中東衝突油價漲…歐洲央行示警歐元區通膨飆升、產出下滑風險

歐洲央行首席經濟學家雷恩警告，若中東戰爭持續、該地區石油與天然氣供應長期下滑，歐元區將面臨「通貨膨脹大幅上升」及「產出急劇下滑」的雙重衝擊。

歐洲中央銀行（ECB）首席經濟學家雷恩（Philip Lane）接受英國「金融時報」（Financial Times）訪問時說，「原則上，能源價格大幅上漲會推動通膨向上，特別是在短期內」，這類情況發生對經濟成長「會帶來負面影響」。

由於卡達遭到伊朗攻擊後暫停液化天然氣生產，歐洲天然氣價格今天一度飆升近5成。伊朗遭受美國與以色列攻擊後，油價飆升近7%，來到每桶77.74美元。

雷恩指出，中東地區衝擊的嚴重程度將取決於「衝突範圍和持續時間」。他也提到，如果戰爭同時引發金融市場重新定價風險，這類衝擊還會被進一步放大。

他表示，歐洲央行「將密切關注相關發展」，並引述該行於2023年12月發布的情境分析報告，該報告指出，若中東戰爭導致「能源供應持續下滑」及「區域經濟活動受阻」，將引發「能源帶動的通膨大幅攀升及產出大幅減少」。

這份報告模型顯示，如果油價從每桶約80美元上漲到約130美元，預估歐元區隔年經濟成長將比原本少0.6個百分點，通膨則將高出0.8個百分點以上。

在戰爭爆發前，歐洲央行經濟學家原先預測，歐元區年通膨率將於今年第2季至2027年年底略低於歐洲央行2%的目標，2028年才會回到2%。