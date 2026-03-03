「川普總是臨陣退縮」再現？美國改口非為讓伊朗政權改變 釋放縮短戰事訊號

隨著中東衝突範圍擴大，有演變成區域性戰爭的跡象，美國高級官員2日發表了一些耐人尋味的談話，似乎是在為「川普總是陣前退縮（TACO）」鋪路，顯示美國可能已經放棄使伊朗「政權改變（regime change）」的目的，也預示這場戰爭的持續時間可能比預期要短。

從伊朗最高領導人哈米尼在美國與以色列的第一波攻擊中喪生之後，伊朗顯然已經改變戰術。第一是不急於打最終決戰，對以色列不再百彈齊射，而是以低階飛彈與無人機進行「毛毛雨」式的報復，但卻持續不斷，目的是耗盡以色列的防空能力。第二，動用短程飛彈與無人機，密集攻擊巴林、卡達、阿聯、科威特及伊拉克等美國在波斯灣的盟國，以民用基礎設施及美軍基地為主要目標，造成零星的傷亡。在兩條戰線上，伊朗都先用價值最低的彈藥，保留較先進的飛彈伺機動用；同時消耗對方的昂貴且不易補充的攔截飛彈，並攪亂整個中東的經濟活動與日常生活。如果在中東地區造成的危機夠強，這些美國的盟國可能對美國施壓，有助於使美、以停止攻擊伊朗。

美國國防部長赫格塞斯與國務卿盧比歐2日先後表示，美國這次行動的目的，並不是使伊朗「政權改變」，而是要摧毀伊朗的飛彈與海軍能力。先是赫格塞斯表示這次衝突不會「沒完沒了」，「這不是伊拉克」；這是一項明確、毀滅性、決定性的任務。摧毀飛彈能力，摧毀海軍，沒有核武。但被問到美國的退場策略時，他並未做出回答。

國務卿盧比歐2日更表示，美國攻擊伊朗是因為獲悉以色列將發動攻勢，而「這使美軍遭到突襲」。他在國會指出，「我們獲悉以色列將採取行動。我們了解此舉將導致美軍遭到突襲；而且我們知道如果我們不在他們發動攻勢之前採取先制性行動，我們將遭到更大的打擊」。

他並強調：「有兩件事情是真實的。第一是我們的任務與焦點，在於摧毀他們的導彈能力，與製造導彈的能力，這是目的所在。這就是說，我們並不在意，並不心碎，並寄望於伊朗人民，能夠推翻政府，並為這個國家建立新的未來，我們熱愛這種可能性；但這項任務的目的是摧毀他們的導彈是摧毀他們的導彈能力以及海軍能力」。

眾院議長強生（共和黨）表示，「以色列決心為自己的防禦採取行動，無論是否有美國的支持。因為以色列決心行動，我們的指揮官及政府很難做出決定」。

這些說法是美國官方澄清為何決定開戰的最新說法，顯然是在為川普「甩鍋」，將主要責任歸於以色列。這與川普之前曾提到這次衝突的其他理由，包括必須摧毀伊朗的核武計畫，以及落實他要幫助伊朗抗議民眾的保證，已經出現明顯的差異。

隨著荷莫茲海峽的油運作業已實際停擺，加上伊朗開始對能源設施進行騷擾式的攻擊，導致卡達停止天然氣生產，沙國也局部停止煉油作業，已使國際油價出現第一波的漲勢，天然氣價格更是飆漲。

美國軍事力量雖非伊朗可比，但卻面臨國內政經與外交上的壓力。能源價格上漲將推升通膨，使聯準會降息的機率與空間進一步縮小，加重民眾負擔能力，使共和黨在11月國會期中選舉的選情更加不利；且由於美國已有軍人死亡，又有3架F-15戰機被「友軍」意外擊落，同樣對川普政府構成壓力。再者，美國這次行動並未得到歐洲盟國的支持，而波灣盟國也向美國施壓；更重要的，則是美軍的攔截飛彈存量不足，可能經不起長期消耗，影響美國在全球的戰略部署。

哈米尼遭擊斃，川普已經有了停戰的藉口；現在由高級官員提出與之前迥異的說法，似乎是在幫川普建立脫身的交流道。