川普正式通報國會 為對伊軍事行動辯護

美國總統川普今天對國會發送正式通知，說明美國對伊朗的空襲行動，並試圖為這場正逐步擴大的軍事行動提供正當理由。

在「福斯新聞」（FOX News）取得的信函中，川普告訴聯邦參議院臨時議長、愛荷華州共和黨人葛拉斯里（Chuck Grassley），「此次打擊行動未動用美國地面部隊」，且此任務「以降低平民傷亡、威懾未來攻擊並制止伊朗惡意活動為設計原則進行規劃與執行」。

美以兩國2月28日發動名為「史詩怒火行動」（Operation Epic Fury）的聯合打擊，引發德黑蘭方面報復，並擴大地區衝突。空襲造成伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）及其他軍事領袖喪生。

川普寫道，目前尚無法得知對伊朗軍事行動的全部範圍，美國部隊已做好採取進一步行動的準備。

川普寫道：「儘管美國渴望達成快速且持久的和平，但目前無法確定可能需要的軍事行動的完整範圍與持續時間。」

「因此，美國部隊隨時準備採取進一步行動，以應對針對美國或其盟友與夥伴的威脅與攻擊，並確保伊朗伊斯蘭共和國停止對美國、其盟友及國際社會構成威脅。」

「我根據保護美國人及美國國內外利益的責任，並為了維護美國國家安全及外交政策利益，指揮了這次軍事行動。」

「我是根據我作為三軍統帥和行政首長處理美國對外關係的憲法職權行事。」

川普表示，他做此報告，是要讓國會完整掌握相關軍事行動情況，符合戰爭權力法（War PowersResolution）。

與此同時，部分共和黨與民主黨議員正試圖限制總統的軍事行動，他們堅稱未經國會批准的行動為違憲。

川普還指控伊朗是全球最大的國家恐怖主義贊助者之一，並稱即使白宮6月表示當時的精準打擊已「摧毀」伊朗核濃縮設施，伊朗政權仍在尋求擁有並使用核武的手段。

川普今天在信中寫道：「如我先前向國會通報，伊朗仍是全球最大的國家恐怖主義贊助者之一。儘管午夜重錘行動（Operation Midnight Hammer）取得成功，伊朗政權仍在尋求擁有與使用核武的手段。其各類彈道、巡弋、反艦及其他飛彈對美國部隊、商船、平民，以及我們的盟友與夥伴構成直接威脅並持續攻擊。」

「儘管我的政府多次試圖透過外交途徑解決伊朗的惡意行為，但對美國及其盟友與夥伴的威脅已到了難以忍受的地步。」