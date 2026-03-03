內唐亞胡：美以對伊朗戰爭不會拖久

以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）今天表示，美國與以色列對伊朗之戰，「可能需要一段時間」，但不會是無止境的戰爭。

美以在28日聯手攻擊伊朗，擊斃伊朗最高領袖哈米尼（Ali Khamenei），伊朗立即對以色列採取報復行動，並且鎖定美軍駐中東基地發射飛彈。

美國總統川普（Donald Trump）最初預估這場戰爭將持續4至5週，但隨後說，也有可能更久。

內唐亞胡否認這場衝突可能像以往中東戰爭一樣拖很 久。

他在福斯新聞（Fox News）節目「漢尼提秀」（Hannity Show）受訪時表示：「我曾說過這場戰爭可能速戰速決，或許會花上一些時間，但不會拖延數年之久，這不會是一場無止境的戰爭。」

內唐亞胡表示，他認為這場戰爭是個機會，能促成中東長久和平，包括以色列與沙烏地阿拉伯之間的關係。

當被問及是否看到區域持久和平道路時，內唐亞胡回答：「是的，我有看到。」

川普昨天的發言，並未提及推翻伊朗政府，他表示，這場戰爭是為了防止伊朗發展核武，同時也為了遏止伊朗的遠程彈道飛彈計畫。而伊朗一向否認想要擁有核武。

路透社報導，一般認為以色列是中東地區唯一擁有核武的國家；美國也有核子武器。