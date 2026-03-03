中東衝突持續 星加強入境檢查、航班取消旅客受影響

美以聯手空襲伊朗，中東多國關閉領空導致航班大亂，影響範圍擴及亞洲。新加坡在陸、海、空關卡加強對入境交通工具、貨物安全檢查；基於安全考量，多家航空公司取消飛往杜拜與杜哈航班，樟宜機場部分旅客行程受影響。

美國與以色列2月28日聯手轟炸伊朗首都德黑蘭在內多個地區後，伊朗伊斯蘭革命衛隊宣稱對中東地區美軍基地發動攻擊，報復美以空襲。

新加坡外交部發聲明指出，星方敦促各方重返談判桌，根據國際法和聯合國憲章原則，透過和平方式解決爭端。新加坡移民與關卡局提及，即日起在陸路、空路和海路關卡加強對入境旅客、貨物及交通工具的安全檢查。

連結新加坡與馬來西亞柔佛的新柔長堤，交通運量經常超過負荷，一天平均承載6萬車輛；每天透過新柔長堤往返兩地的人多達35萬人次，車流回堵是「越堤族」通勤最大夢魘。

昨天上午，從馬來西亞入境新加坡兀蘭（Woodlands）關卡的通關時間一度超過100分鐘。根據路況監測平台Checkpoint.sg，今天上午新柔長堤塞車情形已相對緩解。

飛行航班方面，從2月28日起往返杜拜、杜哈等地的部分航班被取消，受影響的航空公司包括新加坡航空、酷航、卡達航空及阿聯酋航空。

中央社記者昨晚與今晨實地走訪樟宜機場，航廈人潮未出現過度擁擠情形。不過仍有部分旅客受影響。一名英國民眾傑森（Jason）告訴記者，原訂規劃在新加坡旅程結束後飛往杜拜再轉往英國，如今行程需要改變，只希望能改簽至最早可搭乘的返程航班。

因應中東地區地緣政治情勢，新加坡航空在臉書發文指出，2月28日至3月7日期間取消新加坡往返杜拜航班。新航表示，受航班取消影響的旅客可改訂其他航班，或申請退還未使用機票的款項。

此外，馬來西亞首相安華（Anwar Ibrahim）1日在臉書發文表示，譴責殺害伊朗最高領袖哈米尼（AliKhamenei）的作為，使中東地區瀕臨嚴重且長期動盪的邊緣。安華指出，敦促伊朗當局以最大的克制作出回應，呼籲各方避免情勢進一步升級。