聽新聞
0:00 / 0:00
伊朗國營電視台總部附近傳爆炸 聲明對外持續播出
伊朗國營的「伊朗伊斯蘭共和國廣播電視台」（IRIB）表示，電視台位於德黑蘭的總部附近今天發生兩起爆炸，不過仍在以色列與美國的攻擊行動中持續播出，沒有中斷。
法新社報導，伊朗伊斯蘭共和國廣播電視台在社群平台Telegram寫道：「公司大樓周圍有兩起爆炸的煙霧，電視台運作沒有中斷。」
以色列軍方聲稱，昨天晚間至今天凌晨已「攻擊並摧毀」位於德黑蘭北部伊文區（Evin）的電視台總部。
以色列軍方以「伊朗恐怖政權的通訊中心」稱呼此電視台。
美國總統川普昨天警告，他對伊朗的攻擊可能延長至一個月以上，隨著戰事擴大，以色列轟炸黎巴嫩，伊朗則是瞄準海灣國家的石油設施。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。