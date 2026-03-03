快訊

Axios：川普與庫德族通話 遊說助戰出兵伊朗

中央社／ 華盛頓2日綜合外電報導

Axios新聞網引述3名知情人士披露，美國總統川普1日與伊拉克庫德族領袖通話討論美以空襲伊朗戰事的後續發展，不排除是欲說動庫德族出兵地面助戰。

庫德族在伊朗、伊拉克邊境有數千名士兵，並控制多個具有戰略價值的地帶。

Axios報導，兩名消息人士說2月28日美以發動攻擊後隔天，川普與伊拉克兩大庫德派系領袖巴薩尼（Masoud Barzani）塔拉巴尼（Bafel Talabani）通電話。

另一名消息人士則稱，通話是以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）連月幕後遊說的成果。數十年來，以色列與敘利亞、伊拉克及伊朗的庫德族一直保持密切的安全、軍事與情報合作。

一名官員說：「普遍看法是庫德族會跳出來....會揭竿而起，尤其尼坦雅胡這麼認為。」

不遺餘力要求攻擊伊朗以促成政權更迭的尼坦雅胡，據稱最早是在白宮與川普會面時提出讓庫德族出面。

Axios認為若能有一支久經戰陣並實際在地作戰的武裝力量加入，無疑將為美、以增添關鍵的地面作戰能力。在2001年對阿富汗反恐戰爭時，美國也採取類似策略，即利用強大空中火力掩護地面的少數民族武裝部隊起意，協助推翻塔利班政權。

然而庫德族與土耳其敵對，而土耳其是美國及北約盟國，加上庫德族過去不乏遭西方「過河拆橋」，可能成為變數。

川普將委內瑞拉劇本搬到伊朗？ 找不出合作對象 白宮內部「毫無共識」

紐約時報2日發布長篇報導指出，美國總統川普走向對伊朗開戰的步伐日益不可避免，既受到以色列總理內唐亞胡等盟友鼓動，主張對伊朗神權體制發動決定性打擊，也受到1月成功推翻委內瑞拉總統馬杜洛所帶來的自信激勵。然而，POLITICO報導，兩國內部情勢截然不同，川普在委內瑞拉行動時已心中有數，但在伊朗卻缺乏可預期的合作對象。

美軍攻打伊朗3天後川普正式通報國會！國會若不宣戰後果曝光

福斯新聞報導，美軍2月28日發動代號「史詩怒火」行動突襲德黑蘭，聯手以色列擊斃伊朗最高領袖哈米尼；3天後，美國總統川普在3月2日向國會發出正式通知，說明並未出動地面部隊，並坦言目前「不可能知道行動範圍和持續時間」。根據美國《戰爭權力法》，若國會收到通報後未正式宣戰，行動將在60天後自動終止。

內唐亞胡：美以對伊朗戰爭不會拖久

以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）今天表示，美國與以色列對伊朗之戰，「可能需要一段時間」，但不會...

日本避免評論美以攻擊伊朗、暫不釋出儲備石油 高市早苗態度曝

日本首相高市早苗昨天針對美國與以色列攻擊伊朗一事表明，希望…

美攻擊伊朗最新說法 魯比歐：摧毀導彈與海軍能力 並非推翻政權

美國國務卿魯比歐2日在國會發言指出，美國攻擊伊朗的主要目的並非推翻伊朗政權。

FT：伊朗正在執行哈米尼制定的「中東混亂」報復計畫

英國金融時報（FT）報導，在最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）在美以空襲喪生後，伊朗軍方已啟動一項由哈米尼與高層指揮官策畫的報復方案，要讓混亂擴及整體中東地區，引發全球市場動盪並升高局勢，藉此施壓美國與以色列停止攻擊。

