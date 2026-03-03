快訊

回應哈米尼之死 美情報：伊朗可能鎖定美國發動攻擊

中央社／ 華盛頓2日綜合外電報導

根據路透社所見的美國情報評估，伊朗和其代理人可能鎖定美國發動攻擊，以回應美國與以色列聯手發動空襲，導致伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）身亡。

路透社報導，國土安全部情報與分析辦公室（Office of Intelligence and Analysis）在2月28日發布的威脅評估中指出，伊朗和其代理人「可能」對美國發起針對性攻擊，但大規模實體攻擊可能性不高。

根據報告，短期主要擔憂是伊朗支持的「駭客主義者」可能對美國網路發動低階攻擊，例如篡改網站內容和發動分散式阻斷服務（DDoS）攻擊，以巨大流量癱瘓網路服務等。

國土安全部報告寫道：「雖然不太可能發生大規模實體攻擊，但伊朗和其代理人可能對國內構成持續的針對性威脅，哈米尼死訊一經證實，他們幾乎可以肯定會升級報復行動或號召行動。」

國土安全部部長諾姆（Kristi Noem）回應置評要求時說道：「我正與聯邦情報及執法夥伴直接協調，持續密切監控並阻止任何可能對國土的威脅。」

國土安全部的評估還說，伊朗可能持續鎖定美國及盟邦在中東的目標發動攻擊，且幾乎肯定會將川普呼籲政權更迭的言論所引發的任何抗議行動歸咎美國政府高官。

中東局勢持續緊張，以色列今天空襲黎巴嫩，以回應真主黨的報復行動，與此同時，德黑蘭也持續對設有美軍基地的波斯灣國家發動飛彈與無人機攻擊。

此外，美國德州奧斯汀（Austin）一家酒吧1日發生槍擊事件，至少造成2人死亡。當局表示，目前尚無法確定槍手作案動機是否與美國空襲伊朗有關。

美國執法官員透露，槍手犯案時身穿寫有「真主」字樣的帽T和印著伊朗國旗的上衣。

相關新聞

美軍攻打伊朗3天後川普正式通報國會！國會若不宣戰後果曝光

福斯新聞報導，美軍2月28日發動代號「史詩怒火」行動突襲德黑蘭，聯手以色列擊斃伊朗最高領袖哈米尼；3天後，美國總統川普在3月2日向國會發出正式通知，說明並未出動地面部隊，並坦言目前「不可能知道行動範圍和持續時間」。根據美國《戰爭權力法》，若國會收到通報後未正式宣戰，行動將在60天後自動終止。

為何對伊開戰？魯比歐新說法：以色列決心動手而美軍若不打恐死更多人

美國國務卿魯比歐2日就華府突然介入以色列與伊朗衝突提出新的說法，表示美方在得知以色列已決心即將發動攻擊後，評估駐紮當地的美軍部隊將面臨迫在眉睫的報復威脅，因此不得不對德黑蘭方面發動先發制人的打擊。

杜拜機場復飛！美伊開戰後「阿聯酋班機成功離境」吸近14萬人追蹤

阿拉伯聯合大公國（UAE）連日空域封閉、機場幾乎停擺後，杜拜與阿布達比兩大國際機場在2日晚間謹慎恢復少量航班。一架由阿布達比飛往印度新德里的班機2日晚間成功降落，成為機場關閉後首批成功起降的國際航班之一。

美國400萬美元愛國者迎戰伊朗2萬美元無人機！美伊比拚軍火庫誰先見底

美國、以色列與伊朗開戰僅三天，戰事便迅速演變為消耗戰。伊朗一波波無人機攻擊…

美駐利雅德大使館遇襲陷火海！川普強硬回應了

美國駐利雅德大使館3日凌晨遭伊朗無人機攻擊爆炸起火，美國總統川普稍早受訪回應，外界很快會見證美國的報復。

美軍首批陣亡增至6死！CNN爆料「伊朗直接命中毫無警報」 衛星影像曝

美國聯合以色列打擊伊朗並擊斃最高領袖哈米尼，引發德黑蘭報復。美軍中央司令部2日下午證實，美軍陣亡人數增至6人。美媒引述知情人士指出，伊朗1日直接命中科威特舒艾巴港一處臨時作戰中心，攻擊來得突然，現場毫無警報預警；事後衛星影像顯示，遇襲建物起火焚燒，地面焦黑一片。

