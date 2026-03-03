伊朗稱已關閉荷莫茲海峽 中東美軍否認

伊朗媒體報導，一名伊斯蘭革命衛隊（IRGC）高階官員本月2日表示，荷莫茲海峽已經關閉，伊朗將攻擊任何試圖通行的船隻。不過，美軍接受日媒採訪時，否認此事。

伊朗官方媒體引述革命衛隊總司令高級顧問賈巴里（Ebrahim Jabari）的話報導：「（荷莫茲）海峽已經關閉。如果有人試圖穿越，革命衛隊的英雄與正規海軍會把那些船隻燒成灰燼。」

日本放送協會（NHK）報導，美國與以色列對伊朗發動軍事作戰的2月28日，與伊朗革命衛隊有關的塔斯尼姆通訊社（Tasnim News Agency）報導，「通行的船舶已被停止，荷莫茲海峽已『實際上』被關閉」。

對此，活動範圍在中東地區的美軍中央司令部（CENTCOM）2日回應NHK訪問時表示，「荷莫茲海峽並未被關閉」，但是也表示無法進一步回應當地的詳細狀況。

荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）是全球最重要的石油出口航道，把沙烏地阿拉伯、伊朗、伊拉克和阿拉伯聯合大公國等主要波斯灣產油國，與阿曼灣（Gulfof Oman）和阿拉伯海（Arabian Sea）連接起來。