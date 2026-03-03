伊朗國營電視台總部附近傳爆炸 聲明對外持續播出

伊朗國營的「伊朗伊斯蘭共和國廣播電視台」（IRIB）表示，電視台位於德黑蘭的總部附近今天發生兩起爆炸，不過仍在以色列與美國的攻擊行動中持續播出，沒有中斷。

法新社報導，伊朗伊斯蘭共和國廣播電視台在社群平台Telegram寫道：「公司大樓周圍有兩起爆炸的煙霧，電視台運作沒有中斷。」

以色列軍方聲稱，昨天晚間至今天凌晨已「攻擊並摧毀」位於德黑蘭北部伊文區（Evin）的電視台總部。

以色列軍方以「伊朗恐怖政權的通訊中心」稱呼此電視台。

美國總統川普昨天警告，他對伊朗的攻擊可能延長至一個月以上，隨著戰事擴大，以色列轟炸黎巴嫩，伊朗則是瞄準海灣國家的石油設施。