智慧（AI）演算法將大量影像建檔轉為情資，從而掌握伊朗最高領袖哈米尼行程及其貼身保鑣的的住址、通勤路線與護衛對象；結合美國中央情報局（CIA）提供最關鍵的「人肉內線情資」，美以兩國最終完成交叉驗證，拍板擊斃哈米尼。

「川普總是臨陣退縮」再現？美國改口非為讓伊朗政權改變 釋放縮短戰事訊號

隨著中東衝突範圍擴大，有演變成區域性戰爭的跡象，美國高級官員2日發表了一些耐人尋味的談話，似乎是在為「川普總是陣前退縮（TACO）」鋪路，顯示美國可能已經放棄使伊朗「政權改變（regime change）」的目的，也預示這場戰爭的持續時間可能比預期要短。

美英關係走下坡？川普指責英國拒絕協助首波伊朗攻擊：令人遺憾

路透3日報導，美國總統川普2日接受英國太陽報電話訪問時說，英國首相施凱爾起初拒絕對打擊伊朗的行動提供軍事支持，很遺憾看到美國和英國的關係已不如以往。

影／伊朗無人機與飛彈襲擊巴林美軍基地 宣稱「摧毀基地指揮總部」

伊朗革命衛隊（IRGC）3日透過伊朗伊斯蘭共和國通訊社（IRNA）發布聲明表示，已對鄰國巴林境內一處美國空軍基地發動攻擊。美方則尚未回應。

美伊大戰「中東核心航道半癱瘓」 這票避關稅壁壘陸企慘了

美國和以色列襲擊伊朗，伊朗隨後封鎖荷莫茲海峽。正為中東開齋節市場準備的中國外貿商對於不能如期出貨感到焦慮。此外，多家中企...

二度打擊陸重要夥伴！美國對伊朗發動攻擊 有望助川普會晤習近平前占上風

美軍對伊朗發動攻擊，使中國國家主席習近平在與美國總統川普舉行預定峰會前居於劣勢。這是川普於短短兩個月內，第二度下令美軍打...

