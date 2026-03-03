快訊

到底誰賣的？台積電最後一盤爆7,869張賣單 收1,935元、市值50.17兆

美軍轟伊朗彈藥恐用完？川普：火力接近無限「足以永遠打下去」

王定宇桃色腥聞不停！花邊牽扯名媛、人妻、議員 情史一次看

聽新聞
0:00 / 0:00

中東衝突油價漲…歐洲央行示警歐元區通膨飆升、產出下滑風險

中央社／ 法蘭克福2日綜合外電報導
歐洲央行首席經濟學家雷恩警告，若中東戰爭持續、該地區石油與天然氣供應長期下滑，歐元區將面臨「通貨膨脹大幅上升」及「產出急劇下滑」的雙重衝擊。油價示意圖。圖／AI生成
歐洲央行首席經濟學家雷恩警告，若中東戰爭持續、該地區石油與天然氣供應長期下滑，歐元區將面臨「通貨膨脹大幅上升」及「產出急劇下滑」的雙重衝擊。油價示意圖。圖／AI生成

歐洲央行首席經濟學家雷恩警告，若中東戰爭持續、該地區石油與天然氣供應長期下滑，歐元區將面臨「通貨膨脹大幅上升」及「產出急劇下滑」的雙重衝擊。

歐洲中央銀行（ECB）首席經濟學家雷恩（Philip Lane）接受英國「金融時報」（Financial Times）訪問時說，「原則上，能源價格大幅上漲會推動通膨向上，特別是在短期內」，這類情況發生對經濟成長「會帶來負面影響」。

由於卡達遭到伊朗攻擊後暫停液化天然氣生產，歐洲天然氣價格今天一度飆升近5成。伊朗遭受美國與以色列攻擊後，油價飆升近7%，來到每桶77.74美元。

雷恩指出，中東地區衝擊的嚴重程度將取決於「衝突範圍和持續時間」。他也提到，如果戰爭同時引發金融市場重新定價風險，這類衝擊還會被進一步放大。

他表示，歐洲央行「將密切關注相關發展」，並引述該行於2023年12月發布的情境分析報告，該報告指出，若中東戰爭導致「能源供應持續下滑」及「區域經濟活動受阻」，將引發「能源帶動的通膨大幅攀升及產出大幅減少」。

這份報告模型顯示，如果油價從每桶約80美元上漲到約130美元，預估歐元區隔年經濟成長將比原本少0.6個百分點，通膨則將高出0.8個百分點以上。

在戰爭爆發前，歐洲央行經濟學家原先預測，歐元區年通膨率將於今年第2季至2027年年底略低於歐洲央行2%的目標，2028年才會回到2%。

以色列 伊朗 通膨 油價 歐元區 央行

延伸閱讀

美伊戰火導致美股動盪 原油漲逾6%恐惡化通膨

美伊開火油價飆升 中國能源安全受衝擊

投資市場呈現風險趨避格局 景順提四情境因應

油價和天然氣價格飆升！伊朗報復波及能源供應 波灣多國油氣設施停擺

相關新聞

「川普總是臨陣退縮」再現？美國改口非為讓伊朗政權改變 釋放縮短戰事訊號

隨著中東衝突範圍擴大，有演變成區域性戰爭的跡象，美國高級官員2日發表了一些耐人尋味的談話，似乎是在為「川普總是陣前退縮（TACO）」鋪路，顯示美國可能已經放棄使伊朗「政權改變（regime change）」的目的，也預示這場戰爭的持續時間可能比預期要短。

中東衝突油價漲…歐洲央行示警歐元區通膨飆升、產出下滑風險

歐洲央行首席經濟學家雷恩警告，若中東戰爭持續、該地區石油與天然氣供應長期下滑，歐元區將面臨「通貨膨脹大幅上升」及「產出急...

因應美伊戰火 紐約市警高度戒備 加強敏感地點巡邏

隨著美國中央司令部(U.S. Central Command)在伊朗境內持續執行名為「史詩怒火」(Operation Epic Fury)的軍事行動，為防突發事件，紐約市已採取全面預防措施，以確保全市居民的安全。

川普預告再大規模攻擊伊朗 不排除派地面部隊…美下中東撤僑令

川普總統2日告訴有線電視新聞網(CNN)，美國準備對伊朗再發動一波大規模攻擊，「巨浪還沒有到。」與此同時，國務院也對住在中東各國的美國僑民發出撤僑令，因為當地存在「嚴重的安全風險」。

北韓怒斥美攻擊伊朗「最醜惡野蠻」 恐重啟核談判

北韓1日以外務省發言人的名義針對美國及以色列對伊朗發動軍事攻擊發表談話，譴責此舉是非法野蠻的侵略行為，也是最為醜惡的國家主權侵害行為。專家與南韓前官員指出，該軍事攻擊將更加強化北韓領導人金正恩的核武野心。外界目前關注金正恩是否會重返與美國總統川普（Donald Trump）之間的談判桌。

美駐沙國使館傳巨大爆炸 美軍6死 凱恩：預期更多傷亡

國務院2日表示，位於利雅德(Riyadh)的美國駐沙烏地阿拉伯大使館受到無人機攻擊。根據華爾街日報取得國務院電文，駐利雅德大使館遭受兩架無人機(UAV)襲擊，擊中辦公大樓屋頂以及周邊區域。使館人員正在就地避難，目前回報無人受傷。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。