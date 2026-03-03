美伊開火逾2萬國民滯留中東 韓國：正盡快聯繫當地

美伊開火後戰線擴大至整個中東地區，韓國政府今天表示，已掌握2萬1000名國民滯留在中東13個國家，政府相關單位正盡速與當地接觸，軍方也表示已做好準備，如需要可支援撤僑。

根據韓聯社報導，國會外交統一委員會的議員、外交部人士，今天上午在國會進行「伊朗事態黨政座談會」。共同民主黨議員金永培表示，目前在中東13個國家約有2萬1000名韓國國民滯留，其中以杜拜為中心，包含旅客在內的短期滯留者約4000人。

另外，在伊朗，除了大使館職員外，另有59名僑民；在以色列除了大使館職員外，也有616名僑民滯留。

金永培指出，「為迅速掌握在UAE（阿拉伯聯合大公國）等地的我國國民，是否可移動至鄰近國家，當地大使館等政府相關機構正透過多種管道進行聯繫。」由於這次事態不知道會維持多久，金永培表示，會優先掌握需要緊急措施的旅客。

目前關閉領空的國家包括伊朗、以色列、巴林、阿拉伯聯合大公國、卡達、科威特等。金永培說：「正全面掌握是否可透過目前未封鎖領空的國家，緊急將旅客與僑民送回國。」

此外，隨著伊朗封鎖荷莫茲海峽，韓國政府也密切關注並研擬國內原油與天然氣相關對策。金永培提及，目前掌握到在中東地區有約30餘艘韓國原油運輸船及商船在航行，「政府將討論包括儲備量及未來替代路線等在內的多項原油與天然氣確保方案。」

韓國國防部長安圭伯今天也表示，目前已經做好充分準備，如政府提出撤僑支援請求，會立即投入軍事力量以執行任務，「但據了解目前尚未接獲支援請求。」