快訊

到底誰賣的？台積電最後一盤爆7,869張賣單 收1,935元、市值50.17兆

美軍轟伊朗彈藥恐用完？川普：火力接近無限「足以永遠打下去」

王定宇桃色腥聞不停！花邊牽扯名媛、人妻、議員 情史一次看

聽新聞
0:00 / 0:00

川普：美高端武器庫存不理想　但中階武器能成功作戰

中央社／ 華盛頓2日綜合外電報導

美國正大量使用彈藥對伊朗進攻之際，總統川普表示，美國高端武器儲備「尚未達到我們理想的數量」。

路透社報導，川普在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）表示：「在最高端武器方面，我們雖有不錯的供應量，但還沒達到我們希望的數量。」

他又說，美國有充足的「中階及中高階」武器，「僅憑這些，就能非常成功地打仗，可以打很久。」

川普表示，美國這些中高階武器，就已比其他國家最頂尖武器還優秀。

伊朗 高端 庫存

延伸閱讀

美軍轟伊朗彈藥恐用完？川普：火力接近無限「足以永遠打下去」

讓美備多力分並陷消耗戰 伊朗靠飛彈無人機續命

美國400萬美元愛國者迎戰伊朗2萬美元無人機！美伊比拚軍火庫誰先見底

川普：對伊朗的真正重擊很快會來 不希望戰爭拖太久

相關新聞

「川普總是臨陣退縮」再現？美國改口非為讓伊朗政權改變 釋放縮短戰事訊號

隨著中東衝突範圍擴大，有演變成區域性戰爭的跡象，美國高級官員2日發表了一些耐人尋味的談話，似乎是在為「川普總是陣前退縮（TACO）」鋪路，顯示美國可能已經放棄使伊朗「政權改變（regime change）」的目的，也預示這場戰爭的持續時間可能比預期要短。

中東衝突油價漲…歐洲央行示警歐元區通膨飆升、產出下滑風險

歐洲央行首席經濟學家雷恩警告，若中東戰爭持續、該地區石油與天然氣供應長期下滑，歐元區將面臨「通貨膨脹大幅上升」及「產出急...

因應美伊戰火 紐約市警高度戒備 加強敏感地點巡邏

隨著美國中央司令部(U.S. Central Command)在伊朗境內持續執行名為「史詩怒火」(Operation Epic Fury)的軍事行動，為防突發事件，紐約市已採取全面預防措施，以確保全市居民的安全。

川普預告再大規模攻擊伊朗 不排除派地面部隊…美下中東撤僑令

川普總統2日告訴有線電視新聞網(CNN)，美國準備對伊朗再發動一波大規模攻擊，「巨浪還沒有到。」與此同時，國務院也對住在中東各國的美國僑民發出撤僑令，因為當地存在「嚴重的安全風險」。

北韓怒斥美攻擊伊朗「最醜惡野蠻」 恐重啟核談判

北韓1日以外務省發言人的名義針對美國及以色列對伊朗發動軍事攻擊發表談話，譴責此舉是非法野蠻的侵略行為，也是最為醜惡的國家主權侵害行為。專家與南韓前官員指出，該軍事攻擊將更加強化北韓領導人金正恩的核武野心。外界目前關注金正恩是否會重返與美國總統川普（Donald Trump）之間的談判桌。

美駐沙國使館傳巨大爆炸 美軍6死 凱恩：預期更多傷亡

國務院2日表示，位於利雅德(Riyadh)的美國駐沙烏地阿拉伯大使館受到無人機攻擊。根據華爾街日報取得國務院電文，駐利雅德大使館遭受兩架無人機(UAV)襲擊，擊中辦公大樓屋頂以及周邊區域。使館人員正在就地避難，目前回報無人受傷。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。