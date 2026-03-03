伊朗領袖之死引抗議！美證實陸戰隊員在美駐巴基斯坦領事館衝突中開火　

路透獨家報導，2名美國官員2日表示，抗議群眾上周末衝向美國駐巴基斯坦喀拉蚩領事館期間，美國陸戰隊員曾朝示威者開火。由於正值伊朗最高領袖哈米尼遭美以聯合行動擊斃、引發巴基斯坦全國抗議之際，這起在外交據點罕見動用武力的事件，恐使當地緊張局勢進一步升高。

巴基斯坦擁有僅次於伊朗的全球第二大什葉派社群，伊朗最高領袖哈米尼在美以聯合空襲中喪命後，抗議者1日在領事館外高喊「美國去死！以色列去死！」，並突破領事館外牆，造成10人死亡。路透記者在現場聽到槍聲，並看到周邊街道施放催淚瓦斯。

社群媒體上的影片似乎顯示，至少有一名抗議者朝領事館方向開槍，另有滿身鮮血的示威者在槍聲響起時倉皇逃離。一名喀拉蚩警方官員表示，槍聲是從領事館內部傳出。2名美國官員援引初步資訊表示，目前尚不清楚陸戰隊員發射的子彈是否擊中或導致任何人死亡，也不清楚是否有其他負責保護館區的人員開火，包括私人保全人員與當地警方。

美國外交機構的日常安全行動通常由私人承包商與當地部隊執行。此次美軍陸戰隊介入，凸顯領事館對威脅的嚴重性評估，這也是美國官員首次證實陸戰隊參與對抗議者開火。當地省政府發言人赫姆納尼（Sukhdev Assardas Hemnani）則表示，「維安」人員曾開火，但未說明其隸屬單位。

美國陸戰隊將相關問題轉交美軍，美軍隨後再轉交國務院；國務院未回應置評請求。

美國駐巴基斯坦大使館位於首都伊斯蘭馬巴德，另在白夏瓦與拉合爾設有兩處領事館。針對伊朗空襲的抗議活動持續蔓延，全國據報已有26人死亡，巴基斯坦2日宣布全國禁止大型集會。儘管如此，什葉派社群領袖仍呼籲在拉合爾與喀拉蚩發動更多抗議。

通往喀拉蚩美國領事館的道路已被封鎖，現場部署大量警力；拉合爾與伊斯蘭馬巴德的美國外交機構周邊也採取了類似維安措施。