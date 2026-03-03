伊朗猛轟巴林美軍基地 美下令非緊急人員撤離

伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）今天透過官方媒體發布聲明說，已對位於巴林的一座美國空軍基地發動攻擊。美國國務院已下令駐巴林和約旦的非緊急人員及家屬離境。

法新社報導，伊朗通訊社（IRNA）在Telegram發文指出：「伊斯蘭革命衛隊宣布，海軍部隊已於黎明時分對巴林希克伊沙（Sheikh Isa）地區的美軍基地發動大規模無人機與飛彈攻擊。」

革命衛隊在聲明中表示，已派出20架無人機並發射3枚飛彈，「摧毀了這座基地的主要指揮總部」，但未提供相關證據。

美國與以色列2月28日聯手空襲伊朗，伊朗隨即在波斯灣地區發動報復性飛彈與無人機攻擊，區域情勢急遽升溫。

美國軍方官員表示，在週末爆發的中東戰事中，美軍摧毀了伊朗革命衛隊的指揮據點，以及伊朗的防空系統與飛彈發射設施。

美軍中央司令部（US Central Command）在社群平台X發文指出：「美軍在持續的軍事行動中，摧毀了伊斯蘭革命衛隊的指揮與控制設施、伊朗防空能力、飛彈與無人機發射場，以及軍用機場。」

美國國務院今天表示，隨著伊朗展開報復性空襲，國務院已下令駐巴林及約旦的非緊急人員和其家屬離境。國務院稍早已要求駐伊拉克人員盡速撤離。

國務院在社群平台X發文說，已更新對巴林與約旦的旅遊警示，「以反映要求非緊急美國政府人員和其家屬撤離的決定」。

國務院在更新的旅遊警示中表示，基於安全考量，已於2日「下令非緊急美國政府雇員離開伊拉克」。