快訊

為何對伊開戰？魯比歐新說法：以色列決心動手而美軍若不打恐死更多人

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國國務卿魯比歐2日抵達國會山莊，就伊朗問題向資深國會議員簡報情報，並在場對記者發表談話。美聯社
美國國務卿魯比歐2日抵達國會山莊，就伊朗問題向資深國會議員簡報情報，並在場對記者發表談話。美聯社

美國國務卿魯比歐2日就華府突然介入以色列伊朗衝突提出新的說法，表示美方在得知以色列已決心即將發動攻擊後，評估駐紮當地的美軍部隊將面臨迫在眉睫的報復威脅，因此不得不對德黑蘭方面發動先發制人的打擊。

衛報與每日郵報報導，魯比歐與中央情報局局長拉特克里夫（John Ratcliffe）、參謀首長聯席會議主席凱恩（Dan Caine）上將等，在國會山莊閉門向部分國會領袖簡報美以聯合軍事行動，並在會後受訪時披露上述說法。他表示：「非常清楚的是，如果伊朗遭到任何一方攻擊，無論是美國、以色列或任何人，伊朗都會回應，而且會針對美國回應。」

魯比歐說：「我們知道以色列將會採取行動，也知道那將引發對美軍的攻擊。我們還知道，如果不在他們發動那些攻擊之前先行出手，我們將承受更高的傷亡。」

根據國務院在X平台發布的新聞畫面，魯比歐進一步表示：「確實存在迫在眉睫的威脅。這個迫在眉睫的威脅是，我們知道如果伊朗遭到攻擊，而且我們相信他們將會遭到攻擊，他們會立即對我們動手，而我們不會坐在那裡，在回應之前先承受一擊。」

他接著指出，國防部評估認為，如果在伊朗遭到他方攻擊，也就是以色列動手之後，美方選擇等待對方率先攻擊，美軍將承受更多傷亡與死亡。因此，「我們以防禦性的方式主動出擊，以防止他們造成更大的損害。」

魯比歐並解釋：「如果我們沒有這麼做，國會山莊就會舉行聽證會，質疑我們明知道這將發生，卻沒有採取先發制人的行動來防止更多傷亡與生命損失。」

連結：https://x.com/StateDept/status/2028580855187226858?s=20

這番說法同時引發左右兩派的反彈。民主黨籍眾議員卡斯楚（Joaquin Castro）在X平台表示：「魯比歐國務卿的言論顯示，以色列堅持攻擊伊朗，使美軍部隊陷入險境，而政府則成為共謀，加入他們的戰爭，而不是勸阻他們。」

保守派評論員沃許（Matt Walsh）則寫道：「所以他等於直截了當地告訴我們，我們之所以與伊朗開戰，是因為以色列迫使我們這麼做。這基本上是他可能說出的最糟糕的話。」

以色列 伊朗

