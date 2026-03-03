聽新聞
美攻擊伊朗最新說法 魯比歐：摧毀導彈與海軍能力 並非推翻政權
美國國務卿魯比歐2日在國會發言指出，美國攻擊伊朗的主要目的並非推翻伊朗政權。
魯比歐表示，「美國正在執行一項消除伊朗短程飛彈威脅以及海軍威脅的任務，尤其是海軍資產。」
他強調：「有兩件事情是真實的。第一是我們的任務與焦點，在於摧毀他們的導彈能力，與製造導彈的能力，這是目的所在。這就是說，我們並不在意，並不心碎，並寄望於伊朗人民。能夠推翻政府，並為這個國家建立新的未來，我們熱愛這種可能性；但這項任務的目的是摧毀他們的導彈是摧毀他們的導彈能力，以及海軍能力」。
