讓美備多力分並陷消耗戰 伊朗靠飛彈無人機續命

美國總統川普今天表示對伊朗攻擊將持續4到5週。但伊朗用飛彈與無人機反擊，打擊目標擴大到石油與天然氣基礎設施，造成美軍防禦上備多力分，防空系統彈藥也出現短缺。

川普表示對伊朗軍事行動共有4大目標，包括摧毀飛彈能力、殲滅海軍及確保德黑蘭無法擁有核武等，起初預計需4到5週時間，但美國有能力可以打更久。

綜合華爾街日報與彭博等外媒指出，防禦端伊朗幾已無力再戰。伊朗地對空飛彈連隊（裡頭最先進者為俄製S-300），已在美國與以色列最初的空襲中受重創。之後美、以戰機在伊朗空域行動時未回報遭遇任何困難。

但美軍面臨的挑戰，在於既要對國土廣袤的伊朗展開攻擊，又要與區域盟邦協調防空。除保衛駐紮區域內的數萬美軍部隊外，美國還必須保護數十個大使館及其他政府設施。

美軍中央司令部2日表示，開戰3天美軍6人死於在科威特的基地遭無人機襲擊，科威特上空還有3架美軍F-15戰機遭友軍誤擊打落；美軍在伊拉克、沙烏地阿拉伯和巴林的基地也遭到攻擊。

曾負責基地設施的前美國空軍助理部長喬德哈里（Ravi Chaudhary）表示，伊朗儲備的中短程飛彈、成群的見證者（Shahed）自殺式無人機和電戰能力，對區域內的美軍基地構成不小麻煩。

隨伊朗將飛彈與無人機打擊範圍擴大至一些供應全球大部分油氣的設施，相關挑戰持續加劇。伊朗無人機攻擊導致沙烏地一個重要石油轉運中心起火，也迫使全球最大的液化天然氣出口國之一卡達暫時停產；連接波斯灣、印度洋的全球最重要石油要道荷莫茲海峽（Hormuz Strait）已幾乎中斷。

波灣地區的油氣設施與使館等建築由美國和在地的防空系統共同拱衛，但這些系統正經受有史以來最嚴峻考驗。駐防當地的美軍指揮官們負責統籌包含當地夥伴在內的聯盟防空力量，但這幾天防空系統不時被伊朗的飛彈與無人機壓得透不過氣。

伊朗靠武器庫存（包含可大量生產、低成本的無人機）與美國耗；相較之下，美國正面臨愛國者（Patriot）與終端高空防衛系統（THAAD）彈藥短缺。

戰略暨國際研究中心（CSIS）負責戰爭、不規則威脅與恐怖主義項目的主任白曼（Daniel Byman）說：「我們某些彈種的數量非常有限，另一大問題是需要保護的目標實在太多。」

即便成功攔截來襲的伊朗飛彈，爆炸後的殘骸與破片仍可能造成損害。上週末這類攔截成功的墜落碎片在阿拉伯聯合大公國與敘利亞造成民眾喪命。

按阿聯方面的說法，美製「愛國者」防空飛彈在攔截伊朗無人機及彈道飛彈方面頗為成功，攔截率超過90%。然而用1枚價值400萬美元的飛彈去打成本僅約2萬美元的無人機，凸顯西方在俄烏戰爭就遇到的「下駟對上駟」消耗戰問題，依然沒有應對良策。

而由洛馬公司研發的THAAD系統，本是用來在大氣層邊緣攔截更先進、速度更快的飛彈，1枚造價更高達約1200萬美元。

軍事專家們研判，無論伊朗或美國，可能在十幾天或數週內就要面臨武器短缺。誰能撐更久，誰就會取得重大優勢。

新美國安全中心（CNAS）高級研究員瓦瑟（BeccaWasser）分析，去年與以色列衝突後，伊朗估計仍有約2000枚彈道飛彈，無人機數量更可觀。

這波戰事以來，伊朗發射超過1200枚各類武器，其中大多數是無人機與較老舊的彈道飛彈。瓦瑟認為，這顯示伊朗可能在保留破壞力更大的飛彈，以便在美方防空量能減弱後造成更大破壞。

至於美國方面，瓦瑟認為這場攻勢的規劃人員目前調撥到當地的彈藥，不大可能夠川普4到5週的作戰所需。