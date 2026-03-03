快訊

中東戰事牽連台股下跌771點 卓榮泰：國安基金「這情況」進場

卓榮泰台美關稅備詢…男突闖立院大樓 狂嗆警「沒讀書」遭壓制

美以獵殺哈米尼內幕曝…以色列滲透德黑蘭天網 CIA人肉情報成關鍵助攻

聽新聞
0:00 / 0:00

影／伊朗無人機與飛彈襲擊巴林美軍基地 宣稱「摧毀基地指揮總部」

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
伊朗法爾斯通訊社發布影片，宣稱伊朗革命衛隊對鄰國巴林境內一處美國空軍基地發動攻擊，「摧毀基地主要指揮總部」，美方則向未回應。照片翻攝：X / FarsNews_Agency
伊朗法爾斯通訊社發布影片，宣稱伊朗革命衛隊對鄰國巴林境內一處美國空軍基地發動攻擊，「摧毀基地主要指揮總部」，美方則向未回應。照片翻攝：X / FarsNews_Agency

伊朗革命衛隊（IRGC）3日透過伊朗伊斯蘭共和國通訊社（IRNA）發布聲明表示，已對鄰國巴林境內一處美國空軍基地發動攻擊。美方則尚未回應。

法新社報導，IRNA在Telegram發文指出：「IRGC宣布，其海軍部隊於黎明時分，對巴林謝赫伊薩（Sheikh Isa）地區的美軍空軍基地發動大規模無人機飛彈攻擊。」聲明稱，共發射20架無人機與3枚飛彈，並宣稱已「摧毀基地主要指揮總部」，但未提供相關證據。

路透報導，美國國務院和白宮尚未對此事作出回應。美軍中央司令部尚未發布相關消息。伊朗法爾斯通訊社在「X」發布影片，宣稱20架無人機與3枚飛彈命中預定目標，美軍空軍基地的主要指揮與參謀大樓被摧毀，燃料儲存設施也遭引燃，火焰與濃煙沖天，引發各方關注。

德黑蘭方面宣稱的這波最新攻擊，發生在其軍方自2月28日起，為報復美國與以色列對伊朗展開的空襲，而向波斯灣多地發動一連串攻勢之後。法新社引述4名目擊者指出，沙烏地阿拉伯首都利雅德、設有多國大使館與外交官官邸的外交區，當天清晨也傳出爆炸聲並升起濃煙。

沙國國防部發言人表示，兩架無人機擊中美國駐利雅德大使館並引發火勢。另在卡達，國防部指出軍方於周二清晨攔截兩枚彈道飛彈；法新社記者則稱，多哈上空傳出巨大爆炸聲。

以色列 伊朗 無人機 美軍 飛彈 彈道飛彈 美國

延伸閱讀

伊朗猛轟巴林美軍基地 美下令非緊急人員撤離

中東戰局擴大…伊朗反擊 美大使館遇襲

伊朗「飛彈雨」攻擊波灣多國！傳美駐科威特大使館遇襲 影片曝光

不只3名美軍陣亡？伊朗革命衛隊：美軍逾560死傷 傳6名CIA高官被炸死

相關新聞

美以獵殺哈米尼內幕曝！以色列滲透德黑蘭天網 CIA人肉情報成關鍵助攻

金融時報訪問超過6名以色列前、現任情報官員揭露，以色列情報機構摩薩德（Mossad）長年滲透德黑蘭「天網」，駭入全城幾乎所有交通號誌監視器取得影像，再利用人工智慧（AI）演算法將大量影像建檔轉為情資，從而掌握伊朗最高領袖哈米尼行程及其貼身保鑣的的住址、通勤路線與護衛對象；結合美國中央情報局（CIA）提供最關鍵的「人肉內線情資」，美以兩國最終完成交叉驗證，拍板擊斃哈米尼。

「川普總是臨陣退縮」再現？美國改口非為讓伊朗政權改變 釋放縮短戰事訊號

隨著中東衝突範圍擴大，有演變成區域性戰爭的跡象，美國高級官員2日發表了一些耐人尋味的談話，似乎是在為「川普總是陣前退縮（TACO）」鋪路，顯示美國可能已經放棄使伊朗「政權改變（regime change）」的目的，也預示這場戰爭的持續時間可能比預期要短。

美英關係走下坡？川普指責英國拒絕協助首波伊朗攻擊：令人遺憾

路透3日報導，美國總統川普2日接受英國太陽報電話訪問時說，英國首相施凱爾起初拒絕對打擊伊朗的行動提供軍事支持，很遺憾看到美國和英國的關係已不如以往。

影／伊朗無人機與飛彈襲擊巴林美軍基地 宣稱「摧毀基地指揮總部」

伊朗革命衛隊（IRGC）3日透過伊朗伊斯蘭共和國通訊社（IRNA）發布聲明表示，已對鄰國巴林境內一處美國空軍基地發動攻擊。美方則尚未回應。

美伊大戰「中東核心航道半癱瘓」 這票避關稅壁壘陸企慘了

美國和以色列襲擊伊朗，伊朗隨後封鎖荷莫茲海峽。正為中東開齋節市場準備的中國外貿商對於不能如期出貨感到焦慮。此外，多家中企...

二度打擊陸重要夥伴！美國對伊朗發動攻擊 有望助川普會晤習近平前占上風

美軍對伊朗發動攻擊，使中國國家主席習近平在與美國總統川普舉行預定峰會前居於劣勢。這是川普於短短兩個月內，第二度下令美軍打...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。