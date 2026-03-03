聽新聞
0:00 / 0:00
內唐亞胡：美以對伊朗戰爭不會拖久
以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）今天表示，美國與以色列對伊朗之戰，「可能需要一段時間」，但不會是無止境的戰爭。
美以在28日聯手攻擊伊朗，擊斃伊朗最高領袖哈米尼（Ali Khamenei），伊朗立即對以色列採取報復行動，並且鎖定美軍駐中東基地發射飛彈。
美國總統川普（Donald Trump）最初預估這場戰爭將持續4至5週，但隨後說，也有可能更久。
內唐亞胡否認這場衝突可能像以往中東戰爭一樣拖很 久。
他在福斯新聞（Fox News）節目「漢尼提秀」（Hannity Show）受訪時表示：「我曾說過這場戰爭可能速戰速決，或許會花上一些時間，但不會拖延數年之久，這不會是一場無止境的戰爭。」
內唐亞胡表示，他認為這場戰爭是個機會，能促成中東長久和平，包括以色列與沙烏地阿拉伯之間的關係。
當被問及是否看到區域持久和平道路時，內唐亞胡回答：「是的，我有看到。」
川普昨天的發言，並未提及推翻伊朗政府，他表示，這場戰爭是為了防止伊朗發展核武，同時也為了遏止伊朗的遠程彈道飛彈計畫。而伊朗一向否認想要擁有核武。
路透社報導，一般認為以色列是中東地區唯一擁有核武的國家；美國也有核子武器。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。