快訊

對伊動武3天後川普正式向國會通報 國會若不宣戰後果曝光

過完春節物價全面齊漲！網紅作家嘆：1000像500元

美伊開戰不影響川習會！彭博：美中官員下周會晤鋪路 可能談台灣

聽新聞
0:00 / 0:00

中東衝突持續 星加強入境檢查、航班取消旅客受影響

中央社／ 新加坡3日專電

美以聯手空襲伊朗，中東多國關閉領空導致航班大亂，影響範圍擴及亞洲。新加坡在陸、海、空關卡加強對入境交通工具、貨物安全檢查；基於安全考量，多家航空公司取消飛往杜拜與杜哈航班，樟宜機場部分旅客行程受影響。

美國與以色列2月28日聯手轟炸伊朗首都德黑蘭在內多個地區後，伊朗伊斯蘭革命衛隊宣稱對中東地區美軍基地發動攻擊，報復美以空襲。

新加坡外交部發聲明指出，星方敦促各方重返談判桌，根據國際法和聯合國憲章原則，透過和平方式解決爭端。新加坡移民與關卡局提及，即日起在陸路、空路和海路關卡加強對入境旅客、貨物及交通工具的安全檢查。

連結新加坡與馬來西亞柔佛的新柔長堤，交通運量經常超過負荷，一天平均承載6萬車輛；每天透過新柔長堤往返兩地的人多達35萬人次，車流回堵是「越堤族」通勤最大夢魘。

昨天上午，從馬來西亞入境新加坡兀蘭（Woodlands）關卡的通關時間一度超過100分鐘。根據路況監測平台Checkpoint.sg，今天上午新柔長堤塞車情形已相對緩解。

飛行航班方面，從2月28日起往返杜拜、杜哈等地的部分航班被取消，受影響的航空公司包括新加坡航空、酷航、卡達航空及阿聯酋航空。

中央社記者昨晚與今晨實地走訪樟宜機場，航廈人潮未出現過度擁擠情形。不過仍有部分旅客受影響。一名英國民眾傑森（Jason）告訴記者，原訂規劃在新加坡旅程結束後飛往杜拜再轉往英國，如今行程需要改變，只希望能改簽至最早可搭乘的返程航班。

因應中東地區地緣政治情勢，新加坡航空在臉書發文指出，2月28日至3月7日期間取消新加坡往返杜拜航班。新航表示，受航班取消影響的旅客可改訂其他航班，或申請退還未使用機票的款項。

此外，馬來西亞首相安華（Anwar Ibrahim）1日在臉書發文表示，譴責殺害伊朗最高領袖哈米尼（AliKhamenei）的作為，使中東地區瀕臨嚴重且長期動盪的邊緣。安華指出，敦促伊朗當局以最大的克制作出回應，呼籲各方避免情勢進一步升級。

伊朗

延伸閱讀

中東空運有限開放 大批旅客受困第3天難返鄉

中東衝突擾亂航班 數千旅客被迫滯留泰國

中東戰火波及 阿聯酋航空往返杜拜航班續取消

中東空運大亂數千航班取消 數以萬計旅客滯留

相關新聞

川普將委內瑞拉劇本搬到伊朗？ 找不出合作對象 白宮內部「毫無共識」

紐約時報2日發布長篇報導指出，美國總統川普走向對伊朗開戰的步伐日益不可避免，既受到以色列總理內唐亞胡等盟友鼓動，主張對伊朗神權體制發動決定性打擊，也受到1月成功推翻委內瑞拉總統馬杜洛所帶來的自信激勵。然而，POLITICO報導，兩國內部情勢截然不同，川普在委內瑞拉行動時已心中有數，但在伊朗卻缺乏可預期的合作對象。

美軍攻打伊朗3天後川普正式通報國會！國會若不宣戰後果曝光

福斯新聞報導，美軍2月28日發動代號「史詩怒火」行動突襲德黑蘭，聯手以色列擊斃伊朗最高領袖哈米尼；3天後，美國總統川普在3月2日向國會發出正式通知，說明並未出動地面部隊，並坦言目前「不可能知道行動範圍和持續時間」。根據美國《戰爭權力法》，若國會收到通報後未正式宣戰，行動將在60天後自動終止。

內唐亞胡：美以對伊朗戰爭不會拖久

以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）今天表示，美國與以色列對伊朗之戰，「可能需要一段時間」，但不會...

日本避免評論美以攻擊伊朗、暫不釋出儲備石油 高市早苗態度曝

日本首相高市早苗昨天針對美國與以色列攻擊伊朗一事表明，希望…

美攻擊伊朗最新說法 魯比歐：摧毀導彈與海軍能力 並非推翻政權

美國國務卿魯比歐2日在國會發言指出，美國攻擊伊朗的主要目的並非推翻伊朗政權。

FT：伊朗正在執行哈米尼制定的「中東混亂」報復計畫

英國金融時報（FT）報導，在最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）在美以空襲喪生後，伊朗軍方已啟動一項由哈米尼與高層指揮官策畫的報復方案，要讓混亂擴及整體中東地區，引發全球市場動盪並升高局勢，藉此施壓美國與以色列停止攻擊。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。