快訊

假離婚真切割？宥勝與「前妻」慈惠同行滑雪洩行蹤

周玉蔻誣指張淑娟與蔣孝嚴「滾床」 中央社長胡婉玲今出庭作證

高雄效應太成功！AAA宣布今年再戰南台灣

聽新聞
0:00 / 0:00

伊朗稱已關閉荷莫茲海峽 中東美軍否認

中央社／ 東京3日綜合外電報導

伊朗媒體報導，一名伊斯蘭革命衛隊（IRGC）高階官員本月2日表示，荷莫茲海峽已經關閉，伊朗將攻擊任何試圖通行的船隻。不過，美軍接受日媒採訪時，否認此事。

伊朗官方媒體引述革命衛隊總司令高級顧問賈巴里（Ebrahim Jabari）的話報導：「（荷莫茲）海峽已經關閉。如果有人試圖穿越，革命衛隊的英雄與正規海軍會把那些船隻燒成灰燼。」

日本放送協會（NHK）報導，美國與以色列對伊朗發動軍事作戰的2月28日，與伊朗革命衛隊有關的塔斯尼姆通訊社（Tasnim News Agency）報導，「通行的船舶已被停止，荷莫茲海峽已『實際上』被關閉」。

對此，活動範圍在中東地區的美軍中央司令部（CENTCOM）2日回應NHK訪問時表示，「荷莫茲海峽並未被關閉」，但是也表示無法進一步回應當地的詳細狀況。

荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）是全球最重要的石油出口航道，把沙烏地阿拉伯、伊朗、伊拉克和阿拉伯聯合大公國等主要波斯灣產油國，與阿曼灣（Gulfof Oman）和阿拉伯海（Arabian Sea）連接起來。

以色列 伊朗

延伸閱讀

全球約10%貨櫃船因荷姆茲海峽關閉滯留 伊朗已放話敢通過就開火

伊朗宣布關閉荷莫茲海峽！ 預告襲擊通行船隻

美以攻擊伊朗震撼市場 油金齊漲、亞股多收低

美伊戰爭兩樣情 貨櫃三雄大漲、航空股走跌

相關新聞

美軍攻打伊朗3天後川普正式通報國會！國會若不宣戰後果曝光

福斯新聞報導，美軍2月28日發動代號「史詩怒火」行動突襲德黑蘭，聯手以色列擊斃伊朗最高領袖哈米尼；3天後，美國總統川普在3月2日向國會發出正式通知，說明並未出動地面部隊，並坦言目前「不可能知道行動範圍和持續時間」。根據美國《戰爭權力法》，若國會收到通報後未正式宣戰，行動將在60天後自動終止。

為何對伊開戰？魯比歐新說法：以色列決心動手而美軍若不打恐死更多人

美國國務卿魯比歐2日就華府突然介入以色列與伊朗衝突提出新的說法，表示美方在得知以色列已決心即將發動攻擊後，評估駐紮當地的美軍部隊將面臨迫在眉睫的報復威脅，因此不得不對德黑蘭方面發動先發制人的打擊。

杜拜機場復飛！美伊開戰後「阿聯酋班機成功離境」吸近14萬人追蹤

阿拉伯聯合大公國（UAE）連日空域封閉、機場幾乎停擺後，杜拜與阿布達比兩大國際機場在2日晚間謹慎恢復少量航班。一架由阿布達比飛往印度新德里的班機2日晚間成功降落，成為機場關閉後首批成功起降的國際航班之一。

美國400萬美元愛國者迎戰伊朗2萬美元無人機！美伊比拚軍火庫誰先見底

美國、以色列與伊朗開戰僅三天，戰事便迅速演變為消耗戰。伊朗一波波無人機攻擊…

美駐利雅德大使館遇襲陷火海！川普強硬回應了

美國駐利雅德大使館3日凌晨遭伊朗無人機攻擊爆炸起火，美國總統川普稍早受訪回應，外界很快會見證美國的報復。

美軍首批陣亡增至6死！CNN爆料「伊朗直接命中毫無警報」 衛星影像曝

美國聯合以色列打擊伊朗並擊斃最高領袖哈米尼，引發德黑蘭報復。美軍中央司令部2日下午證實，美軍陣亡人數增至6人。美媒引述知情人士指出，伊朗1日直接命中科威特舒艾巴港一處臨時作戰中心，攻擊來得突然，現場毫無警報預警；事後衛星影像顯示，遇襲建物起火焚燒，地面焦黑一片。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。