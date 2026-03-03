快訊

美攻擊伊朗最新說法 魯比歐：摧毀導彈與海軍能力 並非推翻政權

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電
美國國務卿魯比歐。美聯社
美國國務卿魯比歐2日在國會發言指出，美國攻擊伊朗的主要目的並非推翻伊朗政權。

魯比歐表示，「美國正在執行一項消除伊朗短程飛彈威脅以及海軍威脅的任務，尤其是海軍資產。」

他強調：「有兩件事情是真實的。第一是我們的任務與焦點，在於摧毀他們的導彈能力，與製造導彈的能力，這是目的所在。這就是說，我們並不在意，並不心碎，並寄望於伊朗人民。能夠推翻政府，並為這個國家建立新的未來，我們熱愛這種可能性；但這項任務的目的是摧毀他們的導彈是摧毀他們的導彈能力，以及海軍能力」。

美國國務卿魯比歐：美軍攻擊伊朗 是因為以色列計劃發動攻勢

盧比歐：對伊朗採先發制人攻勢 最猛烈打擊在後頭

攻擊伊朗擬持續4至5周 川普：美國有能力打更久

川普：攻打伊朗有4大目標 美軍有能力打超過4週

川普將委內瑞拉劇本搬到伊朗？ 找不出合作對象 白宮內部「毫無共識」

紐約時報2日發布長篇報導指出，美國總統川普走向對伊朗開戰的步伐日益不可避免，既受到以色列總理內唐亞胡等盟友鼓動，主張對伊朗神權體制發動決定性打擊，也受到1月成功推翻委內瑞拉總統馬杜洛所帶來的自信激勵。然而，POLITICO報導，兩國內部情勢截然不同，川普在委內瑞拉行動時已心中有數，但在伊朗卻缺乏可預期的合作對象。

美軍攻打伊朗3天後川普正式通報國會！國會若不宣戰後果曝光

福斯新聞報導，美軍2月28日發動代號「史詩怒火」行動突襲德黑蘭，聯手以色列擊斃伊朗最高領袖哈米尼；3天後，美國總統川普在3月2日向國會發出正式通知，說明並未出動地面部隊，並坦言目前「不可能知道行動範圍和持續時間」。根據美國《戰爭權力法》，若國會收到通報後未正式宣戰，行動將在60天後自動終止。

內唐亞胡：美以對伊朗戰爭不會拖久

以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）今天表示，美國與以色列對伊朗之戰，「可能需要一段時間」，但不會...

日本避免評論美以攻擊伊朗、暫不釋出儲備石油 高市早苗態度曝

日本首相高市早苗昨天針對美國與以色列攻擊伊朗一事表明，希望…

FT：伊朗正在執行哈米尼制定的「中東混亂」報復計畫

英國金融時報（FT）報導，在最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）在美以空襲喪生後，伊朗軍方已啟動一項由哈米尼與高層指揮官策畫的報復方案，要讓混亂擴及整體中東地區，引發全球市場動盪並升高局勢，藉此施壓美國與以色列停止攻擊。

