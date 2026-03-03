Axios：川普與庫德族通話 遊說助戰出兵伊朗

Axios新聞網引述3名知情人士披露，美國總統川普1日與伊拉克庫德族領袖通話討論美以空襲伊朗戰事的後續發展，不排除是欲說動庫德族出兵地面助戰。

庫德族在伊朗、伊拉克邊境有數千名士兵，並控制多個具有戰略價值的地帶。

Axios報導，兩名消息人士說2月28日美以發動攻擊後隔天，川普與伊拉克兩大庫德派系領袖巴薩尼（Masoud Barzani）塔拉巴尼（Bafel Talabani）通電話。

另一名消息人士則稱，通話是以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）連月幕後遊說的成果。數十年來，以色列與敘利亞、伊拉克及伊朗的庫德族一直保持密切的安全、軍事與情報合作。

一名官員說：「普遍看法是庫德族會跳出來....會揭竿而起，尤其尼坦雅胡這麼認為。」

不遺餘力要求攻擊伊朗以促成政權更迭的尼坦雅胡，據稱最早是在白宮與川普會面時提出讓庫德族出面。

Axios認為若能有一支久經戰陣並實際在地作戰的武裝力量加入，無疑將為美、以增添關鍵的地面作戰能力。在2001年對阿富汗反恐戰爭時，美國也採取類似策略，即利用強大空中火力掩護地面的少數民族武裝部隊起意，協助推翻塔利班政權。

然而庫德族與土耳其敵對，而土耳其是美國及北約盟國，加上庫德族過去不乏遭西方「過河拆橋」，可能成為變數。