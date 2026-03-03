快訊

假離婚真切割？宥勝與「前妻」慈惠同行滑雪洩行蹤

周玉蔻誣指張淑娟與蔣孝嚴「滾床」 中央社長胡婉玲今出庭作證

高雄效應太成功！AAA宣布今年再戰南台灣

聽新聞
0:00 / 0:00

杜拜機場復飛！美伊開戰後「阿聯酋班機成功離境」吸近14萬人追蹤

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
阿聯酋航空一架班機2日於杜拜機場。路透
阿聯酋航空一架班機2日於杜拜機場。路透

阿拉伯聯合大公國（UAE）連日空域封閉、機場幾乎停擺後，杜拜與阿布達比兩大國際機場在2日晚間謹慎恢復少量航班。一架由阿布達比飛往印度新德里的班機2日晚間成功降落，成為機場關閉後首批成功起降的國際航班之一。

綜合紐約時報與CNBC報導，美國與以色列2月28日攻擊伊朗以來，中東地區有逾1萬1000個航班取消。該區域的主要航空公司，包括阿聯酋航空（Emirates）、阿提哈德航空（Etihad Airways）、海灣航空（Gulf Air）與阿曼航空（Oman Air）均停飛並改道避開受影響區域。

直至2日，首都阿布達比國際機場與杜拜國際機場有限度復飛部分航班。Flightradar24數據顯示，阿提哈德航空（Etihad Airways）EY216班機於2日下午3時42分從阿布達比起飛，並在晚間8時31分順利降落新德里，成為當地機場關閉後首批成功起降的國際航班之一。

以杜拜為樞紐的阿聯酋航空則在官網聲明，已於2日傍晚起營運少量航班，並優先安排已有訂位的旅客，未接獲通知者不應前往機場。

根據航班追蹤網站Flightradar24數據顯示，首班起飛的是阿聯酋航空EK500航班，於當地時間晚間9時12分起飛，這是杜拜國際機場自美伊開戰後首度有班機起飛。根據臉書粉專「飛翔鼎申-航空新訊」分享，這架航班一度吸引近14萬名網友在線追蹤，足見各界高度關注中東局勢與航班恢復狀況。

廉航FlyDubai也表示，2日將有4架航班自杜拜飛往俄羅斯，另有5班入境航班排定自索馬利亞、巴基斯坦等國飛抵杜拜。

以色列 伊朗

延伸閱讀

中東空運有限開放 大批旅客受困第3天難返鄉

中東戰火波及 阿聯酋航空往返杜拜航班續取消

中東空運大亂數千航班取消 數以萬計旅客滯留

杜拜等中東樞紐停擺 全球航班陷數年最嚴重亂象

相關新聞

美軍攻打伊朗3天後川普正式通報國會！國會若不宣戰後果曝光

福斯新聞報導，美軍2月28日發動代號「史詩怒火」行動突襲德黑蘭，聯手以色列擊斃伊朗最高領袖哈米尼；3天後，美國總統川普在3月2日向國會發出正式通知，說明並未出動地面部隊，並坦言目前「不可能知道行動範圍和持續時間」。根據美國《戰爭權力法》，若國會收到通報後未正式宣戰，行動將在60天後自動終止。

為何對伊開戰？魯比歐新說法：以色列決心動手而美軍若不打恐死更多人

美國國務卿魯比歐2日就華府突然介入以色列與伊朗衝突提出新的說法，表示美方在得知以色列已決心即將發動攻擊後，評估駐紮當地的美軍部隊將面臨迫在眉睫的報復威脅，因此不得不對德黑蘭方面發動先發制人的打擊。

杜拜機場復飛！美伊開戰後「阿聯酋班機成功離境」吸近14萬人追蹤

阿拉伯聯合大公國（UAE）連日空域封閉、機場幾乎停擺後，杜拜與阿布達比兩大國際機場在2日晚間謹慎恢復少量航班。一架由阿布達比飛往印度新德里的班機2日晚間成功降落，成為機場關閉後首批成功起降的國際航班之一。

美國400萬美元愛國者迎戰伊朗2萬美元無人機！美伊比拚軍火庫誰先見底

美國、以色列與伊朗開戰僅三天，戰事便迅速演變為消耗戰。伊朗一波波無人機攻擊…

美駐利雅德大使館遇襲陷火海！川普強硬回應了

美國駐利雅德大使館3日凌晨遭伊朗無人機攻擊爆炸起火，美國總統川普稍早受訪回應，外界很快會見證美國的報復。

美軍首批陣亡增至6死！CNN爆料「伊朗直接命中毫無警報」 衛星影像曝

美國聯合以色列打擊伊朗並擊斃最高領袖哈米尼，引發德黑蘭報復。美軍中央司令部2日下午證實，美軍陣亡人數增至6人。美媒引述知情人士指出，伊朗1日直接命中科威特舒艾巴港一處臨時作戰中心，攻擊來得突然，現場毫無警報預警；事後衛星影像顯示，遇襲建物起火焚燒，地面焦黑一片。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。