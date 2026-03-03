快訊

美以獵殺哈米尼內幕曝！以色列滲透德黑蘭天網 CIA人肉情報成關鍵助攻

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國總統川普（左）與以色列總理內唐亞胡（右）發動聯合軍事行動突襲伊朗，擊斃伊朗最高領袖哈米尼（中）。法新社
美國總統川普（左）與以色列總理內唐亞胡（右）發動聯合軍事行動突襲伊朗，擊斃伊朗最高領袖哈米尼（中）。法新社

金融時報訪問超過6名以色列前、現任情報官員揭露，以色列情報機構摩薩德（Mossad）長年滲透德黑蘭「天網」，駭入全城幾乎所有交通號誌監視器取得影像，再利用人工智慧（AI）演算法將大量影像建檔轉為情資，從而掌握伊朗最高領袖哈米尼行程及其貼身保鑣的的住址、通勤路線與護衛對象；結合美國中央情報局（CIA）提供最關鍵的「人肉內線情資」，美以兩國最終完成交叉驗證，拍板擊斃哈米尼。

多名知情官員告訴金融時報，摩薩德長年掌握德黑蘭幾乎全市交通監視器存取權，這些大量影像經加密即時傳輸至特拉維夫與以色列南部的伺服器。其中一支關鍵監視器因角度特殊，能精確捕捉維安人員抵達巴斯德街（Pasteur Street）最高領袖官邸時的停車位置。

以色列進一步利用AI演算法歸納大數據，為所有維安人員建立詳細檔案，建構出他們的「生活模式」。不僅能追蹤哈米尼的行程，更全面掌握關鍵保鑣的住址、通勤路線、值勤班表，以及最重要的具體護衛與接送的對象。每日郵報提到，這些監視器原用於德黑蘭政權監控民眾和反對者，反倒成為以色列用來定位哈米尼及其保鑣的關鍵利器。

2名知情人士進一步指出，美國提供最後一塊、也是最關鍵的拼圖，一份來自中情局內部線人的實體情報。正是這份「人肉情報」與數位監控的交叉對應，才讓美以最終拍板行動。

以色列1日鎖定哈米尼位置後，同步干擾巴斯德街周邊多座行動基地台，讓電話撥打時顯示忙線，阻斷哈米尼的保護小組接收預警。

以色列一名情報官員不諱言，以方對德黑蘭瞭若指掌「如同熟悉耶路撒冷」，「當你對一個地方有如對從小生長的街區一樣熟悉，哪怕只是一丁點不對勁都看得出來」。

這場對德黑蘭的致命打擊，背後是一場精密的大數據戰爭。

以色列集結擅長信號攔截的8200部隊、負責海外滲透的摩薩德，以及軍事情報部門，讓德黑蘭目標數位足跡無所遁形。知情人士形容，這像是一條「目標生產線」，透過統計運算方法的社交網絡分析，在數十億筆雜亂的數據中，挖出伊朗核心圈目標的位置。

報導提到，過去要追蹤哈米尼這類大人物，得靠情報員冒險肉眼確認，現在則交給強大的演算法自動化處理。不過，2名知情人士表示，為了確保萬無一失，以色列軍方啟動嚴格的雙重驗證，要求2名高級軍官獨立證實目標身分。

