日本避免評論美以攻擊伊朗、暫不釋出儲備石油 高市早苗態度曝

日本首相高市早苗昨天針對美國與以色列攻擊伊朗一事表明，希望藉由「外交努力」平息事態。她今天表示，本月稍晚訪問美國時，將與美國總統川普「坦率地討論」伊朗局勢。

朝日電視台報導，高市今天在眾議院接受質詢時，再度被追問是否評價美軍對伊朗的軍事行動時表示，「將與川普總統坦率地討論這次的伊朗問題。我認為現階段需要一些時間進行法律評估」。

高市本月19日將啟程訪問美國，預計與美國總統川普展開領袖會談。

「讀賣新聞」報導，高市昨天在眾議院預算委員會接受質詢期間也回應伊朗局勢，針對中東地區邁向和平與穩定「將一邊與國際社會合作，一邊展開外交努力」。

針對伊朗，高市指出，「絕不允許開發核武，這是我國的既有立場…強烈要求停止一切破壞地區穩定的行動，包括攻擊鄰國，並強烈呼籲尋求包括談判在內的外交解決方案」。

「讀賣新聞」解讀，高市這番話避免評論美國與以色列對伊朗動武。朝日電視台指出，高市本月即將訪美，在這項議題也陷入兩難，而她選擇避免直接評論此事。

關於日本政府是否支持美、以對伊朗動武，日本內閣官房長官木原稔昨天表示，「由於無法充分掌握詳細事實關係，因此不便作出確定的法律評價。」日本政府在美國1月攻擊委內瑞拉時也曾作出類似答覆，被視為顧及盟邦美國立場。

共同社報導，日本經濟產業大臣赤澤亮正今天在內閣會議後的記者會，針對外界擔憂美國與以色列攻擊伊朗的影響會推升油價時回應，「目前沒有具體釋出（儲備石油的）計畫」。

他也稱，釋出「是確保穩定供應才做的事」，否認會以平抑油價為由釋出儲備石油。

關於日本國內的官方與民間擁有254天分的石油儲備，赤澤表示，「將評估能源供應、金融市場、物價動向後，機動性地採取必要對策，以把對國民生活與經濟活動的影響降到最低」。

日本財務大臣片山皋月今天在記者會提到，當前局勢已經對金融市場造成變動。她說，「將評估市場動向，繃緊神經關注」。