川普：美高端武器庫存不理想 但中階武器能成功作戰
美國正大量使用彈藥對伊朗進攻之際，總統川普表示，美國高端武器儲備「尚未達到我們理想的數量」。
路透社報導，川普在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）表示：「在最高端武器方面，我們雖有不錯的供應量，但還沒達到我們希望的數量。」
他又說，美國有充足的「中階及中高階」武器，「僅憑這些，就能非常成功地打仗，可以打很久。」
川普表示，美國這些中高階武器，就已比其他國家最頂尖武器還優秀。
