回應哈米尼之死 美情報：伊朗可能鎖定美國發動攻擊

根據路透社所見的美國情報評估，伊朗和其代理人可能鎖定美國發動攻擊，以回應美國與以色列聯手發動空襲，導致伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）身亡。

路透社報導，國土安全部情報與分析辦公室（Office of Intelligence and Analysis）在2月28日發布的威脅評估中指出，伊朗和其代理人「可能」對美國發起針對性攻擊，但大規模實體攻擊可能性不高。

根據報告，短期主要擔憂是伊朗支持的「駭客主義者」可能對美國網路發動低階攻擊，例如篡改網站內容和發動分散式阻斷服務（DDoS）攻擊，以巨大流量癱瘓網路服務等。

國土安全部報告寫道：「雖然不太可能發生大規模實體攻擊，但伊朗和其代理人可能對國內構成持續的針對性威脅，哈米尼死訊一經證實，他們幾乎可以肯定會升級報復行動或號召行動。」

國土安全部部長諾姆（Kristi Noem）回應置評要求時說道：「我正與聯邦情報及執法夥伴直接協調，持續密切監控並阻止任何可能對國土的威脅。」

國土安全部的評估還說，伊朗可能持續鎖定美國及盟邦在中東的目標發動攻擊，且幾乎肯定會將川普呼籲政權更迭的言論所引發的任何抗議行動歸咎美國政府高官。

中東局勢持續緊張，以色列今天空襲黎巴嫩，以回應真主黨的報復行動，與此同時，德黑蘭也持續對設有美軍基地的波斯灣國家發動飛彈與無人機攻擊。

此外，美國德州奧斯汀（Austin）一家酒吧1日發生槍擊事件，至少造成2人死亡。當局表示，目前尚無法確定槍手作案動機是否與美國空襲伊朗有關。

美國執法官員透露，槍手犯案時身穿寫有「真主」字樣的帽T和印著伊朗國旗的上衣。