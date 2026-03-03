快訊

伊朗領袖之死引抗議！美證實陸戰隊員在美駐巴基斯坦領事館衝突中開火　

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
伊朗最高領袖哈米尼2月28日在美以空襲中喪生後，什葉派穆斯林抗議者1日在巴基斯坦喀拉蚩美國領事館外縱火焚燒一輛裝甲車，巴基斯坦警察從旁走過。法新社
伊朗最高領袖哈米尼2月28日在美以空襲中喪生後，什葉派穆斯林抗議者1日在巴基斯坦喀拉蚩美國領事館外縱火焚燒一輛裝甲車，巴基斯坦警察從旁走過。法新社

路透獨家報導，2名美國官員2日表示，抗議群眾上周末衝向美國駐巴基斯坦喀拉蚩領事館期間，美國陸戰隊員曾朝示威者開火。由於正值伊朗最高領袖哈米尼遭美以聯合行動擊斃、引發巴基斯坦全國抗議之際，這起在外交據點罕見動用武力的事件，恐使當地緊張局勢進一步升高。

巴基斯坦擁有僅次於伊朗的全球第二大什葉派社群，伊朗最高領袖哈米尼在美以聯合空襲中喪命後，抗議者1日在領事館外高喊「美國去死！以色列去死！」，並突破領事館外牆，造成10人死亡。路透記者在現場聽到槍聲，並看到周邊街道施放催淚瓦斯。

社群媒體上的影片似乎顯示，至少有一名抗議者朝領事館方向開槍，另有滿身鮮血的示威者在槍聲響起時倉皇逃離。一名喀拉蚩警方官員表示，槍聲是從領事館內部傳出。2名美國官員援引初步資訊表示，目前尚不清楚陸戰隊員發射的子彈是否擊中或導致任何人死亡，也不清楚是否有其他負責保護館區的人員開火，包括私人保全人員與當地警方。

美國外交機構的日常安全行動通常由私人承包商與當地部隊執行。此次美軍陸戰隊介入，凸顯領事館對威脅的嚴重性評估，這也是美國官員首次證實陸戰隊參與對抗議者開火。當地省政府發言人赫姆納尼（Sukhdev Assardas Hemnani）則表示，「維安」人員曾開火，但未說明其隸屬單位。

美國陸戰隊將相關問題轉交美軍，美軍隨後再轉交國務院；國務院未回應置評請求。

美國駐巴基斯坦大使館位於首都伊斯蘭馬巴德，另在白夏瓦與拉合爾設有兩處領事館。針對伊朗空襲的抗議活動持續蔓延，全國據報已有26人死亡，巴基斯坦2日宣布全國禁止大型集會。儘管如此，什葉派社群領袖仍呼籲在拉合爾與喀拉蚩發動更多抗議。

通往喀拉蚩美國領事館的道路已被封鎖，現場部署大量警力；拉合爾與伊斯蘭馬巴德的美國外交機構周邊也採取了類似維安措施。

「川普總是臨陣退縮」再現？美國改口非為讓伊朗政權改變 釋放縮短戰事訊號

隨著中東衝突範圍擴大，有演變成區域性戰爭的跡象，美國高級官員2日發表了一些耐人尋味的談話，似乎是在為「川普總是陣前退縮（TACO）」鋪路，顯示美國可能已經放棄使伊朗「政權改變（regime change）」的目的，也預示這場戰爭的持續時間可能比預期要短。

中東衝突油價漲…歐洲央行示警歐元區通膨飆升、產出下滑風險

歐洲央行首席經濟學家雷恩警告，若中東戰爭持續、該地區石油與天然氣供應長期下滑，歐元區將面臨「通貨膨脹大幅上升」及「產出急...

因應美伊戰火 紐約市警高度戒備 加強敏感地點巡邏

隨著美國中央司令部(U.S. Central Command)在伊朗境內持續執行名為「史詩怒火」(Operation Epic Fury)的軍事行動，為防突發事件，紐約市已採取全面預防措施，以確保全市居民的安全。

川普預告再大規模攻擊伊朗 不排除派地面部隊…美下中東撤僑令

川普總統2日告訴有線電視新聞網(CNN)，美國準備對伊朗再發動一波大規模攻擊，「巨浪還沒有到。」與此同時，國務院也對住在中東各國的美國僑民發出撤僑令，因為當地存在「嚴重的安全風險」。

北韓怒斥美攻擊伊朗「最醜惡野蠻」 恐重啟核談判

北韓1日以外務省發言人的名義針對美國及以色列對伊朗發動軍事攻擊發表談話，譴責此舉是非法野蠻的侵略行為，也是最為醜惡的國家主權侵害行為。專家與南韓前官員指出，該軍事攻擊將更加強化北韓領導人金正恩的核武野心。外界目前關注金正恩是否會重返與美國總統川普（Donald Trump）之間的談判桌。

美駐沙國使館傳巨大爆炸 美軍6死 凱恩：預期更多傷亡

國務院2日表示，位於利雅德(Riyadh)的美國駐沙烏地阿拉伯大使館受到無人機攻擊。根據華爾街日報取得國務院電文，駐利雅德大使館遭受兩架無人機(UAV)襲擊，擊中辦公大樓屋頂以及周邊區域。使館人員正在就地避難，目前回報無人受傷。

