快訊

假離婚真切割？宥勝與「前妻」慈惠同行滑雪洩行蹤

周玉蔻誣指張淑娟與蔣孝嚴「滾床」 中央社長胡婉玲今出庭作證

高雄效應太成功！AAA宣布今年再戰南台灣

聽新聞
0:00 / 0:00

美軍攻打伊朗3天後川普正式通報國會！國會若不宣戰後果曝光

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
白宮2日釋出一張川普於白宮照片。法新社
白宮2日釋出一張川普於白宮照片。法新社

福斯新聞報導，美軍2月28日發動代號「史詩怒火」行動突襲德黑蘭，聯手以色列擊斃伊朗最高領袖哈米尼；3天後，美國總統川普在3月2日向國會發出正式通知，說明並未出動地面部隊，並坦言目前「不可能知道行動範圍和持續時間」。根據美國《戰爭權力法》，若國會收到通報後未正式宣戰，行動將在60天後自動終止。

根據福斯新聞取得信函，川普在信中告訴參議院臨時議長、愛荷華州共和黨籍參議員葛拉斯里（Chuck Grassley），「這些打擊行動未動用任何美國地面部隊」，且任務「在規畫與執行上，旨在將平民傷亡降到最低、嚇阻未來攻擊，並消除伊朗的惡意活動。」

川普在信中寫道：「儘管美國希望迅速達成持久和平，但目前不可能知道這次軍事行動的完整範圍與持續時間。」

川普表示：「因此，美國部隊仍維持部署態勢，必要且適當時將採取進一步行動，以因應對美國或其盟友與夥伴的進一步威脅與攻擊，並確保伊朗政府不再對美國、其盟友以及國際社會構成威脅。」

川普補充：「我下令採取這項軍事行動，符合我保護國內外美國人民與美國利益的責任，並為推進美國的國家安全與外交政策利益。」他說：「我是依據作為三軍統帥與行政首長、負責處理美國對外關係的憲法權限而採取行動。」

川普表示，這份報告是依據《戰爭權力法》（War Powers Resolution）的規定提出，目的在讓國會完整掌握相關軍事行動情況。

NBC指出，這項法律要求總統在美國武裝部隊「已部署進入敵對行動，或在情勢明顯顯示即將捲入敵對行動」等情況下，必須通知國會。

當總統必須向國會報告已動用武力後，若國會沒有正式宣戰，美軍參與敵對行動的權限將在60天後自動終止。不過，總統可以書面通知國會，將這項期限再延長30天。

以色列 伊朗 哈米尼

延伸閱讀

聯合報社論／美以聯手攻打伊朗，開戰容易收攤難

伊朗不被允許發展核武 美以軍事打擊法源依據與爭議一次看

開戰理由遭挑戰？五角大廈：無情資顯示伊朗會先攻美

美攻擊伊朗恐為期數天 美議員挺川普果斷因應威脅

相關新聞

美軍攻打伊朗3天後川普正式通報國會！國會若不宣戰後果曝光

福斯新聞報導，美軍2月28日發動代號「史詩怒火」行動突襲德黑蘭，聯手以色列擊斃伊朗最高領袖哈米尼；3天後，美國總統川普在3月2日向國會發出正式通知，說明並未出動地面部隊，並坦言目前「不可能知道行動範圍和持續時間」。根據美國《戰爭權力法》，若國會收到通報後未正式宣戰，行動將在60天後自動終止。

為何對伊開戰？魯比歐新說法：以色列決心動手而美軍若不打恐死更多人

美國國務卿魯比歐2日就華府突然介入以色列與伊朗衝突提出新的說法，表示美方在得知以色列已決心即將發動攻擊後，評估駐紮當地的美軍部隊將面臨迫在眉睫的報復威脅，因此不得不對德黑蘭方面發動先發制人的打擊。

杜拜機場復飛！美伊開戰後「阿聯酋班機成功離境」吸近14萬人追蹤

阿拉伯聯合大公國（UAE）連日空域封閉、機場幾乎停擺後，杜拜與阿布達比兩大國際機場在2日晚間謹慎恢復少量航班。一架由阿布達比飛往印度新德里的班機2日晚間成功降落，成為機場關閉後首批成功起降的國際航班之一。

美國400萬美元愛國者迎戰伊朗2萬美元無人機！美伊比拚軍火庫誰先見底

美國、以色列與伊朗開戰僅三天，戰事便迅速演變為消耗戰。伊朗一波波無人機攻擊…

美駐利雅德大使館遇襲陷火海！川普強硬回應了

美國駐利雅德大使館3日凌晨遭伊朗無人機攻擊爆炸起火，美國總統川普稍早受訪回應，外界很快會見證美國的報復。

美軍首批陣亡增至6死！CNN爆料「伊朗直接命中毫無警報」 衛星影像曝

美國聯合以色列打擊伊朗並擊斃最高領袖哈米尼，引發德黑蘭報復。美軍中央司令部2日下午證實，美軍陣亡人數增至6人。美媒引述知情人士指出，伊朗1日直接命中科威特舒艾巴港一處臨時作戰中心，攻擊來得突然，現場毫無警報預警；事後衛星影像顯示，遇襲建物起火焚燒，地面焦黑一片。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。